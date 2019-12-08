هل نريد لغة عربية مغربية؟

عبداللطيف بلمهدي*

متى يتم تداول اللغة العربية في المغرب بالشكل الصحيح؟

ينص الفصل الخامس من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، على "أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها".

وعملا بمقتضيات الدستور، أرسل السيد رئيس الحكومة في 30 أكتوبر 2018، مذكرة يحث فيها السيدات والسادة الوزراء على العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين لهم أوالهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم، باستعمال اللغة العربية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات مع الإدارة.

لقد بذلت الحكومات المتتالية منذ عام 1962، وهذه الحكومة بالذات، جهودا حثيثة في موضوع "إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وسائل تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية".

بالرغم من سياسة التعريب هذه، ومشروع أكادمية اللغة العربية، (الذي لا زال مجرد حبر على ورق بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على قرار إنشائه)، والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات المتتالية والمؤسسات وصفوة من الأطر المغربية لإيصال مفاهيم جديدة إلى عموم المجتمع المغربي باللغة التي يفهمها، بما فيها الجهود التي بذلها مكتب التعريب بالرباط، والجامعات والمؤسسات العمومية ووكالات الأمم المتحدة، إلا أن النتائج لا تزال دون المستوى المنشود. لا زالت اللغة العربية تفتقر إلى كثير من المصطلحات العصرية الموجودة في اللغات الأجنبية. لا زال هناك الشيئ الكثير الذي يجب عمله لتيسير التواصل باللغة العربية مع عموم الناس، ولازال التواصل الذي نشاهده اليوم في بلادنا يتم بلغة عربية مبتذلة تفسد المعنى.

لا تزال مؤسسات مهمة، مثل الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، وكل الإدارات الاقتصادية والمالية بما فيها إدارة الضرائب وإدارة الجمارك، والشركات والبنوك، تشتغل وتتعامل باللغة الفرنسية التي أصبحت عمليا هي اللغة الرسمية في هذه المؤسسات. يجب أن نعترف أن اللغة الفرنسية أصبحت جزءا من التركيبة الثقافية المغربية، وباتت تؤثرفي نمط التفكير لدى الكثير من المثقفين في بلادنا. إنها أيضا لغة العلم والتكنولوجيا بامتياز، فرضت وجودها عبر الزمن كأمر واقع لا يمكن إنكاره.

لكن ما تزال اللغة العربية اللغة المتداولة في بلاد المغرب العربي على النطاق الشعبي والنطاق الرسمي في ميدان السياسة والصحافة والإعلام، وفي التعليم العمومي والقانون والقضاء، وداخل المحاكم الشرعية والمؤسسات التشريعية.

اشتدت المنافسة بين اللغتين بدل التكامل. أصبحنا نستعمل عند الحاجة، لغة عربية هجينة تحمل طابعا فرنسيا. أصبح المواطنون في المغرب وخارجه عاجزون عن فهم اللغة العربية التي يخاطبهم بها بعض التقنوقراط المغاربة الذين تعودوا على التواصل باللغة الفرنسية. ذلك أن كثيرا منهم دأبوا على التخاطب والكتابة بهذه اللغة التي يتحدثون ويكتبون بها في الدوائرالرسمية، متأثرين إلى حد كبير بالتعليم الفرنسي الذي تلقوه منذ الطفولة، داخل المغرب وخارجه.

ولكي لا تظل العربية مجرد لغة وجدانية يتغنى بها الشعراء ويخطب بها الوعاظ في المساجد، أردت في هذه الورقة أن أركز على علم الدلالة « Sémasiologie» في اللغة العربية والجانب الوظيفي في استخدامها، آملا أن أثير الانتباه إلى تلك التعابير الخاطئة، ليس في مجال النحو والإعراب أو البلاغة والعروض كما جرت العادة بذلك، بل في اختيار الألفاظ المناسبة لكل مقام ومقال، في محاولة لتصحيح بعض التعابير المنتشرة على نطاق واسع. هذه بعض الأمثلة للتوضيح.

المبالغة في استعمال النعت: من حيث تركيب الجمل، اعتمد التقنوقراط عندنا على الاستعمال المفرط للنعوت والصفات بما يحاكي اللغة الفرنسية. يقال مثلا السكة الحديدية، والصحيح الذي درجت عليه معظم البلاد العربية هو سكة الحديد. هناك فرق في المعنى بين صيغة النعت وصيغة المضاف والمضاف إليه. فإذا قلنا سكة حديدية، يفيد ذلك أن السكة صنعت من مادة تشبه الحديد، على نحوقولنا سنابل ذهبية. وبما أن السكة صنعت من معدن الحديد، وجب بالتالي تسميتها بسكة الحديد. وقياسا على ذلك، قولنا: خاتم ذهب، أي صنع من ذهب، أما لو قلنا خاتم ذهبي، فهذا يعني أنه مصنوع من معدن شبيه بالذهب في لمعانه وليس ذهبا. تأمل معي الفرق بين قولنا أجهزة الدولة، وأجهزة دولية، فالعبارة الأولى تشير إلى الأجهزة المختلفة في الدولة الواحدة، والثانية تشير إلى أجهزة تشتغل على نطاق عالمي. إذن هناك فرق شاسع في المعنى. مثال آخرنستقيه من نشرات الأحوال الجوية المغربية، إذ نسمع في وسائل الإعلام عن "تساقطات مطرية" أو"ثلجية" بما يعني تساقطات شبيهة بالمطرأوالثلج، والصواب هو تساقط المطر، أوتساقط الثلج. كما نسمع في وسائل الإعلام عن زيارة تفقدية بدل زيارة تفقد، وهذا استعمال للنعت في غير مكان.

واستشهد هنا بقول الشاعر ابن الرومي الذي أنشد في رثاء ابنه منذ عدة قرون خلت: فيالك من نفس تساقط أنفس ❖ تساقط در من نظام بلا عقد.

وهناك أمثلة أخرى عن استعمال النعت والصفة في المكان الغير المناسب:

النقل الطرقي "transport routier"، والمراقبة الطرقية "controle routier"، والمحطة الطرقية 'gare routière"، والقول الصواب هو: النقل البري، ومراقبة الطرق، ومحطة الحافلات، ناهيك عن السلامة الطرقية "securité routiére" بدل السلامة على الطريق.

وفي بلد عربي مسلم يحفظ القرآن الكريم، لا زلنا نسمع عي وزارة تدعى "وزارة الصيد البحري "êche maritimep". ألم يرد في كتاب الله الذي نزل بلسان عربي، قوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر"؟. إذن الصواب هو "وزارة صيد البحر".

من حيث المعنى، نرى خلطا كبيرا في الدلالات، لأن لغة الإنطلاق ذهنيا لدى الكثيرمن المسؤولين في أجهزة الدولة هي اللغة الفرنسية، فهم يفكرون باللغة الفرنسية ويعبرون على قدر الإمكان باللغة العربية، ما يؤدي إلى تداخل لغوي (Interfèrence linguistique) فيه كثير من الالتباس، والأمثلة كثيرة على ذلك:

أولا: درج أحد كبارالمسؤولين في تقريره السنوي أمام البرلمان على الحديث عن "الإكراهات الاقتصادية"، بمعنى "contraintes". لكن المعنى لا يستقيم بهذا اللفظ، فالإكراه في اللغة يعني استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع من شأنه التأثير على إرادة الفرد، ومن ذلك قوله تعالى: "لا إكراه في الدين". وكان أحرى بسيادته أن يتحدث عن الضغوط الاقتصادية، كما ورد في هذه الجملة المستقاة من قاموس المعاني (almaany.com):

"في سياق الضغوط الاقتصادية" "économiques Dans un contexte de contraintes "

ثانيا: يتكرر كثيرا على لسان مسؤولين في الحكومة وفي خطابات جمعيات حقوقية كلمة "ولوج"، مثل الولوج إلى العلاج، أو الولوج إلى العدالة، أوالولوج إلى المعلومة، بما يفيد "Accès" في اللغة الفرنسية. لكن المقابل الفرنسي الصحيح لكلمة ولوج هو "Pénétration"، كما يتضح ذلك في قوله تعالى: "حتى يلج الجمل في سم الخياط" أي حتى يدخل الجمل من عين الإبرة، إشارة إلى استحالة الأمر. ارتبط الولوج في اللغة العربية بالمكان، مثل ولج البيت، أي دخله، و عدد التلاميذ الذين يلجون أبواب المدارس (وهو ما ندعوه اختصارا نسبة التمدرس). كما ارتبطت كلمة ولوج بالزمان في قوله تعالى في سورة عمران: "تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل"، أي أنك تزيد في طول الليل في فصل الشتاء بقدر ما تنقص من طول النهار، كما لو أن الليل يطول على حساب النهار، ويحدث عكس ذلك في فصل الصيف، بحيث يزيد طول النهار بقدر ما ينقص طول الليل. باختصار، هناك تداخل بين الليل والنهار (ntioInterpénétra)

لا يعقل إذن أن نلج العلاج أو نلج العدالة أونلج المعلومة، بل هناك من يذهب إلى حد الحديث عن ولوج النساء المناصب العليا. والصحيح لغة هو الوصول إلى العلاج، وتيسير خدماته، واللجوء إلى القضاء، وإتاحة المعلومة، وتولي المرأة المناصب العليا.

ثالثا: دأب أعضاء في البرلمان في كل مناسبة على المطالبة "بتنزيل مقتضيات الدستور" و"تنزيل استراتيجية"، بمعنى دخول هذه المقتضيات وهذه الاستراتيجية حيز التطبيق. لا أدري من أين جاء هذا المعنى المحدث، إلا أن يكون تنزيلا من المستوى النظري إلى أرض الواقع. كلمة "تنزيل" هي مصدر لفعل أنزل كقولنا أنزل حملا، أوأنزل لكم من السماء ماء، أو تنزيل الستائر بمعنى إسدالها. كما تعني الكلمة أيضا الوحي في آيات التنزيل. وفي الاستعمال الحديث يعني التنزيل تحميل نصوص أو صورمن الإنترنت، في ترجمة عن اللغة الإنجليزية لكلمة "downloading". أرى أن المعنى المراد من تنزيل مقتضيات الدستور هو "التؤويل الديمقراطي لمقتضيات الدستوروترجمتها على أرض الواقع"، ووضع استراتيجية لذلك.

رابعا: طالما تكررالحديث في الدوائر الرسمية عن رفع التحديات، وهي ترجمة حرفية للتعبير الفرنسي "défis relever les" ، لكن التعبير السائد عند أغلبية الناطقين بالعربية هومواجهة التحديات.

خامسا:من العبث الحديث عن تخليق الحياة العامة "Moralisation de la vie publique" بقصد الدلالة على الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في إدارة المصالح العمومية للدولة لجعلها منسجمة مع المثل الأخلاقية العليا. كلمة تخليق لا تعني الأخلاق، بل هي مشتقة من الخلق، وتعني التكوين أوأحيانا التفاعل الكيميائي. لهذا وجب استبدالها بالتخلق في الحياة العامة، أي بث السلوك الأخلاقي في المعاملات الإدارية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أننا نفترض دائما وجود كلمة أومفردة دقيقة في اللغة العربية مقابل كل مفردة فرنسية، وهذا ليس بالضرورة ما يرد علينا في الواقع. في ميدان الترجمة، لا توجد لغة تحتوي على كل المفردات المقابلة لها في لغة أخرى. ولا يزال بعض هذه المصطلحات معضلة أمام المترجمين الذين يشتغلون في المهن الحرة، إذ تعترضهم بعض التعابير الأجنبية الغير مألوفة في اللغة العربية. وفي هذه الحالة، يستعيض كثيرمنهم بجملة تؤدي المعنى المطلوب، لكي لايقعوا في المحظور. عندما يتعذر إيصال المعنى بمفردة واحدة، يفضل أن نلجأ إلى ترجمة تفسيرية لكي نتفادى الوقوع في أخطاء الترجمة الحرفية. مثلا، سمعت يوما في إحدى اجتماعات نقابة العمال، كلمة "تنقيب" للدلالة على نسبة العضوية في النقابة "syndicalisation"، وطبعا يختلف هذا المعنى المحدث تماما عن المعنى الأصلي لكلمة تنقيب. كان من الممكن أن نتحدث عن الانخراط في النقابة بدل التنقيب. هل بهكذا اجتهاد نعمل على "حماية وتطوير وتنمية استعمالات اللغة العربية في بلادنا؟.

سادسا: الإصرار على ترجمة بعض الكلمات الفرنسية بكلمة واحدة مقابلة في اللغة العربية: كل لغة ولها تركيباتها. نسمع أحيانا في المنتديات كلمة عصرنة "Modernisation"، والصحيح "اتباع أساليب حديثة"، لأن هذه التركيبة غريبة عن اللغة العربية. إلا أن مقابل كلمة "Modernité" هو الحداث. وهكذا يجب القول "حزب الأصالة والحداثة"، لأن المعاصرة هي من فعل عاصر وتعني أي التزامن كأن نقول عاصرالحرب "Il a vécu la guerre".

وعلى نفس المنوال نجد كلمة تسقيف، في حديثنا عن تسقيف الأسعار "plafonnement des prix"، بدل "تحديد سقف للأسعار". وشاعت خطأ كلمة "تحيين" بدل تحديث، فنقول: تحديث قاعدة البيانات. بارتباط مع هذه التراكيب المتتذلة من عصرنة ومعاصرة وتسقيف وتحيين، نسمع كلاما عن الخوصصة بدل التفويت إلى القطاع الخاص، ونسمع عن أجرأة السياسات. الأحرى يجب أن نقول: البدء في إجراءات عملية لتنفيذ سياسات معينة "nPasser à l'actio".

سابعا: لايستساغ في اللغة العربية الحديث عن الإقلاع الاقتصادي للدلالة على "économique écolaged"، بل يستحسن التعبير بالإنطلاق أو النهوض الإقتصادي. مرة أخرى نرى التأثير الفرنسي واضحا في هذه الجمل، حتى في استعمالها المجازي، مما لا ينسجم مع الاسلوب العربي في التعبير. إذن، يجب تعريب أفكارنا قبل تعريب كتاباتنا، أي إعطاء صيغة عربية لكل ما نريد أن نعبر عنه من معنى.

ثامنا: من المعروف أن البنوك تقوم بدفع المبالغ المستحقة أو تطالب بتسديد الفوائد المترتبة على الديون، لكن هناك من يتحدث عن أداء هذه المبالغ أو أداء فواتير، فهل يستقيم المعنى؟ الحقيقة أن الأداء لا يكون نقدا وإنما عينا، مثل أداء الخدمات "Prestation de services". كذلك يعني الأداء القيام بأي نشاط، مثل الأداء المسرحي، أو أداء الشركة في السوق العالمية، بما يفيد "Performance". إذن، من الأولى أن نعبر بكلمة الدفع بدل الأداء، ونقول مثلا: دفع رسوم المرور بالطريق السيار "Péage"، بدلا من الأداء كما هو شائع.

تاسعا: بارتباط بما سبق، هناك فرق بين السعر والثمن والقيمة، إذا اشتريت سيارة ب 150 ألف درهم، فسعرها 150 ألف، وثمنها هو ما بذلته من جهد وعمل لكي توفر هذا المبلغ، في حين أن قيمة هذه السيارة هي المنفعة التي تتوقع أن تحققها كمشتري من امتلاكها. وعلى هذا الأساس نقول مثلا: تذبذب الأسعار، وثمن النجاح، وقيمة الوقت.

عاشرا: في الشقيقة الجزائر، يتحدث إخواننا عن عهدة الرئيس، ويقصدون بها عهد الرئيس، أي الفترة التي يتولى فيها الرئيس الحكم. العهدة تفيد الرعاية، الوصاية، والمسؤولية، كأن تجزم أن هذا الأمر في عهدتي، أي تحت مسؤوليتي. لقد كان الأجدر الحديث عن ولاية الرئيس.

إحدى عشر: كثيرا ما نتحدث عن حركة السير، لكن السير يكون على الأقدام. يجب إذن أن نتعود على حركة المرور، شرطي المرور، حوادث المرور، وعرقلة أو ازدحام المرور.

إثنى عشر: بطاقة التعريف الوطنية "CIN": ترجمة حرفية عن اللغة الفرنسية، والأفضل القول: بطاقة الهوية، أوالهوية الوطنية.

وهذه بعض الإقتراحات الإضافية لتعابير مستساغة عربيا، بدلا من الترجمة الحرفية الرديئة التي ألفنا سماعها في وسائل الإعلام، انطلاقا من اللغة الفرنسية:

المغاربة المقيمون بالخارج "MRE": "الجاليات المغربية"، أو المغتربون

غيرشرعي emigré clandistin: مقيم بصفة غير قانونية

البادية "campagne": تستبدل بالقرية، لأن البادية تعني في اللغة الصحراء القاحلة التي لا حياة فيها، وهذا يختلف تماما عما نقصده بالبادية في المغرب.

ضيعة فلاحية "Exploitation agricole": نستبدلها بالمزرعة، لأن الضيعة هي القرية الصغيرة "commune rurale" أو "الدوار" بتعبير آخر.

العروبي أو البدوي "campagnard": تستبدل بالأعرابي، لأن العروبي هو الشخص المتمسك بانتمائه العربي.

شراكة رابح رابح "nantgagnant gag Partenariat": تستبدل بشراكة تعود بالنفع على الطرفين، أوشراكة تحقق كسبا للطرفين.

مقاربة تشاركية مندمجة "َApproche participative intégrée": تستبدل بنهج متكامل قائم على المشاركة، وهذا هو التعبير الذي تستخدمه الأمم المتحدة في نشراتها.

ورش حيوي " chantier vivant": يستبدل بورش مفعم بالحيوية

منعش عقاري " immobilier promoteur": مستثمرعقاري

التحسيس "sensibilisation": التوعية أو نشرالوعي.

إركاب "embarquement": ركوب (الطائرة، أو الباخرة، أو القطار).

صناعة تقليدية "Artisanat": حرف يدوية، حسب مفهوم الأمم المتحدة

ضباب متردد "brouillard fréquent": ضباب متكرر

سد " routier barage" : حاجز، نقطة تفتيش

الضوء الأحمر"feu rouge": يستبدل بالإشارة الحمراء-أو إشارة المرورالضوئية

شهية طيبة "bon appétit": يفضل التعبير "بالصحة والعافية، صحة وهناء".

تغطية صحية "uverture médicaleco": تستبدل بالتأمين الصحي

تغطية اجتماعية "couverture sociale": ضمان أوتأمين إجتماعي

منشط "animateur": هذه إحدى الكلمات التي تثير السخرية لدى الكثير من الناطقين باللغة العربية، لأن المنشط يستعمل على الخصوص للدلالة على العقار الذي يتناوله الرياضيون لتحسين أدائهم في المسابقات الرياضية (dopage). لهذا وجب استبدالها بمدير الجلسة أو الشخص الذي يسير النقاش، أو الشخص الذي يحيي الحفلات.

سنديك "syndic": أمين أو قيم، وهو الأمين الذي تعينه المحكمة في قضايا الإفلاس.

فرشة مائية "nappe phréatique": مستوى المياه الجوفية، أو منسوب المياه الباطنية.

الساكنة "habitants": : يستحسن التعبير بكلمة "سكان"، وبكلمة "سكن" بدل سكنى. كما يجب الحديث عن وزارة الإسكان بدل وزارة السكنى، فذلك أقرب للمراد.

رافعة للتنافسية "pétitivitélevier de com": حافز للقدرة على التنافس

قوة اقتراحية "force de proposition": ترجمة رديئة، القدرة على تقديم مقترحات

خلق مناصب الشغل "création de poste d'emploie" : توفير الشغل أو فرص العمل

النجاعة الطاقية "Efficacité Energitique": الاستخدام الفعال للطاقة (عن ويكيبيديا)

دفتر التحملات "cahier de charges" : قائمة الشروط المرجعية

مخطط المغرب الأخضر "Plan Maroc vert" : خطة المغرب الأخضر، لأن المخطط هو الخريطة أو الرسم التوضيحي كالمخطط المعماري أوالمخطط البياني "schema".

صيدلية الحراسة "armacie de gardeph": صيدلية الدوام (permanence)

هذه مجرد أمثلة لتصحيح ماجرت به العادة من نقل حرفي عن اللغة الفرنسية، واللائحة تطول. لنتذكر دائما أن الترجمة فكر وإبداع وليست مجرد نقل حرفي للمعاني. الترجمة فن مستقل بذاته يعتمد على الإبداع والحس اللغوي والقدرة على تقريب الثقافات. الترجمة ليست مجرد نقل نص بكلماته من لغة إلى لغة. الترجمة يشترط في الترجمة إلى اللغة العربية تعريب النص المترجم، أي يجب أن نقوم بإعطاء الصيغة العربية لهذه الترجمة. لقد تعثر التواصل بين الناس في بلادنا بسبب النقل الحرفي لمفاهيم فرنسية بدون بذل أي جهود في تعريبها، لدرجة فقدت معها دلالتها اللغوية " Sémasiologie " . هذه الترجمة الحرفية لا تراعي التركيبة اللغوية العربية ولا الأسلوب العربي ولا المعنى. مثلا، لا معنى للتعبيرالسائد: صيدلية الحراسة، فما من صيدلية تقوم بحراسة المكان على نحو ما يقوم به كلب الحراسة، ولا يجوز أن نصف القرى المجاورة للمدن بالبادية، لأن البادية لا ينموفيها العشب الأخضر ولا تشدو فيها الطيور ولا تطيرالفراشات. يجب أن نرجع إلى معاجم اللغة العربية، وإذا استعصى الحال في إيجاد المقابل العربي، يمكننا اللجوء إلى الترجمة التفسيرية، أما الاجتهاد فهذا من اختصاص الأكادميات ومعاهد البحث.

وفي الختام، أود أن أحث المسؤولين في المغرب العربي أن يعيروا مزيدا من الاهتمام لخطاباتهم باللغة العربية، ويستشيروا اللغويين "linguistes" في ذلك. ليس هناك داعي لابتكار لغة عربية مبتذلة في بلاد المغرب العربي، ولا يهون علينا أن تستعصي خطاباتنا الرسمية عن الفهم من طرف المتلقين في الداخل والخارج، في وقت نسعى فيه إلى التأثير في محيطنا العربي والإسلامي. ولكي يكون لنا صدى في هذا العالم المليئ بوسائل التواصل الاجتماعي وغير الاجتماعي، يجب في نظري إحياء مشروع أكادمية اللغة العربية في المغرب. أجدد الدعوة إلى إنشاء هذه الأكادمية وتمكينها من لعب دورها كاملا، دور الحكم الفيصل في مراقبة استعمال اللغة العربية على الوجه الصحيح في المجال العام والخاص.

وهنا أحذر من تلك النزعات الفرنكفونية التي أوصلتننا إلى هذا المستوى من الاستلاب الثقافي، كما أشار الأستاذ حسن أوريد في كتابه "رواء مكة":

"هل ستتحول اللغة العربية إلى أصوات لا تحمل معنى، أو لغة ركيكة مجثتة الأصول من عبقريتها هي ترجمة حرفية للغات أجنبية، أو ما أسماه أحد الإسلاميين المغاربة بالعربوفونية؟....هل ستتدحرج هذه اللغة في مهاوي الانحدار حتى تصبح ذكرى تثير الإشفاق والسخرية حتى ليتوارى عن الأنظار من يرعى حرمتها، كأنما به ظنة أو تحوم حوله شبهة؟ وهل سيستنسخ لها من الضرائر ما يضيق ساحتها؟ .. أتكلم عن لغة عالمية، لها وضع اعتباري عند المسلمين، لغة لها الصدارة في لغات الإسلام".

يكفي أن أشيرهنا إلى أن 25 بلد يعتمدون اللغة العربية كلغة رسمية في سنة 2017 (ويكيبيديا)، مما يشكل 538 مليون نسمة، بينما لا يزيد المتكلمون بالفرنسية عن 274 مليون نسمة، حسب الإحصائيات الرسمية، ولا تزيد نسبتهم في شمال افريقيا عن 10% من هذا العدد الإجمالي. وهذه الحقيقة تجعلنا نسعى لتهذيب لغتنا العربية من أجل التواصل مع شريحة واسعة من سكان الأرض.

ومع ذلك، لا أنكر الحاجة الماسة إلى إتقان اللغة الفرنسية في بلاد المغرب العربي. أرى أن ازدواج اللغة، بمعنى اتقان اللغتين العربية والفرنسية، بات ضرورة في ظل الهيمنة الفرنكوفونية أو"العربفونية"، ووسيلة للتغلب على هذا التداخل اللغوي الذي نعاني منه اليوم. وليس ذلك بعزيز على المغاربة لما لديهم من ملكة في تعلم اللغات.

وأختم بهذه الأبيات الشعرية، محاكيا الشاعر الفلسطيني محمود درويش:

أنا مغربي، أنا عربي أصيل

لغتي عربية، هي لغة جيل وألف جيل

فلاسفة، حكماء، فقهاء، وتراجمة،

ممن عمروا أرض المغرب

منذ أكثر من ألف سنة،

فهل تغضب؟

المراجع:

(1 اللغة في المغرب العربي...ولازال الاستعمار مستمرا، بقلم ليلى أمزير، العربي الجديد، عدد22 فبراير 2015. ،www.alaraby.co.ukعلى الموقع الإلكتروني:

الترجمة لغة العصر وإبداع الفكر،مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد الحادي (2

والثلاثون 2013، لصاحبه محمد عبدعلي حسين القزاز. http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ksc/article/view/21322)

3) Sémasiologie: la partie de la sémantique qui se propose d'étudier la signification d'un mot (Semasiology: study of meanings).

علم الدلالة هوعلم يهتم بدراسة المعنى. لاحظ الفرق في المعنى بين هذه المترادفات: أتى تعني جاء من مكان قريب، قدم تعني جاء مكان بعيد، أقبل: جاء راغبا متحمسا، حضر: جاء تلبية لدعوة، زار: جاء بقصد التواصل والبر، طرق: جاء ليلا، غشي: جاء صدفة دون علم، وأخيرا، وفد تعني جاء مع جماعة. وبالمثل:الصمت يتولد من الحكمة، والسكوت يتولد من الخوف، والتلقين يكون بالكلام فقط، بينما التعليم يكون بالكلام وغيره، فنقول لقنه الشعر وعلمه النجارة، ولا نقول كونه. والجسد هو جسم الإنسان من الرأس إلى القدم، والبدن هوالجزء العلوي فقط من جسم الأنسان. أنظرالموقع الإلكتروني حول اللغة العالية لعارف حجاوي:

https://www.youtube.com/watch?v=XDHW4FR45EY

4) Organisation internationale de la Francophonie, La langue française dans le monde 2014, 576 pages, éditions Nathan, Paris. ISBN: 978-2-09-882654-0

حسن أوريد، رواء مكة، الطبعة الأولى 2019، عدد الصفحات:224،الترقيم 5)الدولي:978.9953.68.923.4 :NISB، الناشر: المركز الثقافي العربي، الدارالبيضاء، المغرب، ص.ب. 4006 (سيدنا)، 42، الشارع الملكي (الأحباس)، وكذلك: ص.ب. 5158. 113 الحمراء، شارع جاندارك، بناية المقدسي، بيروت، لبنان.

*متمرس في إطار المؤتمرات الدولية

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