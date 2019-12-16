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كُتّاب وآراء

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الضريبة على البحث العلمي!

الضريبة على البحث العلمي!
عبد الرحمان شحشي*
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 00:03

من بين العلامات الكبرى للاستبداد إخضاع تعويض البحث العلمي للضريبة على الدخل في دولة متخلفة !!!!واحتقار المعلمين والأساتذة الجامعيين وجعلهم موضوعا للنكتة والإشاعة ونشر الفتنة بين صفوفهم والسخرية منهم، وهذا ليس غريبا في دولة تقمع حملة العلم والمعرفة وتطاردهم في الشوارع، وليس غريبا في دولة تشجع الأميين على صناعة الرداءة والتفاهة، وإلا بماذا نبرر إعفاء الإقطاعيين من الضريبة على الأراضي الفلاحية؟ وبماذا نفسر إعفاء أصحاب الرأسمال المستثمرين من دفع الضرائب للدولة بشتى أنواع طرق التهرب الضريبي؟

إن إخضاع تعويض البحث العلمي للضريبة على الدخلالضريبة على البحث العلي في دولة عالمثالثية هو نوع من السخرية السوداء، وهو نوع من خوف الأنظمة من البحث العلمي ومآلاته، فكيف يعقل أن يصبح الحاصل على الدكتوراه في النووي رئيسا لجمعية من جمعيات السهول والجبال ولا يكون مكانه الطبيعي المختبر لتطوير البحث العلمي والابتكار، وهل لديه الوقت لقطع شريط الماراثون.

الأستاذ الجامعي اليوم أصبح حائطا قصيرا تكالبت عليه كل القوى الظلامية، وتخطته في قفزات وشطحات شيطانية، وهي القوى التي صوتت في البرلمان اليوم - (11/12/2019) - ضد إعفاء تعويض البحث العلمي من الضريبة على الدخل، واستكثرت على الأساتذة الجامعيين بعض الزيادات المادية التي ستحسن أوضاعهم المعيشية، بل إن هناك من بدأ يروج للمغالطات عبر مقارنات ين رواتب الأساتذة الجامعيين ومن هم دونهم من الأجراء والموظفين، وفي الحقيقة إن هذا التطاول على هيئة التدريس الجامعي هو تطاول على الطبقة الوسطى المتنورة التي يريدون سحقها والقضاء عليها، فالقضية ليست في الفصل 77 من الدستور الذي أشهره بنشعبون وزير المالية في البرلمان، والذي أمضى تقاعد بنكيران بـ7 ملايين سنتيم، لإسقاط التصويت على إعفاء تعويض البحث العلمي من الضريبة على الدخل ولكن يريدون "تحقير" التعليم العالي العمومي وقتل كرامة وعفة الأساتذة، ولكن هيهات هيهات هذا لن يكون لكم يا قوى الظلام وسنبقى نقبض على الجمر كضريبة على البحث العلمي، فهذا اختيار.

إن المغرب اليوم مقبل على إصلاح جامعي عميق ولإنجاح هذا الإصلاح كان من باب أولى تحفيز الأساتذة الجامعيين وليس إحباطهم.

*جامعة الحسن الأول – كلية الحقوق بسطات

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