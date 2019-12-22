سكت بنكيران دهرا ونطق كفرا

نور الدين زاوش

على السيد بنكيران أن يوضح لنا ما هو الدين الذي كان يقصده في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر السابع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بمدينة بوزنيقة، حينما قال إن عددا من أعضاء لجنة النموذج التنموي التي يقودها شكيب بنموسى متخصصين في التشكيك بالدين.

أهو الدين الذي يجيز له نهب 7 ملايين صافية ومعفية من الضرائب كل شهر، دون عمل يستحق عنه هذا الأجر أو حتى عُشُره؛ عكس الموظف البسيط الذي يُفني زهرة عمره في العمل ولا يُعفى من هذه الضريبة؟

أم هو الدين الذي أباح له أن يوظف أبناءه في الجامعة وفي دواوين الأمانة العامة للحكومة؛ في الوقت الذي شرّد فيه دكاترة 20 يوليوز وأمرهم ببيع البيض ومزاولة التجارة لأنها محفوفة بالبركة؟

أو ربما كان الدين الذي يسمح له بارتداء ألف قناع وقناع، حتى إذا سقط منه واحد فَضَل لديه منها الكثير، ويسمح له بالتلون بألوان الطيف، حتى إذا احتاج إلى أن يرتدي لونا يتجانس مع لون الكرسي الذي يجلس عليه، لم يجد عناء في الحصول عليه.

ومن يدر؟ فلعله يقصد ذلك الدين الذي حثه على أن يكون "كالكلبة الشرسة" التي تحاول الدفاع عن أبنائها، مثلما شبّه نفسه بذلك دون خجل أو وجل، في الملتقى الجهوي السياسي الخامس الذي نظمته شبيبة حزبه أخيرا بالدار البيضاء.

إن مجادلة بنكيران في دين أعضاء لجنة نصّبها الملك، يعطينا الشرعية نحن أيضا في التشكيك في الدين الذي يتبعه هذا الرجل، أو بالأحرى يدّعي اتباعه، ويجعلنا نتساءل أيضا إذا ما كان هذا الدين هو الدين الإسلامي السمح، الذي يحثنا على أداء الأمانة ويأمرنا بالصدق في الحديث والوفاء بالعهود؛ أم هو دينُ من اتخذ إلهه هواه فضلَّه عن سواء السبيل؟

لم يَدَع السيد بنكيران، الذي تغزّل برجولته في البرلمان أمام أعين العالم، منقصةً إلا وكان له منها نصيب، إلى درجة أن الفضل يرجع إليه في ابتكار منقصات لم يسبقه إليها أحد من الأولين، كاكتشاف، بعد أربعة عشر قرنا، آية "الأجر مقابل العمل"، ليشرِّع من خلالها سُنّة اقتطاع أيام الإضراب التي يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

ولأن السيد بنكيران عليم اللسان، وأستاذ مبرّز في طرق النصب والدجل والاحتيال، فقد لحس عقول السُّذج، وسحر أعين الحمقى والمغفلين، حتى جعل أحدهم موضوع أطروحته: "بلاغة الخطاب السياسي السِّجالي عند بنكيران".