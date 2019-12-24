التعدد والتنوع المجالي والتنمية، أي تصور للمغرب؟

عائشة العلوي*

المجال ليس رقعة ترابية محايدة. إنه نتاج اجتماعي يتم تحديده بعدة عوامل طبيعية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وتاريخية. يختلف المجال إذن حسب طبيعة البنيات المكونة له، دون أن نغفل التأثير المتبادل بين الفرد والمجال.

المجال في دينامية مستمرة. إن الفاعلين المتواجدين في المجال يساهمون في عملية تغييره وتحويل مظاهره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويمكن أن يغير أيضا من مميزاته ومعالمه الطبيعية. ليكون للخيارات والتوجهات الاستراتيجية (les choix et les orientations stratégiques) المجالية تأثير كبير-من جهة- على الأفراد والفئات المتواجدة في المجال؛ ومن جهة أخرى على المجال نفسه.

المجال في علاقة تفاعلية دائمة مع محيطه الخارجي. إن المجالات تُأثر وتَتَأثر ببعضها البعض. ليس فقط الفاعلون في المجال من يحددون سماته المستقبلية، بل أيضا الفاعلون المنتمون للمجالات الأخرى يساهمون في تحديد بنيات المجال؛ بالإضافة إلى الخصائص والعوامل المحددة لكل مجال من المجالات.

انطلاقا من هذا التعريف المبسط والمختزل للمجال المتواجد ضمن نطاق حدود سياسية معينة، تكون التفاوتات المجالية والاجتماعية نتاج أساسي للخيارات والتوجهات الاستراتيجية ولتوزيع السلط بين الفاعلين في المجال. وبما أن المجال هو صيغة مصغرة للمجتمع، فمن البديهي أن يمثل الفرد الركيزة الأساسية لكل تنمية مجالية بأبعادها المادية واللامادية. فلا يمكن تحديد نفس الأولويات لكل المجالات وتنفيذها بنفس المنهجية والامكانات. الممكن هو تحديد الخيارات والتوجهات الاستراتيجية المشتركة، وتنزيلها وفق الاحتياجات والامكانات لكل مجال.

حتى وإن بدت بعض من الأبعاد متشابهة بين المجالات، إلا أنها في العمق مختلفة نظرا لخصوصية المجال. فالخصوصية تتحدد بعدة مميزات. على سبيل المثال، طبيعة المِلكية التي ليست فقط ملكية عمومية وملكية خصوصية، بل هناك أيضا ملكية مشتركة، ملكية جماعية و سلالية؛ أو خصوصية فئوية حيث أن الفئات المنتمية للمجال تَتَحدّد بالعوامل المُؤثرة فيها والمرتبطة أساسا بالطبيعة البنيوية للمجال: فالفئات المتوسطة –مثلا- لمجال معين تختلف طبيعتها عن الفئات المتوسطة المنتمية للمجالات الأخرى، لذا فالاحتياجات والمتطلبات ستختلف حتما حسب المجال حتى بالنسبة لِمن يُمكن اعتبارهم أنَّهم من نفس الفئات لأن المجال يكون بدوره عاملا يحدد مَاهية وطبيعة واحتياجات مختلف الفئات (الفقيرة، والمتوسطة، والغنية). بيد أن الاحتياجات الأساسية المرتبطة بالإنسان تبقى الأولويات المشتركة بين كل المجالات، حيث وجب توفيرها بتساو وعدل بينها ودون تفاوتات أو حَيف؛ وتبقى مؤسسات الدولة هي الضامنة لهذه الحقوق الأساسية.

من هذا المنطلق، فإن التنمية لا يمكن أن تكون بنفس المنظور والأبعاد لمختلف المجالات. فالتعدد والتنوع يقتضي بالضرورة أن يخلق كل مجال خياراته وتوجهاته الاستراتيجية وفق الخيارات والاستراتيجيات الكبرى العامة، ويحدد بعدها أولوياته وفق خصوصياته المجالية. يجب أن يكون التنوع والتعدد نقط قوة وليس ضعف بين المجالات. فالمنظور العام للتنمية هي التوازن بين المجالات وفق شروط الاحتياجات والامكانات مع دعم ورفع للقدرات والكفاءات الفردية داخل كل مجال. بالإضافة إلى جعل الفئات المتوسطة الرافعة والمحركة الأساسية للتنمية المجالية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

شرط التعاون والتآزر والتضامن بين المجالات هو ضروري، لكن لا يجب أن يفضي إلى التخصص (spécialisation) في بعض من الأنشطة بحكم الامتيازات والامكانات التي يتوفر عليها المجال الواحد، بل يجب أن تكون القاعدة المتحكمة هي التطور المتوازن بين كل القطاعات والأنشطة داخل كل مجال من المجالات، والتميز يكون فقط في طرق وأساليب العمل والإنجاز، وكذا في الأنشطة المرتبطة بالطبيعة البنيوية للمجال.

المغرب بحكم عوامل متعددة جغرافية وتاريخية وسياسية وثقافية وطبيعية يمتاز بتنوع وتعدد مجالاته، مما يجعل امكانية تحديد منهاج وحيد لتنمية مجالاته أمرا غير منطقي. الحفاظ على التنوع والتعدد أمر مهم للبلد لأن فيه إمكانية تثمين وتطوير للرساميل المادية واللامادية. بالمقابل، يجب توفير كل ما هو أساسي وضروري على قدم المساواة والعدل وفق شروط تستجيب لخصوصيات المجال ووضع سياسات اجتماعية حسب الفئات المنتمية لكل مجال.

للأسف، هاجس تحقيق أعلى مستويات من النمو الاقتصادي والبحث الدائم عن "التطور" أدى إلى تهميش فئات جد مهمة في المجتمع كالموظفين الصغار، والفلاحين الصغار والمتوسطين، ومربي المواشي، والرحل، وسكان الواحات وغيرها من الفئات المجتمعية الفقيرة والمتوسطة. الرؤى الاستراتيجية التي حَكَمتْ وتَحكُمُ السياسة الاقتصادية من قبيل التشجيع على التنافسية، والمرونة في العمل، وجذب الاستثمارات الخارجية، وخفض المعدلات الضريبية على المؤسسات والمقاولات الكبرى والشركات العالمية العملاقة، والمساعدات الممنوحة للمقاولات الفلاحية الكبرى ولكبار الفلاحين، وتحرير الأسعار وغيرها من الإجراءات ساهمت بشكل كبير في تهميش فئات عريضة من المجتمع ممن يصنفون ضمن الفئات الفقيرة والمتوسطة؛ مما دفع أيضا بتعميق واتساع التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

هل المطلوب هو إخضاع الشركات أو المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعتمد نفس المعايير والمواصفات والسياسات الانتاجية المتبعة من طرف الشركات العابرة للحدود أو المقاولات الكبرى حتى يتم تحقيق معدلات قوية ودائمة للنمو الاقتصادي والادعاء أن البلد حقق التطور؟ هل المطلوب هو تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية وحمايتها الاقتصادية خاصة للفئات الهشة والمهمشة في المجتمع من أجل تحقيق معدلات قوية ودائمة للنمو الاقتصادي والادعاء أن البلد حقق التطور؟ هل المطلوب تحويل البنية التشاركية للاقتصاد التضامني والاجتماعي حتى يتم تحقيق معدلات قوية ودائمة للنمو الاقتصادي والادعاء أن البلد حقق التطور؟ هل المطلوب هو تحويل القرى إلى مدن أو الجبال والسهوب إلى مجمعات سكنية ضخمة حتى يتم تحقيق معدلات قوية ودائمة للنمو الاقتصادي والادعاء أن البلد حقق التطور؟ هل المطلوب فرض الاستقرار على الرحل أو تحويل أنشطتهم الاقتصادية إلى تجارة خارجية حتى يتم تحقيق معدلات قوية ودائمة للنمو الاقتصادي والادعاء أن البلد حقق التطور؟ هل المطلوب أن نكون كما يُراد لنا أن نكون أو كما يجب أن نكون حتى يتم تحقيق نمو اقتصادي يضمن لنا التوازن الكلي بين التوازنات الماكرواقتصادية والتوازنات الاجتماعية والمجالية؟

ليس المطلوب هو منح "نفس الإطار التنموي" لجميع المجالات. أي، ليس المطلوب جعل المجال يتغير ويتحول ليتناسب مع النموذج التنموي الشامل أو العام، بل العكس هو الأصوب. جعل الاستراتيجيات التنموية تتماشى مع متطلبات المجال لتحقيق التوازن المجالي والوطني بطريقة تضمن نفس وثيرة النمو بين كل المجالات دون إحداث قطيعة مع تراكمات اجتماعية واقتصادية إيجابية تضمن السلم الاجتماعي والاقتصادي للبلد. بصيغة أخرى، لا يتوفر البلد كالمغرب على بنيات اقتصادية واجتماعية منسجمة، حيث بقيت عدة آثار اقتصادية واجتماعية تنتمي إلى بنيات مغايرة رغم التحولات الكبيرة التي عرفها المغرب والعالم على حد سواء؛ إلاّ أن بقائها وتداخلها في البنيات "الحديثة" هو ما يساهم بشكل كبير في استقرار البلد (على كافة الأصعدة).

إن فهم ودعم وتقوية المجال سيدفع إلى فتح آفاق تنموية متوازنة تضمن لبلد كالمغرب ذو دخل متوسط من خلق مساره الحقيقي للتقدم ما دام ليس هناك نموذج مثالي وأوحد لفعل ذلك. القوة الخفية للمغرب والتي جعلته يتجاوز عدة محطات عصيبة في مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية هو تعدد اقتصاداته المنبثقة من تعدد وتنوع مجالاته والتي هي بالأساس وفي معظمها غير متصلة بالاحتكارات العالمية. لذا، وجب دعمها وتشجيعها واحترام خصوصيتها دون محاولة تغيير أنماطها حتى تبقى صمام أمان لبلد لا زال اقتصاده ضعيفا وهشا. ليس المقصود هو وضع سياسة حمائية لها، بل فقط تركها تتطور وفق طبيعتها البنيوية مع توفير المتطلبات الأساسية لتحقيق العيش الكريم، كما أنها تعتبر منهاج للحفاظ على المنظومة البيئية.