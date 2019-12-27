محمد إكيج

جميل أن تنظم في بلادنا مؤتمرات وندوات علمية وسياسية واجتماعية وتربوية وفنية... فذلك مؤشر إيجابي على حيوية الساحة الثقافة والسياسية المغربية، ودليل صحي على أننا شعب متحضر يلتقي أبناؤه ويتداولون في شؤونهم المجتمعية التي تخص قضاياهم الحيوية وحتى المصيرية... إلا أن الملفت للانتباه خلال هذه التظاهرات الثقافية والعلمية والمهنية هو اقترانها بما يمكن أن نسميه بـ"ولائم أو مآدب المؤتمرات والندوات"، لا نقصد المآدب الفكرية والعلمية والفنية التي يفترض أن تكون مقرونة بتلك الندوات العلمية أو المؤتمرات الثقافية والسياسية والاجتماعية...، ولكن نقصد مآدب الطعام والأكل بجميع طقوسها المغربية المعروفة (مقبلة، وطابق رئيسي وفاكهة وشاي وقهوة)، إذ يلاحظ أن القائمين على مختلف تلك الندوات والمؤتمرات العلمية أو التكوينية التي تقوم بها مؤسسات الدولة أو الهيئات المنتخبة (برلمان – جهات – بلديات) أو الهيئات الحزبية والنقابية أو المؤسسات الجامعية... أصبحت تعرف نوعا من البذخ في المأكولات (مشوي ومبخر ومحمر وسلطات...) والمشروبات (شاي وقهوة وعصائر من مختلف الأذواق والأشكال)، حتى إن أغلب المشاركين – وإزاء هذه العادة غير المحمودة بطبيعة الحال- صاروا يسألون عن نوعية الغذاء البطني قبل الغذاء العلمي أو المهني أو الفكري الذي سيقدم لهم!! كما أن ملاحظات التقييم لتلك الندوات أو المؤتمرات تنصرف في غالب الأحيان إلى التنويه بمأدبة التغذية أو المطالبة بضرورة تحسين جودتها مستقبلا !!

وفضلا عن هذا فإن هذه المآدب غالبا ما تهدر وقتا معتبرا من زمن تلك الندوات والمؤتمرات قد يصل إلى أزيد ثلاث ساعات، حسب عدد المشاركين وعدد الأطباق المقدمة!! ثم إنها تؤدي إلى استرخاء المشاركين وعدم حيويتهم بعد المأدبة الدسمة بسبب كثرة الأكل والشرب.. وكما يقال "البطنة تذهب الفطنة".. حتى إن بعض المشاركين الأجانب في مثل هذه الندوات أو المؤتمرات يتعجبون ويصدمون من فرط إسراف المغاربة في هذه المآدب، لأنهم ألفوا في بلدانهم أن يتناولوا سندويتشات خفيفة ومشروبات منشطة وغير مكلفة ولا مُكَسّلة.

والأدهى والأمر أن لحظة المأدبة يكون فيها ما يسميه المغاربة بـ"اللهطة على الأكل"!!، أي التسابق والتدافع على مآدب الأكل بشكل مُلْفت ومهين لصورتنا كشعب متحضر له ذوق وأسلوب في نمط العيش وفن الحياة، ولا تقتصر هذه الظاهرة المستفزة على "فئة البسطاء" وحسب، كما يزعم البعض زورا، وإنما تظهر في مناسبات عديدة وبين مختلف الفئات المجتمعية:

لدى البرلمانيين والوزراء وعموم الطبقة السياسية في مآدب الحكومة أو افتتاح البرلمان أو في مؤتمرات الأحزاب السياسية والهيئات النقابية...

لدى النخبة المثقفة والفنية في مآدب المهرجانات الثقافية والسينمائية...

لدى الأساتذة والطلبة في الجامعات والمعاهد العليا أثناء حفلات التخرج في الماستر أو الدكتوراه أو نهاية التكوين في الهندسة أو الطب أو الصيدلة... وأثناء الندوات العلمية الوطنية والدولية،

فهل هذا يعني أننا "شعب جائع" أو "شعب وكّال"، أو فقط "شعب ملهوط على الماكلة والفابور"؟؟!!!

إن أكبر مستفيد من هذا التوجه "الأكلي" هم ممونو الحفلات والمناسبات (Les traiteurs)، الذين أصبحوا يتسابقون جميعا من أجل الظفر بصفقات ندوات ومؤتمرات "النخبة السياسية والثقافية في البلاد" لأنهم يَجْنُون من ورائها أرباحا فلكية مضمونة تقدر بملايين الدراهم وفي زمن قياسي لا يتعدى اليوم أو اليومين!!

إن مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجامعات العلمية وكل الجهات التي تنظم مثل هذه الندوات أو المؤتمرات مدعوة إلى ترشيد نفقاتها والتخلي عن مثل هذه السلوكيات الباذخة، وعدم تبذير المال العام في المأكولات والمشروبات، للحد أولا من ظاهرة إهدار الطعام وتبذيره، حيث يحتل المغرب مراتب متقدمة على الصعيد العربي (تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إلى أن 45.1 في المائة من الأسر ترمي في القمامة ما قيمته من الطعام بين 60 درهما و510 دراهم، أي ما معدله حوالي 25.8 كيلوغراما من الطعام سنويا للفرد الواحد، أي ما مجموعه أزيد من 897 مليون كيلو غرام = 897 ألف طن)؛ ثم ثانيا توجيه تلك الأموال الضخمة التي تهدر في الأكل والشرب إلى دعم الباحثين والأكاديميين والمهنيين من أجل تجويد أبحاثهم العلمية وتحسين مهاراتهم الفنية والمهنية وقدراتهم الذهنية والتواصلية والتي من شأنها الارتقاء بالمؤسسات العامة أو الخاصة لتحقيق أفضل النتائج لصالح الوطن والمواطنين والمواطنات. ثم ثالثا، وإن كان لا بد من هذه الطقوس الولائمية - والتي أصبحت جزءا من "الخصوصية المغربية"!! – فعلى تلك المؤسسات أن تسهم في إنشاء "بنوك للغذاء" لجمع ذلك الكم الهائل من الطعام الذي يهدر في تلك الندوات والمؤتمرات، وأن يوجه إلى العديد من مناطق وجهات بلدنا الحبيب لإطعام عشرات الآلاف من الأسر والأفراد الذين يعيشون تحت عتبة الفقر أو يقتاتون من المزابل!!