في الحاجة إلى خطاب سياسي

ابراهيم أقنسوس

يسهل أن نلاحظ، وبشكل واضح، مدى تراجع الخطاب السياسي، الذي يصدر عن معظم المشتغلين بالسياسة في بلادنا، كانوا في المعارضة أم في الحكومة، فلا نحتاج إلى كبير جهد، من أجل أن نفهم أن الكثير من كلام، وردود الساسة عندنا، يؤشر وبقوة على وجود أزمة حقيقية، على مستوى الوعي بالقضايا التي تؤرق المواطنين، وعلى مستوى تحليلها والبحث الجدي عن مخارج لها. إن مستوى الخطاب السياسي، في بلد ما، يحدد بشكل كبير، قيمة ومستوى طبقته السياسية، ووجود خلل على مستوى هذا الخطاب، يعني مباشرة، وجود خلل على مستوى التفاعل مع القضايا الحقيقية التي تهم المواطنات والمواطنين، وبلا مقدمات كثيرة، فحاجتنا ماسة إلى خطاب متفاعل وجدي، يتجه إلى عمق الأشياء، ولا ينزع إلى الاشتغال والإشغال، بالسفاسف والذاتيات، وبالطبع، فهذا التوجه يقتضي توفر عناصر أساسية، يفتقدها الكثيرون من محترفي السياسة عندنا، يأتي على رأسها:

أولا، القدرة النظرية والفكرية على استيعاب الإشكالات الآنية، بالشكل الصحيح، والعمق المطلوب، والجدية اللازمة.

ثانيا: القدرة، ثم الرغبة الصادقة، في تحقيق إنجازات حقيقية، تقدم هذا البلد، وتخرجه من مرتبته المؤسفة، وترفعه إلى مصاف الدول الصاعدة حقا، وهذا هو المعنى المباشر للخطاب السياسي، إنه امتلاك الوعي النظري بالقضايا، ثم التحلي بالإرادة والقدرة على الإنجاز، وهذا هو بالضبط، ما ينقص الكثير من ساستنا اليوم، حيث لا رؤية نظرية معمقة، ولا رغبة حقيقية في الإنجاز، فبدل النظرية الثقافية، نجد الثرثرة وأحاديث النوايا، والتلصص على حميميات المخالفين، وبدل الإنجاز الميداني، نجد خدمة المصالح الخاصة والأنانيات، ما يعني أن السياسة في ديارنا، تفتقر إلى الجوهر، الذي يمنحها المعنى، وهذا سبب من الأسباب الأساسية، التي تفسر كل هذا الصد، وكل هذا النفور الذي يلقاه عندنا، كلام المشتغلين بالسياسة وأحاديثهم، فأكثرهم لا يقول شيئا، ولا يقوى على الإفصاح والبيان، وأغلبهم يفضل قول كل شيء، حتى لا يقول أي شيء، فيتعب الناس وينصرفون، وهكذا تحولت السياسة عندنا إلى تسجيل للنقط وربح للوقت ورد على خصوم المواقع والكراسي، وفي النهاية حراسة للمصالح والذاتيات، ليس إلا. إن المواطنين لا يكرهون السياسة، وإنما يكرهون هذه السياسة، التي لا تقول شيئا، ولا تفعل شيئا، لأنها فكريا لا تستطيع، ولأنها ميدانيا لا تريد، وتفضل تدبير الأيام، بدل تدبير القضايا. لقد مثل الربيع العربي، أو الديمقراطي فرصة جيدة لتجديد الدماء، وتدشين دورة تغييرية أخرى، وقد لا حظنا بداية تبلور خطاب جديد، ذكرنا بمعنى الخطاب السياسي الجاد، لكن سرعان ما توقف المسار، وانطلق مسلسل التراجعات، على أكثر من صعيد، ما يعني أن الحاجة ماسة إلى خطاب سياسي جديد، يفتح الأبواب المغلقة، في اتجاه مغرب الكرامة للجميع.