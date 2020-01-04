السنة الجديدة وخيراتها..

يونس فنيش

2020. إذا كان لا بد من مباركة السنة الجديدة حسب التقويم المعتمد لدينا في حياتنا اليومية، فهنيئا للجميع السنة الجديدة التي نأمل أن تكون أفضل من سابقاتها. وأما ما أتمناه لكم فهكذا:

العلاج الجيد للجميع دون استثناء، لأن ذلك ليس أمرا مستحيلا، والسكن للجميع دون استثناء، لأن ذلك ليس أمرا مستحيلا، والتعليم الجيد للجميع دون استثناء، لأن ذلك ليس أمرا مستحيلا، والخدمات الإدارية الجيدة لكافة المواطنين دون استثناء، لأن ذلك ليس أمرا مستحيلا أيضا.

فإذا فشل بعضهم من المسؤولين في مباشرة هذه القطاعات الأربع، فنحن قادرون عليها كل حسب مجال اختصاصه وتخصصه، وما نحن سوى أطر مهمشة، لم يتم قهرنا بالمرة، صحيح، ولكن العمر يمضي دون أن تتاح لنا فرصة المساهمة الفعالة والفعلية في تحقيق التقدم المنشود لوطننا، فلقد تعبنا من ذلك التخلف الذي يمنع تطور وتقدم وازدهار الوطن.

تهنئة هي كلها أمل، رغم ما يبدو من انسداد تام للآفاق وكل الأفق، عبارة عن رسالة مواطنة مفادها أن لا تنمية بدون رد الاعتبار للشرفاء النزهاء الوطنيين المخلصين، القادرين على إعطاء القدوة الحسنة في العمل الجاد ورفع المعنويات العامة في سبيل نهضة إدارية نظيفة تكون مفتاح تحقيق الطفرة الاقتصادية الشاملة.

أتمنى أن تكون سنة 2020 سنة القطع العاجل مع معيقات التنمية التي تتلخص في البيروقراطية، والمحسوبية، والرشوة، واقتصاد الريع، ومفهوم خدام الدولة البائد -إن وجد-. أتمنى أن تكون سنة ترشيد النفقات العمومية والحد من تبذير المال العام بصفة فعلية تامة في جميع الوزارات والمؤسسات العمومية، وإنهاء المعاملة التفضيلية بين الموظفين العموميين حسب الوزارات والمؤسسات العمومية التي ينتمون إليها، وكذلك سنة إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، وأيضا منع الولوج إلى المناصب الحكومية والعمومية المعتبرة لكل من يتوفر على جنسية أجنبية، والكف النهائي عن تمديد المهام في المناصب العمومية والدواوين الوزارية وفي جميع المؤسسات العمومية لكل من تجاوز سن التقاعد.

أتمنى أن تكون سنة 2020 سنة بلورة النموذج التنموي الفعال الناجح العلمي المنصف الصادق العادل الفاصل القاطع مع النماذج السابقة الفاشلة التي لم تكن موفقة أو التي بقيت حبرا على ورق.

أتمنى أن تكون سنة 2020 سنة القطع مع الأنانية ومع كل "اللوائح السوداء"، -إن وجدت-، في جميع المنابر الإعلامية الوطنية، المعارضة منها وغيرها، حتى يستفيد الوطن من جميع الأفكار والآراء؛ أتمنى أن تكون سنة 2020 كذلك سنة الانفراج والعفو (...)، حتى ننطلق نحو استشراف المستقبل على أسس وطنية قوية متينة انطلاقا من الريف المغربي إلى كافة ربوع المملكة المغربية الشريفة.

أجمل المتمنيات الصادقة إذن، للمغرب والمغاربة جميعهم بمناسبة حلول سنة 2020. وأجمل تحياتي إلى القراء الشرفاء الأعزاء.