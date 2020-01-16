خيرية القرون الأولى في الميزان

محمد إكيج

تروج في الخطاب الديني أحاديث كثيرة تنسب التزكية المطلقة للقرون الإسلامية الأولى، وتصفها بأنها كانت في أعلى مستويات الكمال الخلقي والاجتماعي والسياسي... ومن تلك الأحاديث، حديث: "خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" (رواه البخاري) وفي رواية أخرى: "خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم"، وفي رواية أخرى: "خير الناس قرني..."، ويذهب شراح هذا الحديث إلى أن المقصود بتلك القرون: قرن الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين؛ ومعنى هذا أن الخير محصور في تلك القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الأمة الإسلامية، وأما ما بعدها فلا حظ لها في هذه الخيرية!! ولذا يتم الاستدلال الدائم بما كان عليه المسلمون الأوائل-الذين يجمعون تحت مسمى السلف الصالح-في أحوال تدينهم وتدبير شؤونهم ومعاملاتهم وسائر أمورهم واعتباره أصلا في السمو والقرب والطاعة والنجاح والفلاح، وما دونها "سفالة" و"بعد عن المنهج القويم" و"معصية" و"تنكب للصراط المستقيم"...

وينتج عن هذا أن المسلم المعاصر يستصحب "عقدة الذنب المستمرة" و"إحساسه بالدون" و"عدم القدرة على بلوغ المثال" الذي يُقدّم له بهذه الكيفية، ومن ثم عدم الجدوى في القيام بأي فعل خيري، لأنه لا ينتمي لتلك الفترة الزمنية المشهود لها بالخيرية... إلا أنه عند التأمل في هذه الدعوى نجد أنها منقوضة من عدة نواح:

أولا: إن تلك الأحوال المروية عن تلك القرون ليست دليلا قاطعا على الصلاح التام لمن عاشها، أو أنها خالية من أي انحراف يسير أو كثير!!! يدل على ذلك ما وقع فيها من فتن واقتتال بين المنتسبين لذلك الزمن وما نتج عنه من فرق ومذاهب عقدية وفقهية ألقت بظلالها الثقيلة على ما بعدها من القرون الإسلامية الموالية... ويكفي أن نذكر تلك الاغتيالات المؤلمة التي استهدفت زمرة من الصحابة المبشرين بالجنة وفي طليعتهم الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي... كما عرفت –تلك القرون-انحرافا في مسار تداول السلطة القائم على أساس الشورى وتحويله إلى استبداد سياسي تحت يافطة "خلافة الله في الأرض"...

ثانيا: إن هذا الحديث لا يعدو أن يكون مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تظهر عليه أمارات "الوضع" الذي ازدهر منذ زمن الأمويين ثم في زمن العباسيين، خاصة خلال العصرين الأولين لبني العباس (132هـ -279 هـ) (وهي الفترة التي عاش فيها البخاري: ولد سنة 194 هـ وتوفي سنة 256 هـ)، فقد كثر الوضع في مجال الحديث النبوي من أجل تأييد بني العباس وإعطائهم المشروعية الدينية والأخلاقية لتولي الخلافة الإسلامية وسياسة شؤون المسلمين بعد الانقلاب على بني أمية. والحديث بجعله الخيرية تمتد إلى القرن الثالث يُدخل هذين العصرين من زمن العباسيين، واللذين يمثلان أوج الخلافة العباسية وازدهارها.

ولعل البعض قد يدفع دعوى الوضع هذه بالاتكاء على صحة سند هذا الحديث، وهو دفع مردود لأن الأسانيد لم تسلم من التدليس والوضع أيضا، فقد قرر الباحثون في علوم الحديث أن الوضاعين كانوا يعتمدون "أصح الأسانيد" و"أقوى السلاسل" المعنّنة من أجل إضفاء المشروعية على مروياتهم الحديثية.

ثالثا: إن هذا الحديث يتعارض في منطوقه ومفهومه مع ما جاء في القرآن الكريم من الآيات التي تدل على أن الخير ليس محصورا في زمن دون زمن ولا في بشر دون بشر، وإنما هو مستمر وباق في الناس إلى يوم القيامة، ولذا جاء الخطاب عاما بالدعوة إلى القيام به في عموم الأمة في مثل قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} (آل عمران/ 104)، وقوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} (الحج/ 77)، والحث على المسارعة في إتيانه والإكثار منه بقوله تعالى: {وأوحينا إليهم فعل الخيرات} (الأنبياء/ 73)، وقوله تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير} (فاطر/ 32).

يقول الطاهر ابن عاشور في معرض تفسيره لهذه الآية: "وفي ذكر الخيرات في القسم الآخر (أي مع السابقين) دلالة على أنها مرادة في القسمين الأولين (الظالم لنفسه والمقتصد) فيؤول إلى معنى ظالم لنفسه في الخيرات ومقتصد في الخيرات أيضا، ولك أن تجعل معنى ظالم لنفسه أنه ناقصها من الخيرات" (التحرير والتنوير: 23/311).

بل وجعل الله تعالى المسارعة في الخيرات المادية والمعنوية صفة لازمة وشعارا مميزا للصالحين على مَرِّ الزمان، فقال عن مؤمني أهل الكتاب: {ليسوا سواء مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُون، يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ} (آل عمران/ 113-114). وقال عن الصالحين من أمة الإسلام: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُون، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} (المؤمنون/ 57-61).

رابعا: إن الإنسانية عبر تاريخها الطويل لم تخل من خير عميم وقيم نبيلة تزيد أو تضمر حسب أحوال الإنسان المتغيرة والنسبية في نشدان "الكمال" أو "إصابة" الحق أو بلوغ شيء من السمو الأخلاقي والعقلي وكل ما يميز الجنس البشري عن باقي مخلوقات هذا الكون. وبالتأمل في واقع الإنسانية المعاصرة نجد فيها مواصفات كثيرة من هذا المعنى لم تكن في الأزمنة الغابرة أو كانت محدودة الانتشار، ومن أمثلة ذلك:

التعايش والتسامح بين بني البشر في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف دياناتهم ومللهم وأعراقهم وألوانهم وألسنتهم؛ الذي امتد أثره لينتفع به المسلمون أنفسهم، حيث أصبح مسلمو هذا الزمان من ذوي المذاهب الفقهية والعقدية المختلفة يتعايشون ويلتقون في مناسبات وشعائر عظيمة كشعيرتي الحج والعمرة، وكل يحج ويعتمر بما يعتقد صحيحا وعلى مذهبه دون اعتراض ظاهر ومباشر من أخيه المخالف له في المذهب أو الاعتقاد، خلافا لما كان عليه الحال في عصور كثيرة من زمن المسلمين الأوائل، حيث كانت كل طائفة تقيم شعائرها في معزل عن الطوائف الأخرى، ولو تعلق الأمر بشعيرة الصلاة، بل وكان الأمر يصل إلى حد التنكيل الشديد بالمخالفين المسلمين سواء كان الخلاف في أصول الدين أو في فروعه، وإلى حرق مساجد المخالفين وتخريبها وتدنيسها، والمنع من الدفن في مقابر المسلمين!!!

عدم الاعتداء العام على الأعراض والممتلكات والنفوس، خلافا للأزمنة الماضية التي كانت فيها أفعال السلب والسبي والاسترقاق والغزو واستحلال الدم... أفعالا شائعة ومتداولة، بل وتتم شرعنتها من قبل الفقهاء القدامى إن كانت تستهدف غير المسلمين وأحيانا حتى المسلمين المخالفين، لأنها كانت أنظمة اجتماعية فاشية في زمانهم تقوم على قواعد التمييز والأفضلية والغلبة.

التعاون والتضامن بين بني الإنسان في العالم المعاصر على كل ما فيه صالح الإنسان من خلال تعميم المعارف والعلوم النافعة للبشرية من طب وهندسة وتكنولوجيا وصناعة وأغذية... وكل ما يحتاج الجنس البشري للمحافظة على بقائه واستمراره وتحقيق أمنه ورخائه المادي والمعنوي... بل ويمتد هذا التعاون والتضامن ويقوى عند نزول النكبات أو وقوع كوارث الزلازل والفيضانات أو انتشار الأوبئة الفتاكة... في أي بقعة من بقاع العالم؛ حيث تقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإرسال المساعدات الغذائية والدوائية واللوجستية وحتى الأطقم البشرية المتخصصة في مثل هذه المناسبات الأليمة من أجل مساعدة ومواساة الإنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو معتقده الديني أو انتمائه الجغرافي أو ولائه السياسي... وهذا كله داخل في عموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة/ 2).

وهكذا يتبين أن الخيرية سلوك إنساني ممتد عبر الزمان والمكان وليست حكرا على عصر دون عصر ولا هي صفة لجنس دون جنس ولا هي تمييز لأهل ملة دون ملة أخرى.