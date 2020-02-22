24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:02
|13:46
|16:51
|19:21
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتهاء الحجر الصحي لمواطنين مغاربة دون إصابات
- إيران تسجل ثاني أكبر وفيات بكورونا بعد الصين
- اختتام دورة مربيات ومربيي التعليم الأولي بتنغير
- البدوي في مواجهة مرميد
- الكوميدي باسو ينثر أجواء الفكاهة بمونتريال وكيبيك
- دبلوماسية المملكة تقابل "هجمات" الرئيس الجزائري بصمت وروية - (105)
- "المتعاقدون" ينجحون في شل المدارس ويتوعدون بـ"استمرار التصعيد" - (63)
- المغرب يرفضُ التنسيق مع هولندا لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين - (48)
- وقفة احتجاجية بالرباط تندد بـ"صفقة القرن" وتتضامن مع فلسطين - (40)
- عندما نقل "جان دانيال" هستيريا بومدين بعد إعلان المسيرة الخضراء - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السؤال الثقافي الحائر
الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة على بلد يعاني من التخلف وإشكالياته المتعددة هي: ما هي مسؤولية المثقف في صناعة التغيير؟ ما هي مسؤوليته في تطوير مجتمعه من خلال شمولية الثقافة؟ هل تعمل مسؤوليته من خلال معارضة السلطة التي تساند سياسات التخلف، أم من خلال قيم الثقافة التي تساند التغيير والإصلاح؟
إن العديد من الباحثين والمؤرخين والنقاد السياسيين يؤكدون أنه من أسباب تخلفنا الاجتماعي والسياسي عدم قيام النخبة الثقافية بدورها الحقيقي والريادي في معارضة السياسات التي تثبت التخلف، بعدم القيام بدورها في التأطير والتوجيه والبناء الثقافي وأيضا بسبب صمتها عن أفعال النخب السياسية التي اقتنصت مواقع النخبة الثقافية، وهي تعاني من الأمية متعددة الصفات التي تزيد من تثبيت التخلف وترسيخ رهاناته على ساحة كل المجالات والميادين التي تشكل صورة الجسد الوطني.
وفي رأي العديد من الملاحظين داخل المغرب وخارجه، فإن من أسباب تجذير التخلف في أوضاعنا المختلفة هجرة المثقفين ووطنهم غارق في مآسي التخلف، غارق في الفقر والفساد والمرض والبطالة والأمية والعجز متعدد الصفات، غارق في مخططات سياسية تزيد في دفع البلاد والعباد نحو هاوية التخلف خارج كل الحدود.
معنى ذلك أن السؤال الثقافي أمام هذه الحالة سيظل حائرا في غياب الفعل الثقافي، وأنه لا يدري طريقه الصحيح؛ وهو ما يتطلب من المؤسسات الثقافية، وهي كثيرة ومتعددة، إعادة النظر في مواقفها ومواقعها، والتحرك بقوة نحو الطريق الصحيح الذي يساهم في إنقاذ البلاد والعباد من وحش التخلف الذي جذر أنيابه في الجسد الوطني إلى درجة رهيبة في غياب السلاح الثقافي.. أفلا تنظرون؟