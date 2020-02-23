سوق الجمعة.. فواكه وفواكه

رمضان مصباح الإدريسي

اليوم في سوق الجمعة بسيدي يحيى/وجدة؛ تركت الخيار لأذني لتتسوقا ما تشاءان. بعد نصف ساعة من التجوال كانت الحصيلة:

5 كلغ من الكلام الساقط.

10 كلغ من السباب.

4 كلغ من الكلام الفاحش.

قنطار من عبس وتولى.

أما فاكهة الزحام المتوحش، والتدافع فخذ "بلْعرام" وبلا فلوس.

ناظرا جهة المقابر، بعد الخروج؛ قلت بيني وبين نفسي: هنيئا لكم الصمت؛ لكن بئس الجار.

وما أن شرع المؤذنون في آذان الظهر حتى حصلت النفرة الكبرى صوب المساجد.

أو ليست وجدة مدينة الألف مسجد والألف سنة؟

لعل الذين باعوا لأذني ما شاءوا من بضاعة، كانوا سباقين إلى الصفوف الأولى؛ متدافعين دائما.

فتشت عن فواكه الفضيلة، النظام، الاحترام، الود، الانشراح والصبر، فقيل لي:

لا تتعب نفسك، إنها مفقودة تماما، ولن تجدها بأي ثمن.

كانت تهرب من مليلية، قبل غلق الحدود.

سألت نفسي متعجبا: ولماذا ينفرون إلى المساجد، إذا لم يكن من أجل هذه الفواكه؟

كلام جدي:

أيها الساهرون على سوق الجمعة، تداركوه قبل أن يهوي كلية إلى الفوضى المتوحشة.

والله عيب أن تتجول في سوق بهذه المواصفات ولا تجد ولو مسؤولا واحدا عن النظام، عدا أصحاب السترات الصفراء الذين احتلوا كل الأزقة.

فاضت السوق، واحتلت العربات كل الفضاءات المحيطة بها.

أفلا تنظرون؟

أما أنا فقد أقسمت ألا أطأ فوضاه مرة أخرى.

في المساء خصصت بعض الوقت لمشاهدة أشرطة الحراك في الجزائر، وهو يحتفل برأس سنته الشعبية الأولى.

أعجبت بالسلمية والنظام، والكلام السياسي الموزون والمسؤول، رغم ظروف الحرج والضيق في البلاد؛ ثم تواردت علي خواطر سوق الجمعة وكل فواكهه وقواميسه.

هذه السوق تبعد عن الخطوط الغربية للحراك بعشرين كلم تقريبا.

وليست المرة الأولى، طبعا، التي أتأكد فيها من حصول طلاق بائن بين خطاب المساجد وواقع المجتمع.

في مدينة الألف سنة و"الألف مسجد"، لا يعرف الناس حتى كيف يمشون في الأسواق، بنظام واحترام.

فعلا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

ولهذا أدعو إلى الاقتصاد في بناء المساجد، إذ الأرض كلها مسجد؛ والاستثمار في بناء الإنسان الذي لا ينضبط للآذان فقط، بل للقانون أيضا؛ وللمؤسسات القوية التي يجب أن توجد في قيام مدني دائم، لا ينتظر من يؤذن له.