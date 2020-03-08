د. يوسُف بن الغِيـاثيـة*

كتبنا هذا المقال منذ عقد ونيّف، أبدينا فيه ملاحظات على فتوى قد صدرت في المغرب آنذاك، وكما توقعنا حينها أن القضية لن تنتهي بفتوى، هَهِي المسألة تعود من جديد وتثار في مختلف أرجاء العالم. ولا يقتصر النضال من أجل حقوق المرأة الدينية على المسلمين وحسب، بل يتعداه إلى طوائف أخرى وملل متعدد في العالم بأسره.

وبذلك نتقدم بهذا المقال لإجراء حوار هادئ ونقاش دون تحيز للوصول إلى ما يجعلنا نتقدم ونسير بأمتنا نحو الأفضل ومن ثم، نحسن شروط وجودنا في العالم بغير تقليد لأحد ولا جمود أو استلاب سواء لماض سابق أو حاضر مهيمن بحضارة هي جماع جهود الإنسانية جمعاء.

عَنْقاء الإمامَـة تنتفِضُ مِن رَمـاد فَتْوى منْعِهـا (2006)

في مقالتنا الصغيرة - هذه - نود أن نستشرف قضية هامة، وهي موقع موطأ الإمام مالك (93-179 هـ / 711-795 م) - رحمه الله تعالى، ونفع بعلمه وسيرته - ذلك أن الفتوى المتعلقة بإمامة المرأة، والتي أصدرها المجلس العلمي الأعلى - أخيرا - أثارت لدينا تساؤلات كثيرة. ومن أهم تلك الإشكاليات ما هو موقع الأصل من الفرع، وكيف هيمن الفرع على الأصل؟ إلا أننا قبل الدخول إلى هذا الموضوع، نود أن نُذَكِّـر ببعض الأمور.

إن المغاربة احتموا طيلة قرون خلت بالموطأ. بل، إن المغرب يُعَــدُّ الملاذَ الآمِــنَ للمدرسـة المالكية، أو ما تُعـورِف على تسميته بـ"المذهب المالكي" وقلعتها الحصينة. ويُعَــدُّ هذا المذهب من أهم عناصر الوحدة المغربية، ومن أقوى عناصر التجانس المغربي ثقافيا ودينيا. كما ينبغي التذكير بالجهود التي بذلتها السلالات التي تعاقبت على حكم المغرب الأقصى، منذ الأدارسة، وصولا إلى الأشراف العلويين الذين يواصلون بجدية حمل الرسالة للمحافظة على الوحدة الوطنية والمذهبية للمغرب الأقصى، حتى يواصل إشعاعَـه الثقافيَّ في أعماقه الاستراتيجية بإفريقيا والمغرب الكبير.

وانطلاقا من هذا الدور الذي دأب المغرب الأقصى على تأديته، فإننا ننبه - تذكيرا - إلى هذه الرسالة الحضارية التي بلّغها المغرب إلى العالمين. ولا نرى ما الذي يمنع المغاربة من مواصلة أداء مهمتهم، علما أن المغرب يُعتبَر مركزيةً داخل المغرب الكبير وإفريقيا؛ خاصة الساحلية منها. هذه الربوع التي تدين بالإسلام دينا، وبمالك مذهبا، وورش قراءةً. بعبارة أخرى فهي تتبع ثقافيا للمغرب. ونحن لم نطرح هذا الأمر تعاليا أو تزكية للنفس أو تفضيلا على الآخرين. لكن، طرحناه لتوعية الذات المغربية بما ينتظرها من استحقاق، وما يلزمها أخلاقيا ودينيا تجاه هذه الربوع.

ونحن نطالع موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ تراءت لنا فتوى المجلس العلمي الأعلى الموقَّر والتي تتعلق بمنع إمامة المرأة للصلاة. وبعد قراءات ومطالعات، وجدنا أنفسنا وسط ركام من الإشكاليات التي يثيرها نص الفتوى. ذلك أن هذا النص يكاد ينص صراحة على منع إمامة المرأة. لكن هل استند المنع إلى القرءان (الكتاب المجيد، والمكنون والكريم)؟ أم أنه استند إلى حديث من المروي ثقة سندا ومتنا؟ أم أنه استند إلى الإمام مالك وموطئه الشهير (دستور المذهب ووثيقته المؤسِّسَة)؟ لم نجد لأي من هذه الأصول الكبرى وجودا في نص الفتوى. وقد اعترانا الحرج الكبير ونحن نرى إزاحة لهذه الثوابت المعتبَرة لنجد أن المعتمد للفصل في هذا الموضوع الذي سيثير الكثير من المناقشات والتساؤلات في المستقبل المتوسط والبعيد هو أقوال لا يمكن أن تؤدي دورا إذا ما أريد للدليل أن يكون قويا. وحتى إذا ما سلّمنا للعرف باعتباره مصدرا من مصادر التشريع - خصوصا عند الإمام مالك - فذلك لا يحل إشكالية مستعصية مثل هذه.

وتعتري المـرءَ خيبةُ أمـل، ليس لأن الفتوى لم تُجِـزْ إمامة المرأة - فهذه مسألة وقت فقط - ولكن لأن القرآن الكريم أضحى مهجورا مرة أخرى وإن أشير في نـصّ الفتوى أن المتبع في المغرب هو الكتاب والسنة. إلا أننا لا نجد في نص الفتوى كتابا ولا سنة صحيحة. وإننا لا نعني هنا أنه لو أجازت الفتوى هذه إمامة "الإنسان المعذّب في الأرض" سيكون ذلك تمسكا بالكتاب والسنة. القضية أعقد من إجازة أو منع.

وسنحاول أن نثير ملاحظات أَلْقـى بظلالها النص (نص الفتوى) إثراء للنقاش إذا وجدنا من يصغي إلى آراء مخالفة. والحقيقة أننا إذا أثرنا الحقوق الدينية للمرأة فإن ذلك لا يعني مسايرة لأحد خارج منظومتنا الإسلامية. ومعلوم أيضا أن "الإمامة" الدينية أثيرت في المسيحية وكانت طائفة "الكاثار" [Cathares] قد عرفت هي الأخرى مثل هذه القضية وجلب عليها حَنَـــق الكاثوليك الذين "طهَّروا" الأرض من هذه الطائفة في حرب إبادة جماعية لم تبق غير الحصون والقلاع التي كان هؤلاء يتحصنون فيها، أما هم فلم يعودوا سوى أثـرٍ بعد عين. وإذا أثرنا أسئلة وإشكاليات فإن ذلك من باب تنمية حاسة النقد التي غيبتها ظروف وأزمنة وأشخاص وأفكار...

إننا نخشى أن تكون الفتوى المذكورة عبارة عن "قول فصل" في هذه النازلة. ولنا أن نتساءل هل استفتى المجلس الموقَّر من هم خارج الوسط الفقهي الصِّرْف من أهل الذِّكْـر من الوسط الاجتماعي (السوسيولوجي) والوسط النفساني (السايكولوجي)، وغيره من الأوساط الثقافية؛ خاصة وأننا لا نتوفر على دراسات معتَمَدة تبيّن ما هو الوقع النفسي، والأثر الاجتماعي والانطباع الذي يمكن أن يؤول إليه فعل الصلاة خلف إمام من جنس المرأة. وبهذا ستتاح فرص أكبر للجامعات وأهل الدراسات في الميادين التي ذكرناها وأخرى غيرها إن توفر لها أن تساهم في هذا الورش الكبير، وسيكون للفتوى قيمة علمية وسوسيوثقافية أكبر، وستحقق إجماعا حقيقيا. كما أنه سيظهر عالمنا الإسلامي بمظهر علمي سيدخله الحضارة من بابها الواسع، وستكون انطلاقة جديدة نحو التقدم، دو أن ننسى أن المغرب سيكون حقق سبقا وريادة على مستوى التجديد الديني الذي ننشده بما يعزز خصوصية بلادنا في الوسط العربي والإسلامي والإفريقي. كنا نود لو استنجد فقهاء المجلس العلمي الأعلى الموقَّر بمثل هذه الدراسات حتى يتسنى لنا أن نقرأ الكتاب المسطور وننظر في الكتاب المنظور وهو آيات الله في الآفاق والأنفس. لكن، ربما تنبه أعضاء هذا المجلس المبَجَّلين إلى هذا البعد الهام في مستقبل الأيام وهم ينظرون في قضايا من هذا القبيل.

ونتساءل ما هو الجديد الذي أتت به هذه الفتوى؟

إن الفتوى التي أصدرها المجلس الموقَّر ليست سوى تحصيلِ حاصل. أولا، لأنها لم تستفتِ من هم خارج الوسط الفقهي الضيق؛ وثانيا، لأنه لا يوجد اهتمام كبير بهذه القضية في الأوساط العامة. فهل تُشكِّل قضية مثل هذه حيزا يستحق إصدار فتوى من قبيل ما أصدره المجلس؟ إن الوسط العام لا يُقِـرّ إمامة المرأة للصلوات. إلا أننا نظن أنها صدرت (الفتوى) سدا للذرائع التي يعمل بها الفقه المالكي. وفي حالات مثل هذه لا يمكن لهذه القاعدة أن تعمل لأن استعمالَها هو بمثابة هـروبٍ إلى الأمام ومحاولةٍ لاحتواء أي نقاش جاد يمكنه أن يُفْضي إلى أن تنال المرأة الحقوق الدينية التي لم تتمتع بها بعد بسبب ظروف تاريخية ومنها العرف وهيمنتُه على المبدأ. واتخاذ سد الذرائع مطية ومبرِّرا هي ضريبة يدفعها المجتمع الجاهل وغير العلمي، مجتمع لا مكان فيه إلا للهوى أو الحظر القسري. وهذه من ميزات مجتمعات الرعية وليست ميزة مجتمعات المواطنية الذي يتمتع فيها الفرد بكامل كرامته ومنها "البيان، وحرية التعبير والنظر في الأمور، حتى ما إذا نضج موضوع النقاش حُسِم بواسطة القنوات اللازمة للحسم. أما حسم الوصاية والمُصادرة، فما رأينا خيرا رُجِـيَ منها طيلة قرون من التاريخ التي مضت على الأمة. ذلك أن إساءة تطبيق مبدأ ما لا يجب أن تلغي المبدأ نفسَه...

ومن ثَـمّ، نرى أن الفتوى غلبت عليها صفة السرعة، إن لم نقل التسرع. وبذلك تكون قد جانبت الصواب من بعض النواحي، ولو أن مضمونها لم يكن ليفاجئ أحدا. فإلى جانب عامل السرعة، نجد أن موضوعَها غير جوهري بالمقارنة مع القضايا التي من شأن المجلس أن يُبــديَ فيها رأيا. ولا ندري هل من صلاحياته أن يقولَ رأيا أو يُصدِرَ فتوى بغير إذن من أحد أم أن له حرية المبادرة. بمعنى آخر هل هو يفتي تحت الطلب أم أن الأمر غير ذلك؟ وللتذكير - فقط - فتعليم المرأة ومشاركتها السياسية وتوليها القضاء ونزع النقاب لم يكن متصوَّرا قبل عقود، بل، كان بدعةً ومحرما بل ربما وردت فيه أحاديث أو لُوِيَت أعناق أيٍ من القرءان المجيد، وبات اليوم كل ذلك من قبيل السخرية في بعض الأحيان من قبل هاته الأجيال وكيف أن أسلاف المفتين سمحوا بمثل تلك الفتاوى في ذلك العصر... وها هي إمامة المرأة تجد لنفسِها موْطئَ أقدام في الساحة ليتبين أن حقوقَ المرأة لم تكتمل بعد لأنها لم تنل حقوقها الدينية، والسبب هو التمييز الذي يكرسه العرف ولا علاقة للدين به. والزمن كفيل بالبت في مثل هذه القضية وهي مكافحةُ التمييز بين المرأة والرجل في ممارسة المهام الدينية ومن ذلك الإمامة. وسيكون مصير هذه "النازلة" شبيها بمصير تعليمها وتوليها القضاء وإمامتها السياسية. فالقرآن أخلدُ من قول ورد هنا أو هناك، وهو أعلى من أزمنة الأعراف مهما كانت ضاربةً في عُمقِ التاريخ. والقرآن ليس كتابا متعجلا، ولا أحد يمكنه أن يدّعي الإحاطةَ بكل ما جاء فيه أو تدبره كما ينبغي. وسنن الله - تعالى - ماضية في الخلق وفي الآفاق وسيعلمها الناس ولو بعد حين. ومن ثَمّ، لا نرى أن ننظر إلى هذه الفتوى باعتبارها رأيا نهائيا، أو على أنها "قول فصل".

ومن مظاهر قصور هذه الفتوى كونها غيّبت القرءان الكريم، واكتفت بالاحتفاء بأقوال لفقهاء لا نرى أنه يصح أن تتجاوز آراؤهم وفتاواهم زمانها لكن فما بالُنا والزمن تغير والأحوال والناس تغيروا وصاروا بعقليات جديدة، وأن السقف المعرفي أصبح أعلى مما كان عليه حينما أفتوا - رحمهم الله - وأقروا ما قرروه وقنَّـنوا ما قنَّـنوه انطلاقا مما تحَصَّل لديهم من فهوم وما رجح لديهم من معارف؟ وإذ نُذَكِّر بهذه المعطيات ليس ذلك للتقليل من شأنهم، ولكن لتوعية المعاصرين أن أسئلتَنا لا يمكن أن يجيبَ عنها غيرُنا. فتلك أمَّـة قد خلَت، لها ما كسبت، فهم أجابوا عن أسئلتهم واجتهدوا لإيجاد أجوبة عليها. لكن نحن لم نستطع أن نفرق بين الثابت والمتحول بل حتى خريطة الوحي لم نستطع أن نحددها بدقة. ولذا، فاعتمادنا على الآخرين يجسد كسَلا في التعامل مع نصوص الوحي الحقيقية واكتفاء بجهود الآخرين وتدبيجها تدبيجا عصريا لنقول إننا أجبنا عن إشكاليات من قبيل هذا التعقيد. كما أن اعتمادنا على أنفسنا لا يعني أن نضرب عرض الحائط كل ما نُقِل إلينا، فنحن لا ننطلق من لا شيء. ومما أثار انتباهنا في نص الفتوى أنها لم تورد نصا واحدا من الموطأ الكتاب الرئيس للمذهب واكتفى النص بذِكْر بعض من شراحه. وكم كان بودنا أن تصدر شروح حديثة للموطأ حتى نتمكن من تجديد المذهب.

ومما لاحظناه على نص الفتوى كونَـه تجاهل أمرا مهما ليس للتأويل فيه مجال، وهو المرأة الوحيدة التي ذُكِرَت في القرءان باسمها: "مريـم" (عليها السلام) وما لا نرجوه هو أن يكون علماؤنا قد اكتفوا من مريم وقصتها بكونها أمَّ عيسى (المسيح عليه السلام.) فالإنجيل لا يذكر مريم كثيرا والكاثوليكية لا تتعدى من مريم كونها أمَّ الإله الابـن - تعالى الله ومسيحُه عن ذلك علوا كبيرا - أما مريم الإمامة والتي عاشت بعد أن نذرتها أمها لخدمته وناضل زكريا عليه السلام حتى تلج المعبد وتمارس كامل حقوقه وواجباته على الرغم من جنسها، والذي أنكره عليها القائمون عليه من بني إسرائيل، واشترطوا لإمامتها الذكورة، فلا نجد لها أثرا في الثقافة والعرف. ونخشى في هذا الصدد، أن يحسب علماؤنا أن قصة مريم عابرة. وندعوهم إلى أن يتساءلوا عن جدوى إدراج مريم في القرءان المجيد ويخصص لها سورة من أطول سور القرآن ولا نرضى أن يكون هذا الإغفال من باب. اتخاذ القرءان عضين أو اتخاذه مهجورا، ليقفزوا إلى أقوال أناس يتجاهلون سقفهم المعرفي وموقفهم من المرأة، فضلا عن طابع البداوة والبساطة الغالب على بعضهم. إذن، فبدون استحضار تلك السياقات الحضارية التي عاش فيها أولئك العلماء - رحمهم الله وأحسن إليهم -لن ننتج غير نماذج متخلفة أخرى، ولن نزداد غير بُعْـد من الحضارة التي تكافح التمييز بين الجنسين وتكرس تكافؤ الفرص يوما بعد يوم.

وفي نظرنا، المتواضع، فإن القرآن المجيد قد أسقط بحزم شرط الذكورة في الإمامة السياسية حين عرض نموذج ملكة سبإ، وأسقط شرط الذكورة في الإمامة الدينية حين أورد نموذج مريم البتول، عليها السلام. بل إنه أجهز على ذكورة أولئك وهؤلاء حين لم يكتف بتيسير ولوجها المعبد وإتمام نذر والدتها، بل تعداه إلى أن أكرمها بحمل روحه وكلمته في أحشائها، فحبلت بغير رجل ذكر. ومن ثَمّ، يعيد القرءان الاعتبار للإنسانية جمعاء وبشكل أنبل من ممارسة المدافعين عن حقوق هؤلاء وهؤلاء، وأسقط شروط الذكورة والأنوثة وأعاد الكفاءة إلى الواجهة وقضى على التمييز بين الإنسان على أساس الجنس، وحتى الجندر.

لكن، وجب التنبيه إلى أن استيعابَ هذه الحقيقةِ الكونيةِ المبثوثةِ في الكتاب المكنون تحتاج إلى وقت وإلى زمن قد يطول أو يقصر حتى تتحقق هذه الأهداف السامية ويعود المسلمون وعلى رأسهم علماؤهم إلى القرآن الكريم. ولذا، قد يكون من التعجل في واقع من قبيل مجتمعاتنا الإسلامية الإقرار بأن إمامة المرأة في الصلوات العامة، على الرغم من أن الإمامة السياسية تحققت (بيناظير بوتو، وخالدة ضياء. وغيرهما كثير..) إلا أنه لا يجب أن تسقط الإمامة الدينية من الحسبان. وعليه، فنحن ندعو المجلس الموقر وغيره أن يعيد دراسة الموضوع بعيداً عن الضوضاء التي يمكن أن تصاحب مثل هذه المواضيع والقضايا، فما وقع في الولايات المتحدة حين رأست السيدة أمينة ودود صلاة الجمعة وما ثار من ضجيج وعقم في النقاش، والتنابز بالألقاب كيْل التهم للسيدة ودود، أو غيرها من النساء اللواتي أمَمْـن وخطبن في الناس، لا يشجع على السير قُدُمـا وبهدوء لاستيعاب المسألة بطريقة سليمة بالحوار الجاد الرصين؛ فلا ينبغي أن يُزايد أحد على أحد سواء في التجديد أو ادعاء صيانة الثوابت. فالنيات موكولة إليه تعالى، وما عدا ذلك ليعالج بحُسْن نية وبكل روح إيجابية، وبكل تواضع وخفض جناح... وعلى هذا الأساس، ندعو إلى تضافر الجهود من قِبَل القائمين على الأمر لمزيد من دراسة القضية وتهييئ الرأي العام لنتائج تلك الدراسات خاصة إذا جاءت عكس الأعراف وما جرى به العمل، بطريقة بيداغوجية وروح إيجابية. أما اليوم، فالنفوس ليست مهيَّأةً لتقبل مثل هذه القضية.

ومما أثاره نص الفتوى أن إمامة المرأة لا تجوز حتى بالنسبة للمرأة وهو أمر يثير استغرابا ودهشة، والعلة كانت أنه لا يراد خلق عالم للمرأة منفصل، والسؤال هو هل على هؤلاء النساء انتظار الإمام الذَّكر لكي يؤدين الصلاة؟ أمر لم يُجِب عنه في نص الفتوى الصادر.

وختاما، فالفتوى جاءت استجابةً للعرف الذي وجهها توجيها مباشرا، وليس هذا اكتشافا بل إنه اعتماد لمصدر من مصادر المذهب الجاري في المغرب. ومع ذلك لو أن الفتوى فتحت البابَ أمام أعراف جديدة تقتضي المصلحةَ والتنميةَ الإنسانيةَ (بمعنى التنمية البشرية، فنحن نفضل عبارة الإنسان على عبارة البشر)، فإن الوضع سيكون على غير ما ستؤول إليه الأمور بهذه الفتوى. إذ لو تمَّ إعطاء فرص للبحث وطلب المشورة من أهل ذِكْـــرٍ آخرين بالإضافة إلى الفقهاء سيجلب جوا مفتوحا بعيدا عن الأعراف التي تخنُق النصوص وتشل حركتها لرفع الواقع نحو النص وليس إنزال النص إلى الواقع. ففي الأولى يهيمن العرفُ على النص وفي الثانية يهيمن النص على العرف. ولما كان النص مُطلقا والعرفُ نسبيا فالنتيجة هي أن العُــرْفَ هيْمَـن على النص في هذه النازلة. ونعتقد أنه إذا بُحثَ بجِدّية في النص القرآني الموصوف بالمكنون، فــإنَّ حقائق جلية ستتكشَّف شريطةَ تحــريــر إرادة الإنسان وانقياده لهذا الكتاب والتعامل مع غيره تعامل تصديق وهيمنة. ومن ثَمَّ، نرجو أن نصل إلى الهيمنة كما عبر عنها القرءان في سورة المائدة، وليس بمعنى القهر والغَلَبـــة.

ونقول في ختام مقالتنا هذه إنه بدون تجديد المذهب وإيجاد شروح اجتهادية لموطأ مالك - رحمه الله - مع انفتاح التحديات على بلادنا وعلى عالمنا الإسلامي، لن يصمد المغرب كثيرا فسنوات التخلف الحضاري لها حكمُها، فلم يعد المغرب كما كان أيام المرابطين ولا حتى أيام السلطان المصلح محمد الثالث - رحمه الله - بل وجب جعل المذهب أكثر التصاقا بمصادره الأساسية وعلى رأسها القرآن الكريم وموطأ مالك، وأكثر ابتعادا عن شروح انتهت صلاحيتُها الحضارية والثقافية. وإلا فالمستقبل لن يُبقِيَ من المذهب غير المصالح المرسَلة، ولا ندري حينها مصالح من، ولا إلى أية جهة هي مرسَلة!!

ويبقى الأمل معقودا على تفهم انشغالاتنا وأن تتجنب الفتاوى المقبلة ما وضعناه بين أيدي المهتمين ومن يهمهم أمر هذه البلاد من أخطاء تعتري أيَّ عمل إنساني، ليبقى الحوار موصولا، والحريةُ مكسبا لا ينبغي التفريط فيه. ونرى أن الفتوى التي بين أيدينا ربما تكون حصلت أجرا ولله الحمد باجتهادها المشكور هذا. ولو أن أمام المجلس الموقَّر قضايا أعقد من إمامة المرأة وأكثر جوهرية منها وأهمها قضية التواصل بين العلماء والفئة العريضة من الأمّة. أما الفتوى لم تكن أحسنَ تحية بل كانت ردا للتحية فقط. فالمجلس طُلِبَ منه الرأي، ومن اللياقة والواجب أن يبدي رأيا وقد أبداه.