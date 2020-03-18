24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التجاري وفا بنك يتخذ إجراءات لتفادي "كوفيد19"
- إيطاليا تسجل 345 وفاة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2503
- ارتداء كمامات وقفازات .. تدابير لا تكفي للوقاية من "كورونا"
- نقابة تثمن تدابير بوشارب لمواجهة فيروس كورونا
- أطباء "الأحرار" يطلقون موقع إرشاد حول "كورونا"
"وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)
- المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44 - (241)
- وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (194)
- الهولدينغ الملكي "المدى" يساهم بـ2 مليار درهم في "صندوق كورونا" - (152)
- الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة - (140)
- "حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة - (111)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
على وقْعِ الخَطر
إذا الشعبُ يومًا تمنى النجاة *** فلا بُد من خُطة للمُنى
بعَزلٍ وغَسل وقَطعٍ لِما *** جرَى بيننا من عناقِ الهَنا
وعزمٍ وصَبر وسمعٍ لِما *** تقولُ العلومُ الصِّحاح لنا
كفاكُم كلاما بِلا حِكمةٍ *** كفاكُم نَكالا بأسْواقنا
فعِفُّوا وقولوا لإخوانكم *** ألا تخافوا على قوتِنا
هلُموا نؤازِرْ بِوجداننا *** بأمْوالنا منْ تعادَى لَنا
تعالوْا لعِلم نواجِه به *** ونصْنعْ دواءً بما عِندنا
فهاذي حدودٌ بلا مَعبر *** فمِن أين نأتي بِترْياقنا
بلا طائراتٍ بلا موردٍ *** ولا مَن يسارِع إلى دَعمِنا
فان لمْ نُشمِّر لها هاهُنا *** تشَمِّرْ لنا بأسَها والفَنا
ألا فلتَهُبوا إلى حرْبها *** ألا فلْتكونوا حُماةً لنا
فانْ مات ألفٌ وألفٌ هنا *** فهذا تُراب لأَجدادنا
بهِ منْ دماءٍ لها مجدُها *** فيا سُعْدَها إذْ رَوتْ فخْرَنا
لكُلٍّ حروبٌ فها حرْبُنا *** نطاعِن خَيالا بِلا خَيلِنا
فكونوا دُروعا ولا تنْكُصوا *** ومَهما تخَفَّتْ فكونوا هُنا
*مقترحة على فنانينا أنشودة للثبات والتصدي في مواجهة المحنة