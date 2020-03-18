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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | على وقْعِ الخَطر

على وقْعِ الخَطر

على وقْعِ الخَطر
رمضان مصباح الإدريسي
الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:58

إذا الشعبُ يومًا تمنى النجاة *** فلا بُد من خُطة للمُنى

بعَزلٍ وغَسل وقَطعٍ لِما *** جرَى بيننا من عناقِ الهَنا

وعزمٍ وصَبر وسمعٍ لِما *** تقولُ العلومُ الصِّحاح لنا

كفاكُم كلاما بِلا حِكمةٍ *** كفاكُم نَكالا بأسْواقنا

فعِفُّوا وقولوا لإخوانكم *** ألا تخافوا على قوتِنا

هلُموا نؤازِرْ بِوجداننا *** بأمْوالنا منْ تعادَى لَنا

تعالوْا لعِلم نواجِه به *** ونصْنعْ دواءً بما عِندنا

فهاذي حدودٌ بلا مَعبر *** فمِن أين نأتي بِترْياقنا

بلا طائراتٍ بلا موردٍ *** ولا مَن يسارِع إلى دَعمِنا

فان لمْ نُشمِّر لها هاهُنا *** تشَمِّرْ لنا بأسَها والفَنا

ألا فلتَهُبوا إلى حرْبها *** ألا فلْتكونوا حُماةً لنا

فانْ مات ألفٌ وألفٌ هنا *** فهذا تُراب لأَجدادنا

بهِ منْ دماءٍ لها مجدُها *** فيا سُعْدَها إذْ رَوتْ فخْرَنا

لكُلٍّ حروبٌ فها حرْبُنا *** نطاعِن خَيالا بِلا خَيلِنا

فكونوا دُروعا ولا تنْكُصوا *** ومَهما تخَفَّتْ فكونوا هُنا

*مقترحة على فنانينا أنشودة للثبات والتصدي في مواجهة المحنة

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