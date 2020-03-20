التضامن الإنساني في مواجهة "كورونا" مسؤولية تاريخية

د.محمد الخضراوي

يقال في طي كل نقمة نعمة وفي المحن تظهر المنح.

في زمن كورونا ظهرت على مجتمع المعرفة والإعلام والذكاء الاصطناعي أعراض الأخبار الزائفة والتشكيك والتهويل، وأصبحت المعركة الأولى هي "مواجهة وباء الخوف".

في زمن السرعة، صار الجميع مطالبا بالدخول في سباق ضد السرعة من أجل الهدوء والحكمة والتبصر.

في زمن انحسار الحدود وبزوغ شمس العولمة والمواطن الكوني، طفا على سطح الواقع نزوح حاد نحو مبدأ اللاعولمة وإغلاق الحدود والنظر في قمر الذات.

في زمن الفردانية والتواصل الافتراضي، أدركنا أن العلاج يقتضي جرعات كبيرة من التضامن الإنساني والوطنية.

في زمن كورونا، اكتشفنا أن المجتمع القوي يكتسب مناعته تلقائيا وأن الاختبار الحقيقي يكمن في القيم الذاتية والمناعة الأخلاقية والإنسانية.

وأدركنا أن الصحة "عامة"، وأنها مسؤولية الجميع.

كثيرة إذن هي الدروس الأولية المستفادة من بين ثنايا التدابير الوقائية والاحترازية التي عرفتها بلادنا، لكن يبقى في نظري أول وأقوى الدروس المغربية هو صندوق التضامن الذي يعكس عمق المبادرات والتوجهات الملكية المتبصرة قوية الدلالة، المنسجمة مع رؤيته الاستراتيجية التي عبر عنها جلالته في كل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها بكل ثبات، المبنية على قيم التضامن والتكافل والمواطنة والمسؤولية الجماعية والحكامة في التخطيط والتدبير.

صندوق مخصص لتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، يبرز الشخصية المغربية الحقيقية المتفردة من خلال التفاعل التلقائي لمختلف مكونات الشعب مع هذه المبادرة الحكيمة.

بنات وأبناء هذا المغرب الذين اعتادوا المحافظة على أعراف وتقاليد التضامن في مناسبات العقيقة والأعراس كما في الوفاة والنوائب.

المغاربة الذين أسسوا نظام "التويزة" كعمل تطوعي جماعي في الحرث والبناء والحصاد، ونظام "شرط الفقيه"، وافطارات رمضان، وأضحيات العيد، وتكاليف الدخول المدرسي، كأنظمة تضامنية لتأمين تماسك المجتمع.

التضامن الذي اعتبره جلالة الملك محمد السادس في إحدى خطبه السامية يشكل "دوما أحد انشغالاتي الرئيسية"، مضيفا: "ومما لا شك فيه أن التضامن جزء لا يتجزأ من ثقافتنا ... إن هذا التضامن يجب أن يكون أقل فردانية ومحدد الأهداف ومحكم التنظيم من حيث حيزه الزمني، كما ينبغي أن يفرز أدوات دائمة ومضمونة وأن تخضع لتدبير شفاف وذي مصداقية".

إننا إذن أمام مسؤولية أخلاقية أساسية في ظل أزمة صحية عالمية حرجة يجب أن نتجاوز مرحلتها الأولى بكل تداعياتها وانعكاساتها دون سقوط في الهلع أو الاستهتار أو التشكيك والانتقاد، وبكثير من المسؤولية والالتزام والحكامة والانضباط.

فيروس كورونا يطرح علينا في هذه المرحلة سؤال الأولوية: ما هو الأهم الآن؟

اليوم، المجتمع أمام اختبار صعب في مواجهته لوباء عالمي، يستلهم فيه الدواء والترياق من عمق قيمه وتقاليده الأصيلة المجسدة في الدستور وفي التفاف جميع مكوناته.

لا شك أن الرخاء معلم عظيم لكن الشدة معلم أعظم، وفي ساعة الشدة تنكشف المعادن.

والأكيد أن الحياة تنتمي إلى الذين يواجهونها بدون خوف.