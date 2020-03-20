24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:29
|13:40
|17:02
|19:43
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)
الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)
الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
- عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة - (235)
- سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب - (200)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (187)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (161)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستعجل .. إلى السيد وزير الداخلية
لا يسعني إلا أن أثني على كل الإجراءات المتخذة من طرف مصالحكم للتصدي للوباء، وكلنا جنود مجندون للمساهمة في إنجاح حالة الحذر إلى أقصى حد ممكن.
لكن ما صدر أخيرا من اشتراط التوفر على رخصة تسلمها السلطة المحلية للتحرك من أجل التبضع أو التجارة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية كارثية إن لم تتداركوا الأمر.
سيتهافت الناس بأعداد غفيرة، وابتداء من الغد، على مصالح الإدارة الترابية بالوطن، من أجل الحصول على هذه الرخصة.
ألا تشكل هذه التجمعات بؤرا لنقل الفيروس؟
هل القرار تجميعي أم تفريقي؟
وهل لدى مصالح الإدارة الترابية، بكل التراب الوطني، الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة هذه النازلة الإدارية/الصحية؟
لا أعتقد.
لهذا، ألتمس منكم أن تعيدوا النظر في القرار؛ بالإبقاء على جوهره، وهو عزل الناس في مساكنهم، ولكن بتغيير مسطرة الحصول على الرخصة.
فمثلا، تشترط السلطات الفرنسية على مواطنيها استنساخ استمارات تعبأ وتوقع من طرفهم؛ حيث يصرحون بشرفهم بأنهم خارجون في هذا الأمر أو ذاك.
ولا يعوز مصالحكم إبداع حلول لهذا الأمر.
تقبلوا تقديري واحترامي