علم الفيروسات باللغة الأمازيغية

مبارك بلقاسم

في مقال سابق عنوانه "مصطلحات طبية وصحية باللغة الأمازيغية" كنا قد تعرفنا على العديد من المصطلحات العلمية التي تزخر بها اللغة الأمازيغية. وفي هذا المقال سنتعرف على المزيد من المصطلحات والمفردات الأمازيغية المرتبطة بميدان علم الفيروسات.

واللغة الأمازيغية Tutlayt Tamaziɣt لغة قادرة تماما على تدريس المواد المدرسية العلمية والأدبية الآن سواء في المدارس العادية أو بتقنيات التعليم عن بعد بالفيديو عبر الإنترنيت والتلفزة والكتب الرقمية الإلكترونية. اللغة الأمازيغية قادرة على تدريس العلوم والمواد المدرسية الآن وليس بعد عشرات السنين من الآن في المستقبل البعيد الغامض.

ومن المفترض أن يكون للغة الأمازيغية دور محوري في التوعية الصحية الموجهة للمواطنين المغاربة شفويا عبر التلفزة والراديو والفيديوهات، وكتابيا عبر المطبوعات والملصقات والتشوير ودلائل الاستخدام.

كما أن اللغة الأمازيغية قادرة على لعب دور في تثقيف المغاربة مواطنين وتلاميذ وطلبة حول موضوع الفيروسات (بأنواعها: الفيروسات الضارة للبشر، والفيروسات النافعة للبشر، والفيروسات التي لا تصيب البشر، وغيرها من الأنواع).

اللغة الأمازيغية تملك ثروة ضخمة من الكلمات والأسماء القديمة المتجذرة في مختلف لهجاتها منذ قرون. كما أنه في النصف الثاني من القرن العشرين قام باحثون مغاربة وجزائريون وأوروبيون بتأليف قواميس أمازيغية عصرية عامة وأخرى متخصصة في الطب والفيزياء والرياضيات والقانون. فمثلا "المعجم العربي الأمازيغي" البديع للأستاذ العلامة محمد شفيق مليء عن آخره بآلاف الكلمات والمصطلحات العلمية الأمازيغية التي قام بتجميعها من مختلف لهجات اللغة الأمازيغية ومن بينها أمازيغية الطوارق.

1) ترجمة المصطلحات العلمية من الإنجليزية إلى الأمازيغية:

بالنسبة للمصطلحات العلمية والتقنية الحديثة التي تنعدم في اللغة الأمازيغية فإنه يمكن:

- ترجمتها حرفيا من الإنجليزية بما يقابلها أو يقاربها في الأمازيغية (أي: التمزيغ بالترجمة الحرفية)، أو:

- اشتقاقها من كلمة أمازيغية معروفة جيدا لدى الناس أو في القواميس (أي: التمزيغ الاشتقاقي)، أو:

- تبني المصطلح الإنجليزي (أو اللاتيني/الإغريقي/الأوروبي) كما هو شائع، بدون ترجمة، إذا كانت الترجمة الحرفية أو الاشتقاقية إلى الأمازيغية متعذرة أو صعبة الفهم، (أي: التمزيغ بالاقتراض).

والمبدأ العام في الترجمة إلى الأمازيغية هو توخي الدقة أولا (في المعنى والكتابة)، ثم البساطة/التبسيط في الاشتقاق والترجمة، ثم الانطلاق دائما مما هو موجود في قواميس الأمازيغية والتراث الشعبي.

الكلمة الإنجليزية virology (علم الفيروسات) صيغت بدمج virus وَ logy. وهكذا نترجمها حرفيا إلى الأمازيغية بنفس المنوال، وهو شيء جار به العمل في القواميس الأمازيغية منذ زمن. "الفيروس" بالأمازيغية هو anfafad أو avirus، و"العلم/المعرفة" هي tussna إذن الترجمة الأمازيغية هي:

الفيرولوجيا = tanfafadussna أو tavirussna

علم الفيروسات = Tussna en yinfafaden أو Tussna ivirusen

وكنا قد تعرفنا في المقال السابق على العديد من الكلمات الأمازيغية التقليدية مثل:

الطاعون = taserka (النطق: "ثاسركا" وليس "طاصركا").

المرض = aṭṭan [أطّان]

الوباء = abayyur

الأوبئة = ibayyuren

الدواء = asafar (النطق: "أسافار" وليس "أصافار").

الصحة = tadawsa (النطق: "ثاذاوسا" وليس "طاضاوصا").

العطس = tinzi أو anzay أو anṣaḍ [أنصاض]

الحمى = tawla أو tuksi أو tukkʷsi أو timessi أو tazzaɣt [ثازّاغث]

السعال / الكحة = tusut

الشفاء = aginfi [أگينفي]

المستشفى = asganfu

2) المراحل الست للعدوى الفيروسية:

الالتصاق (فيروس يلتصق بخلية) = altaɣ أو aslaɣ أو anḍaḍ أو adɣar

الاختراق (الفيروس يخترق الخلية) = acuqi أو oloẓ أو ardaɣ

نزع المعطف (ينزع قشرته، uncoating بالإنجليزية) = tukksa ukerbas

التنسخ (الفيروس يتكاثر بنسخ نفسه باستمرار) = amsenɣal

التجميع (assembly بالإنجليزية) = asegrew

الإطلاق (launch بالإنجليزية) = aṛeẓẓom أو atarag أو aselfeɣ

3) مصطلحات عامة من دراسة الفيروسات:

الفيروس = anfafad أو avirus

الفيروسات = infafaden أو ivirusen

فيروسيّ (مرتبط بفيروس) = anfafadan أو avirusan

فيروسيون = infafadanen أو ivirusanen

فيروسية (مرتبطة بفيروس) = tanfafadant أو tavirusant

فيروسيات = tinfafadanin أو tivirusanin

العِلم / المعرفة = tussna

علميّ (مرتبط بالعلوم) = ussnan

علمية = tussnant

علميون = ussnanen

علميات = tussnanin

العالِم (الرجل العالِم) = amassan

العلماء = imassanen

العالمة (المرأة العالِمة) = tamassant

العالمات = timassanin

فيرولوجيست (عالِم فيروسات) = anfafadmassan أو avirusmassan

علماء الفيروسات = infafadmassanen أو ivirusmassanen

عالمة الفيروسات = tanfafadmassant أو tavirusmassant

عالمات الفيروسات = tinfafadmassanin أو tivirusmassanin

الوبائيات / عِلْم الأوبئة (epidemiology بالإنجليزية) = tabayyurussna

عِلم الأوبئة = Tussna ibayyuren

عالِم خبير بالأوبئة (epidemiologist بالإنجليزية) = abayyurmassan

إيپيديميولوجي (شيء متعلق بعلم الأوبئة) = abayyurussnan

العدوى الفيروسية = Annemgar anfafadan أو Anizeɣ avirusan

انتقال الفيروس = Amuttey en wenfafad أو Amoṭṭey en uvirus

الطفيلية (پاراسايت) = amruri أو tamrurit

الطفيليات (پاراسايتس) = imruriyen أو timruriyin

العدوى الطفيلية = Annemgar amruriyan أو Anizeɣ amruriyan

4) مصطلحات من بنية الفيروس:

البنية (structure بالإنجليزية) = tiskiwt

بنية الفيروس = Tiskiwt en wenfafad أو Tiskiwt en uvirus

الشكل (هيئة الشيء وخلقته) = tawila أو talɣa أو ancek أو amaɣnu

الأشكال = tiwilawin أو talɣiwin أو ineckan أو imaɣnuten

المعطف (الجاكيط / الجاكيتة) = akerbas

المعطف البروتيني (غلاف الفيروس) = Akerbas apṛotinan

البروتين (protein بالإنجليزية) = apṛotin أو pṛotin

مادة جينية/مادة مورِّثة = Tanga tajinant أو Tanga tamsekkusant

القفيصة (capsid بالإنجليزية) (قشرة الفيروس) = tiseknit أو taskarant

القفص (قفص حديدي أو خشبي للحيوانات) = isekni أو askaran

جزيئة DNA (أو DNA molecule بالإنجليزية) = Assuy en DNA

شكل الفيروس = Tawila en wenfafad أو Talɣa en uvirus

عملاق (ضخم جدا أو طويل جدا) = alɣuɣ أو anbul أو agerzu

الفيروس العملاق = Anfafad agerzu أو Avirus anbul

الكائن اللاحي (كائن معدوم الحياة) = imilli ar-uddir

الكائن بدون حياة = imilli war tudert

5) مصطلحات من بنية الخلية الحية:

الخلية (cell بالإنجليزية) = taɣṛaṣt أو taɣoṛaṣt أو aɣṛaṣ أو tilmikt

الخلايا = tiɣṛaṣin أو tiɣoṛaṣin أو iɣṛaṣen أو tilmikin

الخلية (الغرفة الصغيرة / الزنزانة) = anɣʷer أو abniq أو tabniqt

الجدار / الحائط = aderras أو aɣʷṛab أو aɣrab أو adras

الجدران / الحيطان = iderrasen أو iɣʷṛaben أو iɣraben أو idrasen

جدار الخلية = Aderras en teɣṛaṣt أو Aderras en telmikt

الغشاء (غلاف رقيق) = aydul أو amedlu أو asatel أو aɣemmus

الأغشية (أغلفة رقيقة) = iyudal أو imedla أو isutal أو iɣemmusen

نواة الخلية = Aɣermi en teɣṛaṣt أو Aɣyay en telmikt

البلازما (plasma بالإنجليزية) = plasma أو aplasma

السايتوبلازم (cytoplasm بالإنجليزية) = asaytoplasma

الهيكل = taɣessa أو taɣeṣṣa أو taṛeṭṭa

الهياكل = tiɣessawin أو tiɣeṣṣawin أو tiṛeḍwin

هيكل الخلية (cytoskeleton بالإنجليزية) = Taɣessa en teɣṛaṣt

خلوي (مرتبط بالخلية، cellular بالإنجليزية) = aɣṛaṣan أو almikan

الدخول الفيروسي = Adaf anfafadan أو Akcam avirusan

الاختراق = acuqi أو oloẓ أو ardaɣ

هو اخترق = Netta icuq أو Netta yelleẓ أو Netta yerdeɣ

خلية مستضيفة = Taɣṛaṣt tamesnewjewt أو Tilmikt tamesnubgit

السيطرة على الخلية = Akkṛaḍ en teɣṛaṣt أو Tikeṛṛaḍ en telmikt

التدمير = areddej أو arebbej أو andal أو asekreffu

تدمير الخلية = Areddej en teɣṛaṣt أو Andal en telmikt

موت الخلية = Axsay en teɣṛaṣt أو Aɣsay en telmikt

6) مصطلحات لأمراض مرتبطة بالفيروسات:

الرئة = taṛot أو tarut أو turet

التهاب الرئة (pneumonia بالإنجليزية) = tineggist أو tineggas

الزكام = adexcam أو axamuc أو tameslaɣt

مرض الإينفلوينزا (the flu بالإنجليزية) = Aṭṭan en influwinza

المِمْراض / الواصم / الكائن المُمْرِض (پاثوجين) = amessaḍan

المِمْراضات (pathogens بالإنجليزية) = imessaḍanen

الوصامة / الحالة المَرَضية = timmoḍna

الجرثومة / الجرثوم = tabayrart أو abayrar

الجراثيم = tibayrarin أو tibayrar أو ibayraren

البكتيريوم (الجرثومة) = abaktiryum أو tabayrart

البكتيريا / البكتيريات (الجراثيم) = ibaktiryen أو tibayrarin

الجراثيم الحمضية (البكتيريا الحمضية) = Tibayrarin tisemmamin

هو حي (هو عاش / هو عائش) = Netta yedder

الكائن الحي = imilli uddir

الكائنات الحية = imillan uddiren

الكائنة الحية = timillit tuddirt

الكائنات الحيات = timillin tuddirin

الحي (الرجل الحي / الذكر الحي) = amuddir

الأحياء (الرجال الأحياء / الذكور الأحياء) = imuddiren

الإحياء (منح الحياة / الإعادة إلى الحياة) = asuder

الحياة = tudert

التنفس = asgunef أو aṣoḍo

جهاز التنفس = Aceṛmaḍ en wesgunef أو Arukku en oṣoḍo

جائحة / پانديميك (وباء عالمي) = ameǧǧa أو arwas أو ataras أو iṛiḍi

معدل الهجوم (Attack rate بالإنجليزية) = Atug en weẓḍam

المعدل / السعر (rate بالإنجليزية) = atug أو afmiḍi

المعدل / المتوسط (average بالإنجليزية) = anammas أو alemmas

المناعة = affal

قوة المناعة = Adwas en waffal

ضعف المناعة = Talkakt en waffal أو Almaḍ en waffal

جهاز المناعة = Aceṛmaḍ en waffal أو Arukku en waffal

هو مَنُعَ (هو كان منيعا ضد مرض) = Netta yufel أو Netta yufeř

استجابة مناعية / رد مناعي = Tararut taffalant أو Asidmer uffil

7) تصنيف وكشف وعلاج الفيروسات:

المجهر / المنظار المكبر (مايكروسكوپ) = tisatin أو amikroskop

المكبر (آلة التكبير / مكبر الصوت / عدسة التكبير) = amessemɣeṛ

المجهر الضوئي = Tisatin en tfawt أو Amikroskop afawan

المجهر الإلكتروني = Amikroskop iliketṛonan

رقمي (digital بالإنجليزية) = omḍin

المجهر الرقمي = Amikroskop omḍin

الفحص = asegri أو acuddu

الحرارة = tirɣi أو tuksi

الفحص الحراري = Asegri irɣiyan أو Acuddu uksiyan

جهاز الفحص = Aceṛmaḍ en usegri أو Arukku en ucuddu

الأجهزة = iceṛmaḍen أو irukkuten

التصنيف = asurti

تصنيف الفيروسات = Asurti en yinfafaden

الصنف = asartu أو tasartut أو tawsit

الأصناف = isurta أو tisurta أو tiwsatin

النوع = awsen

الأنواع = iwesnan

الظهور (بروز أو ظهور شيء للعيان) = tumant

التكاثر (multiplying أو multiplication بالإنجليزية) = anoḍfes

الجين / المورِّث (gene بالإنجليزية) = ajin أو aǧin أو amsekkus

الجينات / المورِّثات = ijinen أو iǧinen أو imsekkusen

الوراثة / الإرث = taterrawt أو atari أو ukkus أو ijji أو iǧǧi

الحمض = asemmam أو asemmum

حمض نووي = Asemmam aɣermiyan أو Asemmum aɣyayan

النواة = aɣermi أو aɣyay أو taɣermit

نووي = aɣermiyan أو aɣyayan

الـ DNA (حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسيجين) =

Asemmam aɣermiyan aribus akkes-oksijin

الـ RNA (حمض نووي ريبوزي) = Asemmam aɣermiyan aribus

الوقاية = aray

التعقيم = asegguger

الدواء = asafar

الأدوية = isafaren

المداواة (العلاج بالدواء) = asesfer

هو داوى = Netta yessesfer

هو يداوي = Netta yessesfar

ضِدَّ = mgal (أو foll أو fel في أمازيغية الطوارق).

الحرب ضد الوباء = Amgaru mgal abayyur

الدواء المضاد للفيروس = Asafar amgal-anfafad

الأدوية المضادة للفيروسات = isafaren imgal-infafaden

الجسم = tafekka

الجسم المضاد (antibody بالإنجليزية) = tamgal-fekka

الأجسام المضادة (antibodies بالإنجليزية) = timgal-fekkawin

الحياة = tudert

حي (live أو alive بالإنجليزية) = uddir

حيوي (biotic بالإنجليزية) = udran

المضاد الحيوي (antibiotic بالإنجليزية) = amgal-udran

المضادات الحيوية (antibiotics بالإنجليزية) = imgal-udranen

بيولوجي (biological بالإنجليزية) = udrussnan

بيولوجيست / عالِم بيولوجيا (biologist بالإنجليزية) = udermassan

المعدن = amɣiz أو amɣez أو azara

المعادن = imɣizen أو imɣaz أو izaran

الزنك = azink أو aẓẓeng

العلاج بالزنك = Amagal es uzink أو Asemmgel es uzink

اللقاح (vaccine بالإنجليزية) = takezzayt أو amekzay

التلقيح = akzay أو tikkezt

الطفرة / التحور / التحول (mutation بالإنجليزية) = taḍermist

الفيروسات تتحور = infafaden ttḍermasen

التطور (evolution بالإنجليزية) = tamhazt

التطوير = asemhez

التغير / التبدل = anfal أو tanfalt أو ammeskel

التغيير / التبديل = asenfel أو asmeskel أو asemmeskel

البدل / البديل (الشيء البديل) = tammaskalt

البحث عن بدائل = Tarezzut ɣef timmaskalin

الدواء البديل = Asafar ammaskal

الدواء الجنيس (Generic drug بالإنجليزية) = Asafar amatan

المقاوَمة (resistance بالإنجليزية) = amsenkar أو azbu

مقاوِم (resistor أو resistant بالإنجليزية) = amenkar أو anazbay

مقاوِم للفيروس = Amenkar i wenfafad أو Anazbay i uvirus

مُرَكَّب / مصنوع / مصطنع (synthetic بالإنجليزية) = imelẓi

الفيروس المركب (الفيروس الاصطناعي) = Anfafad imelẓi

البيولوجيا = tudrussna

علم الحياة = Tussna en tudert

الحرب البيولوجية = Amgaru udrussnan

السلاح البيولوجي = Arbab udrussnan أو Amrig udrussnan

السلاح الجرثومي = Arbab abayraran أو Amrig abayraran

8) مراجع وقواميس لغوية أمازيغية:

- Amawal n waṭṭanen قاموس الأمراض (أمازيغي – فرنسي)، تأليف: Mohamed Zakaria Benramdane، منشورات HCA، الجزائر العاصمة، 2012.

- المعجم العربي الأمازيغي، 3 مجلدات، محمد شفيق، الرباط، المغرب، 1990 وَ 1996 وَ 2000.

- Iɣsan s Teqbaylit قاموس العظام (عظام الجسم) بأمازيغية القبايل، تأليف: Mohamed Zakaria Benramdane، منشورات HCA، الجزائر العاصمة، 2010.

- Tasleḍt tasnalɣamkant n tmawalt n yimɣan n usuji تحليل مورفوسيمانتيكي لقاموس النباتات الطبية. Amel Merzouk، نشر Tasdawit n Bgayet جامعة بجاية (بگايث)، الجزائر، 2015.

- The Tamasheq of North-East Burkina Faso دراسة بالإنجليزية حول نحو ومعجم أمازيغية (تاماشق) الطوارقية في شمال شرق بوركينا فاسو، تأليف: David Sudlow، منشورات: Rüdiger Köppe Verlag، مدينة Köln، ألمانيا، 2011.

- Amawal n tsenselkimt (قاموس فرنسي إنجليزي أمازيغي لمصطلحات الكومبيوتر)، تأليف: Samiya Saad-Buzefran، منشورات L’Harmattan، باريس، فرنسا، 1996.

- "كشف الرموز"، قواميس أمازيغية - عربية من القرنين 17 وَ 18 لأسماء الأمراض والنباتات والحيوانات والأدوات وغيرها، تأليف: الهلالي وآخرين، دراسة بعنوان La révélation des énigmes: lexiques arabo-berbères des XVII et XVIIIe siècles، إعداد: Nico van den Boogert وَ Claude Brenier-Estrine، طبعة 1998.

- "كتاب الأسماء" (قاموس أمازيغي - عربي)، ابن تونارت Ibn Tunart. تاريخ التأليف: 1146 ميلادية.

- Amawal n tusnakt قاموس الرياضيات: فرنسي أمازيغي، مجلة Tafsut، الجزائر، 1984.

- Amawal n Tmaziɣt Tatrart قاموس الأمازيغية الحديثة (أمازيغي فرنسي)، جمعية Tamaziɣt، مدينة بجاية Bgayet، الجزائر، الطبعة الثالثة، 1990.

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