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كُتّاب وآراء
علم الفيروسات باللغة الأمازيغية
في مقال سابق عنوانه "مصطلحات طبية وصحية باللغة الأمازيغية" كنا قد تعرفنا على العديد من المصطلحات العلمية التي تزخر بها اللغة الأمازيغية. وفي هذا المقال سنتعرف على المزيد من المصطلحات والمفردات الأمازيغية المرتبطة بميدان علم الفيروسات.
واللغة الأمازيغية Tutlayt Tamaziɣt لغة قادرة تماما على تدريس المواد المدرسية العلمية والأدبية الآن سواء في المدارس العادية أو بتقنيات التعليم عن بعد بالفيديو عبر الإنترنيت والتلفزة والكتب الرقمية الإلكترونية. اللغة الأمازيغية قادرة على تدريس العلوم والمواد المدرسية الآن وليس بعد عشرات السنين من الآن في المستقبل البعيد الغامض.
ومن المفترض أن يكون للغة الأمازيغية دور محوري في التوعية الصحية الموجهة للمواطنين المغاربة شفويا عبر التلفزة والراديو والفيديوهات، وكتابيا عبر المطبوعات والملصقات والتشوير ودلائل الاستخدام.
كما أن اللغة الأمازيغية قادرة على لعب دور في تثقيف المغاربة مواطنين وتلاميذ وطلبة حول موضوع الفيروسات (بأنواعها: الفيروسات الضارة للبشر، والفيروسات النافعة للبشر، والفيروسات التي لا تصيب البشر، وغيرها من الأنواع).
اللغة الأمازيغية تملك ثروة ضخمة من الكلمات والأسماء القديمة المتجذرة في مختلف لهجاتها منذ قرون. كما أنه في النصف الثاني من القرن العشرين قام باحثون مغاربة وجزائريون وأوروبيون بتأليف قواميس أمازيغية عصرية عامة وأخرى متخصصة في الطب والفيزياء والرياضيات والقانون. فمثلا "المعجم العربي الأمازيغي" البديع للأستاذ العلامة محمد شفيق مليء عن آخره بآلاف الكلمات والمصطلحات العلمية الأمازيغية التي قام بتجميعها من مختلف لهجات اللغة الأمازيغية ومن بينها أمازيغية الطوارق.
1) ترجمة المصطلحات العلمية من الإنجليزية إلى الأمازيغية:
بالنسبة للمصطلحات العلمية والتقنية الحديثة التي تنعدم في اللغة الأمازيغية فإنه يمكن:
- ترجمتها حرفيا من الإنجليزية بما يقابلها أو يقاربها في الأمازيغية (أي: التمزيغ بالترجمة الحرفية)، أو:
- اشتقاقها من كلمة أمازيغية معروفة جيدا لدى الناس أو في القواميس (أي: التمزيغ الاشتقاقي)، أو:
- تبني المصطلح الإنجليزي (أو اللاتيني/الإغريقي/الأوروبي) كما هو شائع، بدون ترجمة، إذا كانت الترجمة الحرفية أو الاشتقاقية إلى الأمازيغية متعذرة أو صعبة الفهم، (أي: التمزيغ بالاقتراض).
والمبدأ العام في الترجمة إلى الأمازيغية هو توخي الدقة أولا (في المعنى والكتابة)، ثم البساطة/التبسيط في الاشتقاق والترجمة، ثم الانطلاق دائما مما هو موجود في قواميس الأمازيغية والتراث الشعبي.
الكلمة الإنجليزية virology (علم الفيروسات) صيغت بدمج virus وَ logy. وهكذا نترجمها حرفيا إلى الأمازيغية بنفس المنوال، وهو شيء جار به العمل في القواميس الأمازيغية منذ زمن. "الفيروس" بالأمازيغية هو anfafad أو avirus، و"العلم/المعرفة" هي tussna إذن الترجمة الأمازيغية هي:
الفيرولوجيا = tanfafadussna أو tavirussna
علم الفيروسات = Tussna en yinfafaden أو Tussna ivirusen
وكنا قد تعرفنا في المقال السابق على العديد من الكلمات الأمازيغية التقليدية مثل:
الطاعون = taserka (النطق: "ثاسركا" وليس "طاصركا").
المرض = aṭṭan [أطّان]
الوباء = abayyur
الأوبئة = ibayyuren
الدواء = asafar (النطق: "أسافار" وليس "أصافار").
الصحة = tadawsa (النطق: "ثاذاوسا" وليس "طاضاوصا").
العطس = tinzi أو anzay أو anṣaḍ [أنصاض]
الحمى = tawla أو tuksi أو tukkʷsi أو timessi أو tazzaɣt [ثازّاغث]
السعال / الكحة = tusut
الشفاء = aginfi [أگينفي]
المستشفى = asganfu
2) المراحل الست للعدوى الفيروسية:
الالتصاق (فيروس يلتصق بخلية) = altaɣ أو aslaɣ أو anḍaḍ أو adɣar
الاختراق (الفيروس يخترق الخلية) = acuqi أو oloẓ أو ardaɣ
نزع المعطف (ينزع قشرته، uncoating بالإنجليزية) = tukksa ukerbas
التنسخ (الفيروس يتكاثر بنسخ نفسه باستمرار) = amsenɣal
التجميع (assembly بالإنجليزية) = asegrew
الإطلاق (launch بالإنجليزية) = aṛeẓẓom أو atarag أو aselfeɣ
3) مصطلحات عامة من دراسة الفيروسات:
الفيروس = anfafad أو avirus
الفيروسات = infafaden أو ivirusen
فيروسيّ (مرتبط بفيروس) = anfafadan أو avirusan
فيروسيون = infafadanen أو ivirusanen
فيروسية (مرتبطة بفيروس) = tanfafadant أو tavirusant
فيروسيات = tinfafadanin أو tivirusanin
العِلم / المعرفة = tussna
علميّ (مرتبط بالعلوم) = ussnan
علمية = tussnant
علميون = ussnanen
علميات = tussnanin
العالِم (الرجل العالِم) = amassan
العلماء = imassanen
العالمة (المرأة العالِمة) = tamassant
العالمات = timassanin
فيرولوجيست (عالِم فيروسات) = anfafadmassan أو avirusmassan
علماء الفيروسات = infafadmassanen أو ivirusmassanen
عالمة الفيروسات = tanfafadmassant أو tavirusmassant
عالمات الفيروسات = tinfafadmassanin أو tivirusmassanin
الوبائيات / عِلْم الأوبئة (epidemiology بالإنجليزية) = tabayyurussna
عِلم الأوبئة = Tussna ibayyuren
عالِم خبير بالأوبئة (epidemiologist بالإنجليزية) = abayyurmassan
إيپيديميولوجي (شيء متعلق بعلم الأوبئة) = abayyurussnan
العدوى الفيروسية = Annemgar anfafadan أو Anizeɣ avirusan
انتقال الفيروس = Amuttey en wenfafad أو Amoṭṭey en uvirus
الطفيلية (پاراسايت) = amruri أو tamrurit
الطفيليات (پاراسايتس) = imruriyen أو timruriyin
العدوى الطفيلية = Annemgar amruriyan أو Anizeɣ amruriyan
4) مصطلحات من بنية الفيروس:
البنية (structure بالإنجليزية) = tiskiwt
بنية الفيروس = Tiskiwt en wenfafad أو Tiskiwt en uvirus
الشكل (هيئة الشيء وخلقته) = tawila أو talɣa أو ancek أو amaɣnu
الأشكال = tiwilawin أو talɣiwin أو ineckan أو imaɣnuten
المعطف (الجاكيط / الجاكيتة) = akerbas
المعطف البروتيني (غلاف الفيروس) = Akerbas apṛotinan
البروتين (protein بالإنجليزية) = apṛotin أو pṛotin
مادة جينية/مادة مورِّثة = Tanga tajinant أو Tanga tamsekkusant
القفيصة (capsid بالإنجليزية) (قشرة الفيروس) = tiseknit أو taskarant
القفص (قفص حديدي أو خشبي للحيوانات) = isekni أو askaran
جزيئة DNA (أو DNA molecule بالإنجليزية) = Assuy en DNA
شكل الفيروس = Tawila en wenfafad أو Talɣa en uvirus
عملاق (ضخم جدا أو طويل جدا) = alɣuɣ أو anbul أو agerzu
الفيروس العملاق = Anfafad agerzu أو Avirus anbul
الكائن اللاحي (كائن معدوم الحياة) = imilli ar-uddir
الكائن بدون حياة = imilli war tudert
5) مصطلحات من بنية الخلية الحية:
الخلية (cell بالإنجليزية) = taɣṛaṣt أو taɣoṛaṣt أو aɣṛaṣ أو tilmikt
الخلايا = tiɣṛaṣin أو tiɣoṛaṣin أو iɣṛaṣen أو tilmikin
الخلية (الغرفة الصغيرة / الزنزانة) = anɣʷer أو abniq أو tabniqt
الجدار / الحائط = aderras أو aɣʷṛab أو aɣrab أو adras
الجدران / الحيطان = iderrasen أو iɣʷṛaben أو iɣraben أو idrasen
جدار الخلية = Aderras en teɣṛaṣt أو Aderras en telmikt
الغشاء (غلاف رقيق) = aydul أو amedlu أو asatel أو aɣemmus
الأغشية (أغلفة رقيقة) = iyudal أو imedla أو isutal أو iɣemmusen
نواة الخلية = Aɣermi en teɣṛaṣt أو Aɣyay en telmikt
البلازما (plasma بالإنجليزية) = plasma أو aplasma
السايتوبلازم (cytoplasm بالإنجليزية) = asaytoplasma
الهيكل = taɣessa أو taɣeṣṣa أو taṛeṭṭa
الهياكل = tiɣessawin أو tiɣeṣṣawin أو tiṛeḍwin
هيكل الخلية (cytoskeleton بالإنجليزية) = Taɣessa en teɣṛaṣt
خلوي (مرتبط بالخلية، cellular بالإنجليزية) = aɣṛaṣan أو almikan
الدخول الفيروسي = Adaf anfafadan أو Akcam avirusan
الاختراق = acuqi أو oloẓ أو ardaɣ
هو اخترق = Netta icuq أو Netta yelleẓ أو Netta yerdeɣ
خلية مستضيفة = Taɣṛaṣt tamesnewjewt أو Tilmikt tamesnubgit
السيطرة على الخلية = Akkṛaḍ en teɣṛaṣt أو Tikeṛṛaḍ en telmikt
التدمير = areddej أو arebbej أو andal أو asekreffu
تدمير الخلية = Areddej en teɣṛaṣt أو Andal en telmikt
موت الخلية = Axsay en teɣṛaṣt أو Aɣsay en telmikt
6) مصطلحات لأمراض مرتبطة بالفيروسات:
الرئة = taṛot أو tarut أو turet
التهاب الرئة (pneumonia بالإنجليزية) = tineggist أو tineggas
الزكام = adexcam أو axamuc أو tameslaɣt
مرض الإينفلوينزا (the flu بالإنجليزية) = Aṭṭan en influwinza
المِمْراض / الواصم / الكائن المُمْرِض (پاثوجين) = amessaḍan
المِمْراضات (pathogens بالإنجليزية) = imessaḍanen
الوصامة / الحالة المَرَضية = timmoḍna
الجرثومة / الجرثوم = tabayrart أو abayrar
الجراثيم = tibayrarin أو tibayrar أو ibayraren
البكتيريوم (الجرثومة) = abaktiryum أو tabayrart
البكتيريا / البكتيريات (الجراثيم) = ibaktiryen أو tibayrarin
الجراثيم الحمضية (البكتيريا الحمضية) = Tibayrarin tisemmamin
هو حي (هو عاش / هو عائش) = Netta yedder
الكائن الحي = imilli uddir
الكائنات الحية = imillan uddiren
الكائنة الحية = timillit tuddirt
الكائنات الحيات = timillin tuddirin
الحي (الرجل الحي / الذكر الحي) = amuddir
الأحياء (الرجال الأحياء / الذكور الأحياء) = imuddiren
الإحياء (منح الحياة / الإعادة إلى الحياة) = asuder
الحياة = tudert
التنفس = asgunef أو aṣoḍo
جهاز التنفس = Aceṛmaḍ en wesgunef أو Arukku en oṣoḍo
جائحة / پانديميك (وباء عالمي) = ameǧǧa أو arwas أو ataras أو iṛiḍi
معدل الهجوم (Attack rate بالإنجليزية) = Atug en weẓḍam
المعدل / السعر (rate بالإنجليزية) = atug أو afmiḍi
المعدل / المتوسط (average بالإنجليزية) = anammas أو alemmas
المناعة = affal
قوة المناعة = Adwas en waffal
ضعف المناعة = Talkakt en waffal أو Almaḍ en waffal
جهاز المناعة = Aceṛmaḍ en waffal أو Arukku en waffal
هو مَنُعَ (هو كان منيعا ضد مرض) = Netta yufel أو Netta yufeř
استجابة مناعية / رد مناعي = Tararut taffalant أو Asidmer uffil
7) تصنيف وكشف وعلاج الفيروسات:
المجهر / المنظار المكبر (مايكروسكوپ) = tisatin أو amikroskop
المكبر (آلة التكبير / مكبر الصوت / عدسة التكبير) = amessemɣeṛ
المجهر الضوئي = Tisatin en tfawt أو Amikroskop afawan
المجهر الإلكتروني = Amikroskop iliketṛonan
رقمي (digital بالإنجليزية) = omḍin
المجهر الرقمي = Amikroskop omḍin
الفحص = asegri أو acuddu
الحرارة = tirɣi أو tuksi
الفحص الحراري = Asegri irɣiyan أو Acuddu uksiyan
جهاز الفحص = Aceṛmaḍ en usegri أو Arukku en ucuddu
الأجهزة = iceṛmaḍen أو irukkuten
التصنيف = asurti
تصنيف الفيروسات = Asurti en yinfafaden
الصنف = asartu أو tasartut أو tawsit
الأصناف = isurta أو tisurta أو tiwsatin
النوع = awsen
الأنواع = iwesnan
الظهور (بروز أو ظهور شيء للعيان) = tumant
التكاثر (multiplying أو multiplication بالإنجليزية) = anoḍfes
الجين / المورِّث (gene بالإنجليزية) = ajin أو aǧin أو amsekkus
الجينات / المورِّثات = ijinen أو iǧinen أو imsekkusen
الوراثة / الإرث = taterrawt أو atari أو ukkus أو ijji أو iǧǧi
الحمض = asemmam أو asemmum
حمض نووي = Asemmam aɣermiyan أو Asemmum aɣyayan
النواة = aɣermi أو aɣyay أو taɣermit
نووي = aɣermiyan أو aɣyayan
الـ DNA (حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسيجين) =
Asemmam aɣermiyan aribus akkes-oksijin
الـ RNA (حمض نووي ريبوزي) = Asemmam aɣermiyan aribus
الوقاية = aray
التعقيم = asegguger
الدواء = asafar
الأدوية = isafaren
المداواة (العلاج بالدواء) = asesfer
هو داوى = Netta yessesfer
هو يداوي = Netta yessesfar
ضِدَّ = mgal (أو foll أو fel في أمازيغية الطوارق).
الحرب ضد الوباء = Amgaru mgal abayyur
الدواء المضاد للفيروس = Asafar amgal-anfafad
الأدوية المضادة للفيروسات = isafaren imgal-infafaden
الجسم = tafekka
الجسم المضاد (antibody بالإنجليزية) = tamgal-fekka
الأجسام المضادة (antibodies بالإنجليزية) = timgal-fekkawin
الحياة = tudert
حي (live أو alive بالإنجليزية) = uddir
حيوي (biotic بالإنجليزية) = udran
المضاد الحيوي (antibiotic بالإنجليزية) = amgal-udran
المضادات الحيوية (antibiotics بالإنجليزية) = imgal-udranen
بيولوجي (biological بالإنجليزية) = udrussnan
بيولوجيست / عالِم بيولوجيا (biologist بالإنجليزية) = udermassan
المعدن = amɣiz أو amɣez أو azara
المعادن = imɣizen أو imɣaz أو izaran
الزنك = azink أو aẓẓeng
العلاج بالزنك = Amagal es uzink أو Asemmgel es uzink
اللقاح (vaccine بالإنجليزية) = takezzayt أو amekzay
التلقيح = akzay أو tikkezt
الطفرة / التحور / التحول (mutation بالإنجليزية) = taḍermist
الفيروسات تتحور = infafaden ttḍermasen
التطور (evolution بالإنجليزية) = tamhazt
التطوير = asemhez
التغير / التبدل = anfal أو tanfalt أو ammeskel
التغيير / التبديل = asenfel أو asmeskel أو asemmeskel
البدل / البديل (الشيء البديل) = tammaskalt
البحث عن بدائل = Tarezzut ɣef timmaskalin
الدواء البديل = Asafar ammaskal
الدواء الجنيس (Generic drug بالإنجليزية) = Asafar amatan
المقاوَمة (resistance بالإنجليزية) = amsenkar أو azbu
مقاوِم (resistor أو resistant بالإنجليزية) = amenkar أو anazbay
مقاوِم للفيروس = Amenkar i wenfafad أو Anazbay i uvirus
مُرَكَّب / مصنوع / مصطنع (synthetic بالإنجليزية) = imelẓi
الفيروس المركب (الفيروس الاصطناعي) = Anfafad imelẓi
البيولوجيا = tudrussna
علم الحياة = Tussna en tudert
الحرب البيولوجية = Amgaru udrussnan
السلاح البيولوجي = Arbab udrussnan أو Amrig udrussnan
السلاح الجرثومي = Arbab abayraran أو Amrig abayraran
8) مراجع وقواميس لغوية أمازيغية:
- Amawal n waṭṭanen قاموس الأمراض (أمازيغي – فرنسي)، تأليف: Mohamed Zakaria Benramdane، منشورات HCA، الجزائر العاصمة، 2012.
- المعجم العربي الأمازيغي، 3 مجلدات، محمد شفيق، الرباط، المغرب، 1990 وَ 1996 وَ 2000.
- Iɣsan s Teqbaylit قاموس العظام (عظام الجسم) بأمازيغية القبايل، تأليف: Mohamed Zakaria Benramdane، منشورات HCA، الجزائر العاصمة، 2010.
- Tasleḍt tasnalɣamkant n tmawalt n yimɣan n usuji تحليل مورفوسيمانتيكي لقاموس النباتات الطبية. Amel Merzouk، نشر Tasdawit n Bgayet جامعة بجاية (بگايث)، الجزائر، 2015.
- The Tamasheq of North-East Burkina Faso دراسة بالإنجليزية حول نحو ومعجم أمازيغية (تاماشق) الطوارقية في شمال شرق بوركينا فاسو، تأليف: David Sudlow، منشورات: Rüdiger Köppe Verlag، مدينة Köln، ألمانيا، 2011.
- Amawal n tsenselkimt (قاموس فرنسي إنجليزي أمازيغي لمصطلحات الكومبيوتر)، تأليف: Samiya Saad-Buzefran، منشورات L’Harmattan، باريس، فرنسا، 1996.
- "كشف الرموز"، قواميس أمازيغية - عربية من القرنين 17 وَ 18 لأسماء الأمراض والنباتات والحيوانات والأدوات وغيرها، تأليف: الهلالي وآخرين، دراسة بعنوان La révélation des énigmes: lexiques arabo-berbères des XVII et XVIIIe siècles، إعداد: Nico van den Boogert وَ Claude Brenier-Estrine، طبعة 1998.
- "كتاب الأسماء" (قاموس أمازيغي - عربي)، ابن تونارت Ibn Tunart. تاريخ التأليف: 1146 ميلادية.
- Amawal n tusnakt قاموس الرياضيات: فرنسي أمازيغي، مجلة Tafsut، الجزائر، 1984.
- Amawal n Tmaziɣt Tatrart قاموس الأمازيغية الحديثة (أمازيغي فرنسي)، جمعية Tamaziɣt، مدينة بجاية Bgayet، الجزائر، الطبعة الثالثة، 1990.