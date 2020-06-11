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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | حول عنف الـ"فيسبوك"

حول عنف الـ"فيسبوك"

حول عنف الـ"فيسبوك"
أحمد عصيد
الخميس 11 يونيو 2020 - 23:13

اتصلت بي أستاذة جامعية وهي في غاية الانزعاج بسبب ما تلقته من سباب وشتائم على "فيسبوك"، بعد أن أقدمت لأول مرة على نشر مقال أكاديمي لها في الفضاء الأزرق، قالت :"مقالتي علمية محضة ولا علاقة لها بأي صراع إيديولوجي أو سياسي"، فطمأنتها قائلا:" لا تهتمي يا سيدتي، فالذين شتموك فعلوا ذلك لأنهم لم يفهموا شيئا من مقالك العلمي ولا حتى من العنوان، والسبب الحقيقي لشتمك والتهجم على شخصك هو أنّ هذه العينة من الناس لا تقرأ ولا تكتب أصلا، كما أنهم يكرهون المرأة الذكية والمثقفة، وخاصة إذا خاطبتهم في أمور لا يفقهون فيها شيئا،، إنك تشعرينهم بالمهانة، وبأنك تتعالين عليهم وتجعلينهم يُحسون بتفاهتهم، وهم لا يقبلون أن يصدر ذلك عن امرأة.

قالت : "هذا ليس قصدي وما العمل ؟" قلت أن تستمري في الكتابة لأنك تخاطبين العقلاء بمقالاتك وأبحاثك وهم كثيرون، يستفيدون من كتاباتك في صمت دون أن يصدر عنهم أي تعليق، ولأنهم يُعدّون بالآلاف فإن عصابة الهجاء والقذف المحترفة تبقى محدودة جدا وغير ذات تأثير في مجرى التاريخ، لأن التاريخ تصنعه العقول الكبيرة.

ثمة مواطنون كثيرون يشعرون بأنهم على الهامش في النقاش العمومي بين النخب، والذي لا يستطيعون خوضه في فضاءاته وإشكالاته النظرية، وقد وجدوا في شبكات التواصل الاجتماعي حرية كبيرة في التعبير، لكنهم يسيئون استعمال حريتهم لأنهم لم يتربوا عليها.

وهكذا هرب كثير من المثقفين المعتبرين وأهل الاختصاص من الـ"فيسبوك" بسبب العنف الوحشي، واعتبروه فضاء للمواجهات السّجالية وتصفية الحسابات وليس المعرفة، وتخلوا عن وسيلة حديثة يمكن أن يبلغوا من خلالها الكثير من نتائج عملهم وأبحاثهم وتجاربهم لجمهور المهتمين، لكنهم بذلك مخطئون، لأنهم عوض أن ينظروا إلى تسعة أعشار الكأس المليئة بالماء، يكتفون بالنظر إلى عُشره الفارغ.

والحقيقة أن التفكير في أصل هذه الظاهرة التي تزايدت في الآونة الأخيرة يجعلنا نطرح مسؤولية مختلف الأطراف التي يمكن ترتيبها على الشكل التالي:

- مسؤولية السلطة التي خلقت بسياساتها اللاشعبية، وبسبب انسداد الآفاق وإجهاض المشاريع المعلنة وإفسادها وتراكم الخيبات، احتقانا كبيرا لدى الشباب ولدى جزء هام من الفئات النشيطة والمنتجة.

- مسؤولية الأحزاب السياسية التي تخلّت بشكل كبير عن وظيفتها التأطيرية.

- مسؤولية المجتمع المدني الذي جعل مهمته تقتصر على التحريض ضد الدولة والأحزاب والتيارات المختلفة.

- مسؤولية المنظومة التربوية التي ما زالت بحاجة إلى إصلاح حقيقي يسمح بإدراج عناصر النسبية والإختلاف وأخلاقيات الحوار ضمن برامجها ومقرراتها.

إن المشكل تربوي في العمق سواء بالمعنى العام أو الخاص للتربية، ما دام الهدف هو إشاعة قيم و مبادئ إيجابية ومواجهة ذهنية العنف بكل مظاهرها وأبعادها.

إنّ هيمنة العنف اللفظي على فضاءاتنا هو أمر في غاية السلبية، لأنه يعاكس مشروع الإنتقال نحو الديمقراطية الذي لا يمكن أن ينجح بدون إشاعة ثقافة الحوار والاختلاف واحترام الآخر، ما دامت الديمقراطية ليست أكثر من تدبير الاختلاف بطرق سلمية، وهي صنو الحرية، بينما الاستبداد نتاج العنف، كما أنه يولد العنف حيث لا يستطيع الاستمرار إلا بواسطة الإكراه والإخضاع والزجر والتهديد والوعيد، وهي حالة ليس لنا خيار في أن نغادرها بعد أن قضينا فيها قرونا طويلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تدبير الإختلاف لا الخلاف . الجمعة 12 يونيو 2020 - 00:56
قد نختلف في الأفكار وطرق تدبير الحياة ، قد نختلف على المواهب وعلى الكلمات والمعاني . وقد ننجح في تدبير هذا الإختلاف وقد نتعايش معه ولو في الحدود الدنيا للتعايش تحت مظلة العلمانية ، والليبرالية . ولكن الأمر يختلف تماما من داخل الدين المدرسة المنغلقة على تعاليمها ، الرافضة للمنطق متى ما تعارض مع أبجديات نصوصها حتى لو كان منطقا تدعمه السليقة وتقبل به الطبيعة المجردة المتماثلة مع الفطرة . وحتى لا نبقى في عموم الطرح سوف نضرب للناس الأمثال لعلهم يعقلون . فداخل الدين لك ان تنكح المثنى والثلاث وحتى الرباع وهذا يناقض الفطرة ولكنه محسوم . وداخل الدين لا طلاق إلا لعلة الزنا وهذا يناقض الفطرة ولكنه محسوم . خارج هذه المنظومة تجوز المساكنة والمعاشرة خارج مؤسسة " المسجد والكنيسة "وهذا يساير الفطرة ولكنه من داخل الدين مرفوض وحرام ..
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2 - Freethinker الجمعة 12 يونيو 2020 - 00:59
نعم يا أستاذ، المصيبة الحقيقية هي انعدام التربية على ثقافة الاختلاف، حيث ان أغلبية مستعملي هذه الأداة من أدوات التواصل الاجتماعي من أنصاف المتعلمين الذين لم يتعلموا آداب الحوار واحترام الآخر اضافة إلى ضعف اطلاعهم وأسفارهم. كما أن معظمهم متشبع بالفكر الديني الذي لا يترك مجالا لحرية التفكير أو التعبير أو احترام الآراء والمعتقدات المختلفة ويشجع على العنف اللفظي والجسدي. المفارقة أن فيسبوك وغيره من أدوات الاتصال الاجتماعي أتاح لهم حرية التعبير التي لم يكونوا ليحلموا بها في مجتمعهم المتخلف، لكنهم يصادرون هذه الحرية لمن يخالفهم الرأي. والحقيقة انهم لا يستحقون هذه الحرية لانهم يستغلونها في قمع مخالفيهم!
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3 - Mourad الجمعة 12 يونيو 2020 - 01:31
فعلا الملاحظ هو أن هؤلاء الشتامين والبلطجية يشرعون في توزيع السبان بمجرد نشر الرأي أو المقال بدقيقة أو جوج دقايق، وهذا دليل على أنهم لا يقرأون ، إنهم محترفون للشتائم ربما يجدون لذة في ذلك لأنهم ينتقمون من الناس للي قاريين
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4 - Hassan الجمعة 12 يونيو 2020 - 01:37
التساؤل عن من يتحمل المسؤولية و إن كان سؤالا مشروعا لكنه مثل من يسأل _أيهما خلق الأول البيضة أم الدجاجة ؟ التربية مسؤولية الدولة لأنها هي صاحبة المشروع الفاعل التربوي يسوقه، السلط و المجتمع المدني اللوجستيك . التعليم مثل البيع الهرمي نجاحه تتحكم في تطوره القاعدة . عندما يفلس التعليم تضعف مكونات المواطنة . أعيد الشكر لهذا المعلم يبسط لنا الوضعية المشكلة و لنا أن نبحث عن الأسئلة و الحلول .
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