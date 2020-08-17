مدن بلا روح

علي كرزازي

"بدلا من إعطاء السياسي مفاتيح المدينة، قد يكون من الأفضل تغيير الأقفال" - دوج لارسون -

بنى القدماء منازلهم من مادة الطين والآجر، أو لنقل من التراب عموما، والتراب أصل الخلق، يقول تعالى: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين" (سورة المؤمنون آية: 12). نشأت بين القدماء وبيوتهم ألفة عجيبة، كانوا يتفننون في بنائها بالرغم من تواضع الوسائل المستعملة في البناء، أحبوها واعتبروها جنتهم في الأرض، ولا غرابة أن حرصوا على تزيينها بالأغراس و"المحابق"، ظلت منازلهم تلك صامدة لمئات السنين، قاومت عوادي الزمن ولا أدل على ذلك من أحياء المدن العتيقة التي ما زالت شاهدة على فن العمارة المغربية التقليدية وعلى متانة البناء وروعة التصميم، بل الأكثر من هذا أن أسلافنا كان لهم فهم عميق لتهيئة المدن، وهو الفهم الذي كان يأخذ بعين الاعتبار التنوع الوظيفي الذي عرفت به المدن التاريخية والذي زاوج بين الوظيفة السكنية والصناعية (الحرفية) والخدماتية، فكان لكل حرفة مكان مخصوص، وتسمّت بعض الأحياء بالحرف التي تحتضنها كحي السكاكين وحي النجارين وحي البزازين وحي السمّارين....الخ، كما أنهم كانوا مداومين على نظافة الأزقة والشوارع، وكم كانت تلك السقايات تضفي جمالية ورونقا عليها بتلك المياه الرقراقة التي كانت تنساب منها، فتروي الظمآن وتسقي النبات والشجر. لقد كان أجدادنا أوفق منّا في الانصات لشروط زمنهم، تلك آثارهم دلّت على إبداعهم واحترامهم لإنسانية الإنسان من خلال إنشائهم لفضاءات رحبة للحياة في كلّ أرجاء مدنهم.

أمّا إنسان العصر الحديث فقد استسلم كلية لأنانيته وجشعه، فنبتت المدن الإسمنتية كالفطر وتمّ الإجهاز على المساحات الخضراء، فاختفت حدائق كانت بالأمس غنّاء وحقول كانت مصدر رزق للبسطاء، حتى المياه تلوّثت واكتسبت طعوما غريبة، تنامت الأحياء بوتيرة سريعة مستجيبة لضغوط لوبيات العقار، الكلّ يتهافت ويتكالب على مقاولات البناء التي أصبحت تدرّ الذهب على أصحابها، ويندر أن تجد مساحات خضراء في هذه المدن الجديدة المتغوّلة، والأمر نفسه ينسحب على المساجد والملاعب والمؤسسات العمومية كدور الشباب والثقافة...الخ. ساد منطق رابح-رابح بين مسؤولين استتر ضميرهم واختفى، ومات حسّهم الوطني، وبين مقاولين لا يهمّهم سوى الرفع من أرقام معاملاتهم وأرباحهم الكبيرة. في ظل هذا الواقع السوداوي يغيب شيء اسمه البيئة أو الوعي البيئي، لا أحد يفكر في نقاء الهواء والماء وجودتهما، ولا في جمالية الأحياء والمباني ورونقها.

وفي هذا الإطار، كان للهجرة القروية نحو المدن تأثير سلبي على نمو هذه المدن التي طغى عليها طابع "الترييف" فصارت أشبه بقرى كبيرة ذات ملامح هجينة، فكان أن نشأت دور الصفيح التي زادت الطين بلّة وشوّهت جمالية المدن ممّا كان له نتائج وخيمة على المحيط والمجتمع، وفي الوقت ذاته تمّ تطوير الصناعات الكبرى والتجمعات السكانية الهائلة في المدن الكبرى، ممّا أسفر عن تغيير أو اندثار الأنسجة العمرانية القديمة، وبالتالي حدث تشويه للصورة الاجتماعية والجمالية لهذه المدن، فانعدمت فيها فضاءات الحياة الحضرية وارتفعت نسب التلوث وزادت من ذلك حدّة الاكتظاظ وارتفاع كثافة السكان بسبب عدم خضوع التهيئة العمرانية لهذه المدن للضوابط التقنية والهندسية والايكولوجية المعمول بها في الدول المتقدمة، فأصبحنا والحال هاته أمام مدن مشوّهة تعاني اختلالات وظيفية نجمت بالأساس عن إيلاء الأسبقية للبعد الاقتصادي على غيره من الأبعاد في سياسة التخطيط العمراني لها.

لقد حاول بعض القائمين على تدبير شؤون المدن المغربية تلافي هذه الأعطاب التي سبق ذكرها من خلال ضبط تهيئة الأحياء الجديدة في أفق التحكم في التوسع العمراني الذي تشهده المدن، خاصة في العقود الأخيرة، فأصبحنا نلاحظ بعض التطور الإيجابي في هذا المجال، لكن هذا لم يمنع من طغيان هيمنة لوبيات العقار التي سحقت الخضرة وأتت على المنظومة البيئية، ولست أبالغ إذا قلت إن مدننا تعيش بدون رئة، وأخشى ما أخشاه أن تموت بالسكتة القلبية، وتصبح بامتياز عشا لاستنبات الأمراض العضوية والنفسية وما أكثرها في أيامها هاته.

لقد بات إنسان المدينة يعاني من ضغوطات الحياة المادية أكثر فأكثر، فأصبحت تعتوره الأزمات وتنهشه الأمراض فلا يهنأ له بال، فهلاّ فكّر المسؤولون في مستقبل الأجيال القادمة وهيؤوا لها المحضن المثالي لتعيش في مدن جميلة، آمنة ووديعة، تنعم فيها بسكن لائق يشعرها بإنسانيتها. قد يكون هذا مجرد حلم في ظل واقع مهترئ ما فتئ يظهر ذلك الجانب المقيت والمظلم في الإنسان، الذي فقد إنسانيته ولم يعد قادرا على تأمين وحماية فضاء عيشه وبيئة مسكنه. ولله في خلقه شؤون.