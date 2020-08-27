مآزق التطبيع

ابراهيم أقنسوس

تفيد كلمة التطبيع في معناها العام، إحالة الأمور غير الطبيعية وغير العادية وغير المنطقية إلى أمور طبيعية وعادية ومقبولة، عبر عملية تحريف قيصرية كبيرة، يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي ويمتزج فيها الفكري بالتربوي وبالفني، وتتكلف السلط المعنية بصياغة هذا الخليط، والدفاع عن مشروعيته بكل الطرق وبجميع الوسائل، فالغاية هاهنا تبرر كل الوسائل.

الأمر يتعلق بتواطؤ كامل بين مكونات عدة، بعضها ظاهر وأكثرها خفي، أو يريد أن يكون خفيا لأن المنطلقات كما الغايات بالنسبة لكل المعنيين بعملية التطبيع، ليست سليمة ولا معقولة، لأن خطاب التطبيع بالمعنى الصهيوني في النهاية هو خطاب احتلال واغتصاب وشطط، بالنسبة لمن يمارسه ويتولاه، وخطاب إذعان وإذلال وتفريط بالنسبة لمن يقبله ويبرره ويسمح به، ولا يتردد صانعوا التطبيع ومروجوه في استغلال وتوظيف كل مناشط الحياة وعناصرها لخدمة هذا المنحى، بدءا من الفكر والنظر مرورا بالاقتصاد والمال ثم الفن والإعلام، وكل البقية المتبقية التي قد لا تخطر على البال، فالتطبيع عملية هجومية شاملة وواعية يتم تنزيلها بشكل شامل وهذا هو السر في تهيبها ورفضها لكل مقاومة جادة وحقيقية، فأنصار التطبيع يعلمون أنهم يسلكون طريقا مرفوضا ومذموما، شعبيا على الأقل، ولكن المصلحة القريبة أو المتوهمة تعميهم، وفساد الرؤية والمنهج والأخلاق يقلب موازينهم.

إن آفة التطبيع تقتضي طرح سؤال كبير على الضمير العالمي، بكل أطيافه وطبقاته، سؤال يهم الغاية والجدوى سواء بالنسبة للذين يقفون وراء عملية التطبيع ويتعهدونها نظريا وواقعيا، أو بالنسبة لمن يتلقونها ويقبلون بها رغبة أحيانا ورهبة أحايين كثيرة.

إن فرض التطبيع بمعناه الصهيوني اليوم، وبعناصره التي يتم تنزيلها بدهاء وغصب يعني ضرورة القبول بالاحتلال، وإلزامية الترحيب باغتصاب أرض فلسطين، كل أرض فلسطين، بعيدا عن كل المقاربات الديمقراطية والبديهيات المنطقية والمعقولة، كما أن القبول بالتطبيع يعني الركون إلى حلول المهزوم الذي لم يعد يريد المقاومة ويستعجل التوقيع على النهاية، وكلا الجبهتين معا، الراعية للتطبيع والقابلة به على امتداد العالم تؤشران على وجود أزمة حضارة، عنوانها الكبير، التردي الفكري والأخلاقي والمنهجي الذي أصاب قطاعات واسعة من العالمين، يستوي في ذلك أهل السياسة وأهل الثقافة لا فرق، كلهم يبتغي مصلحته ومصلحة كيانه القريبة والشخصية والذاتية.

السؤال الكبير، ماذا استفاد العالم من كل هذه المسارات والترددات التي أريد لفلسطين أن تسلكها؟ من كل هذه الاتفاقيات والمسميات التي تم الاحتفال بها؟ ما هي الإضافة التي يقدمها رعاة التطبيع ومستقبلوه معا، لهذه الحضارة الهائلة التي تمثلها أرض فلسطين، لهذه الديانات الثلاث التي نزلت من السماء، لأخلاق التفاهم والتحاور والتساكن والعدل، التي تقول بها هذه الأديان ابتداء، أين حل الدولتين مقابل السلام؟ وأين السلام بعد سبعين عاما من الكر والفر بين جنود الاحتلال وأطفال فلسطين؟ أين دماء الشهداء من كل الفصائل التي سقت أرض فلسطين؟ وأي سلام ينتظره العالم والمحتلون يصرون على سلوك نفس المسار واستغلال نفس المؤسسات المحلية منها والدولية، لفرض رؤية صهيونية متعسفة للقضية وإملاء فروض التطبيع والإذعان على الأنظمة التي تخاصم شعوبها، وترفض القبول بالديمقراطية طريقا لاكتساب الشرعية والمشروعية؟ كيف يصح التطبيع بين جهتين غير متكافئتين، إحداهما محتلة غاصبة لحقوق شعب وفق كل القوانين والمواثيق العادلة، والثانية يطلب منها القبول مقابل ضغوط ووعود وترضيات؟؟