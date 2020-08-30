نحن.. ونظرية المؤامرة

لكهـل البـيـلال*

غالبا ما ينساق كثيرون وراء (نظرية المؤامرة)، دون أدنى دراية منهم، أنهم في الحقيقة إنما ينساقون وراء تفسيرات وتأويلات خاطئة من طرف شخص أو عدة أشخاص وجدوا من يصدقهم، لينتشر الأمر على نطاق واسع مُـؤسسا في ما بعد لما يعرف بنظرية المؤامرة.

بعيدا عن الجانب السياسي أو الاقتصادي، فنظرية المؤامرة من الناحية السلوكية تبقى مجرد تفسيرات خاصة يُصدرها شخص (أو عدة أشخاص) إزاء أحداث معينة، أي أنها سلوك خاص قبل أن تُشكل ظاهرة عامة، فكما ورد في مقال سابق فالسلوك الفردي هو مَـنشأ الظاهرة، والذي يعُم في المجتمع ويتناسل ليُشكل فيما بعد الظاهرة الاجتماعية. بشكل عام فأيُّ حدث طارئ أو موقف أو خبر مهما كان تصنيفه (سياسي، اقتصادي، اجتماعي...) أو مستوى تأثيره (دولي، قاري، إقليمي، محلي) فهو مُعرض لأحكام مسبقة وتفسيرات مُشككة ومتطرفة استنادا إلى محددات عدة من بينها:

- لا يمكن أن يحدث شيء ما هكذا بالصدفة؛

- لا شيء يكون كما يبدو عليه الأمر؛

- كل حدث مرتبط بحدث آخر.

لا يقتصر الأمر على الأحداث الدولية فقط، بل تنطلق نظرية المؤامرة من الأسرة الصغيرة: كتفسير الزوج لتصرفات زوجته أو العكس، والعلاقة مع الجيران والأصدقاء، والبحث في أسباب التغيرات الاجتماعية التي قد تطرأ على بعض الأشخاص (زواج، وفاة، اغتناء مفاجئ...)، مرورا بكل الأحداث التي قد تقع بأماكن العمل العامة أو الخاصة، وكذا على مستوى المدينة والدولة، وصولا إلى تفسير الأحداث على المستوى العالمي (هجمات 11 سبتمبر، التغيرات بالشرق الأوسط، وباء كورونا...).

اجتماعيا، ومن الناحية السلوكية يمكن حصر أسباب انتشار نظرية المؤامرة في أربعة أسباب رئيسية:

الخوف وضعف الشخصية: الشخص المُتصف بهذه الصفات يسعى دوما إلى تجنب المفاجآت والمغامرات التي لا يقدر على مواجهتها، لذلك فهو غالبا ما يلجأ إلى تفسير (حدث أو خبر) وفق ما يرتاح له هو نفسيا، بل ويسعى إلى نشر هذه التفسيرات والعمل على ذيوعها بين الناس لأنها (تشعره بالأمان)، وقد أشار إلى هذا الأمر الصحفي البريطاني-الأمريكي (روجر كون) حيث كتب في صحيفة النيويورك تايمز: العقول الأسيرة تلجأ إلى نظرية المؤامرة لأنها الملاذ الأخير للضعفاء.

الكذب: فتعود الشخص على الكذب في حياته الخاصة أو العملية، واعتماده بشكل متكرر على الغش وقلب الحقائق في تصرفاته، يجعله يضع كلام الغير موضع شك، من مُنطلق ما أعرفه في نفسي أعرفه في الناس، فنجده يُكذّب كل شيء انطلاقا من محيطه الاجتماعي وحتى الأحداث أو القرارات التي تهم المجتمع بشكل عام، فينساق البعض وراءه.

الغرور: الشخص المغرور يضع نفسه دوما في مرتبة العارف بكل شيء والممتلك لمفاتيح الحقيقة، فنجده عند مناقشة موضوع معين أو حدث طارئ مع الآخرين يعمل على طرح التفسير (المتميز) والتحليل المتطرف المثير للجدل، من منطلق: خالف تعرف. فيصدقه البعض وينتشر ذلك بشكل كبير بين الناس.

الغيرة: تدفع غيرة البعض من تحسن المستوى الاجتماعي أو المادي أو الاستقرار الأسري لآخرين إلى التشكيك في حقيقة أمرهم، ووضع افتراضات مسيئة قصد توريطهم أمام المجتمع، فيتحول الشك إلى اتهام ظالم يتداوله الناس.

إن التفسيرات والتأويلات الخاطئة لكل حدث أو خبر والتي تؤدي مجتمعة إلى بروز (نظرية المؤامرة) وانتشارها، تشكل تحديا للمجتمع بأكمله في الوصول إلى الحقيقة المجردة عن طريق التروي في التحليل العقلاني لكافة الأحداث والتغيرات التي تطرأ داخل هذا المجتمع دون تسرع أو حكم مسبق، وعلى رأي ابن خلدون: (إن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله).

لقد أصبح من الضروري إذن التحلي بالتروي والتريث، وتعويد النفس على الاعتدال في قبول الأخبار والوقائع التي يمكن أن تحدث في كل زمان ومكان، لنصل إلى معرفة الحقيقة الكاملة فلا نقع في شغف (نظرية المؤامرة) التي ليست سوى مؤامرة على الحقيقة.