القضية الفلسطينية.. الوجه الآخر

علي الغنبوري

من المؤكد أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة بارزة في وجدان عدد من الشعوب التي تتعاطف مع الشعب الفلسطيني، لما تعرض له من نكبات ونكسات مريرة، تسببت في تهجير وتشريد ومقتل عدد كبير من أبنائه.

هذا التعاطف والتضامن شكّل حلقة متواصلة في حياة شعوب عديدة، أظهرته وأعلنته في عدد من المحطات المصيرية التي اجتازتها القضية الفلسطينية، حيث كان الشارع مكانا بارزا ومشتعلا يظهر مدى التعلق والاتصال بهذه القضية.

كما شكلت هذه القضية عنوانا لعدد من التوترات العسكرية والحربية التي دخلتها عدد من الأنظمة العربية مع الدولة الإسرائيلية، في محاولة لاستئصالها وتحرير الأراضي العربية من قبضة اليهود "الغاشمين".

بروز القضية الفلسطينية كأحد التحديات الشائكة في المنطقة لم يكن فقط مرهونا باصطفافات مبدئية ومجردة، تهدف إلى نصرة الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال الاسرائيلي؛ بل أصبحت هذه القضية مدخلا سياسيا لعدد من القوى والإيديولوجيات الناشئة داخل المنطقة العربية للاستفراد والهيمنة السياسية والسيطرة على مقاليد الحكم.

وشكلت هذه القضية أرضية صلبة لتمكن التوجهات القومية في عدد من الأقطار العربية من الوصول إلى الحكم، حيث جعلت من القضية الفلسطينية عاملا رئيسا ومركزيا لخلق الإجماع الشعبي داخل بلدانها. وتابع الكل كيف أغرقت هذه الإيديولوجيات المنطقة في كثير من التطلعات الحالمة، وكيف دفعت باستغلالها لهذه القضية إلى ادخال المنطقة في دوامة من الإحباط واليأس.

صحيح أن القضية الفلسطينية كانت عاملا أساسيا لتوحد واجتماع عدد من الشعوب العربية؛ لكنها شكلت كذلك غطاء حقيقيا لسيادة الدكتاتورية والقمع والتخلف في هذه البلدان، فباسم الدفاع عن القضية الفلسطينية حكمت الأنظمة الشمولية داخل الدول العربية واستمدت شرعيتها من الشعارات السياسية المؤيدة لهذه القضية.

تطور الصراع العربي الإسرائيلي وطول مدته لم ينتج عنهما إلا مزيد من هضم الحقوق الفلسطينية وظهور قوى بديلة عن القوميين جعلت هي الأخرى من القضية الفلسطينية عنصر جذب وشرعية لوجودها ولسعيها نحو الحكم.

هذه القوى الجديدة التي سعت إلى تعويض الفراغ والتشرذم الذي خلفته الإيديولوجيا القومية لم تحد عن ما كانت تقوم به هذه الأخيرة، حيث شكل الصراع المسلح والاحتجاج الشعبي آلياتها التي تقوم عليها، باستثناء تغير بسيط في الخلفية السياسية، حيث استبدلت المنطلقات القومية بأخرى تقوم على الدين وأصبحت جماعات الإسلام السياسي على امتداد المنطقة "العربية" الفاعل الجديد فيما يخص الدفاع عن القضية الفلسطينية.

هذا الفاعل الجديد في القضية لم تكن نتائجه أقل سوءا من سابقيه؛ فهو كذلك فشل في حسم أي صراع عسكري مع الكيان الإسرائيلي، ولم يحقق اي تقدم في القضية، بل بالعكس ازداد الأمر سوءا، واستفحل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأصحبت القضية تبتعد شيئا فشيئا عن قائمة الأولويات لدى شعوب المنطقة.

خطورة ما وصلت إليه القضية الفلسطينية هي تحولها إلى مدخل لمشاريع استعمارية جديدة للمنطقة العربية من طرف بعض القوى الإقليمية التي بدأت ترى في هذه الدول كعكة كبيرة يتوجب اقتسامها والاستفادة من إمكانياتها ومقدراتها.

وهنا يبرز مشروعان اقليميان كبيران، يتسابقان بشكل مخيف ومقلق على الاستيلاء على الدول العربية وجعلها تابعة لها؛ فالمشروع التركي والمشروع الإيراني في المنطقة وإن كانا ينطلقان من خلفية دينية بحثة، فإنهما يجعلان من القضية الفلسطينية عنصر جذب وارتكاز لخلق الهيمنة داخل المنطقة "العربية"، من خلال تقديم نفسيهما كقوى قادرة على الدفاع عن القضية الفلسطينية وعلى حقوق الفلسطينيين ومواجهة الدولة الإسرائيلية، وهو ما يبرز بشكل جلي من خلال خارطة الولاءات الجديدة التي باتت تتحكم في عدد من العواصم العربية اتجاه الدولتين التركية والإيرانية.

للأسف، النقاش حول القضية الفلسطينية تحفه كثير من العواطف والمقاربات الحماسية، وتغيب عنه كثير من الموضوعية، وتعطل معه كل أدوات التحليل الواقعي والتقييم الجاد لمسارها وانعكاساتها المؤلمة على الشعب الفلسطيني الذي يبقى المتضرر الأبرز من هذه القضية.

ما تحتاجه القضية الفلسطينية، اليوم، هو رغبة جماعية في كسر جليد الصمت الذي يطوّق كثيرا من المياه المجمدة تحت جسرها، وعزلها عن سياقات المشاريع الطامحة إلى استغلالها، والتوجه الشجاع والموضوعي نحو البحث عن حل عادل ودائم يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته الجامعة لكل أبنائه.