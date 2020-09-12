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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | ليت المُنى بعصا لِموسى

ليت المُنى بعصا لِموسى

ليت المُنى بعصا لِموسى
رمضان مصباح الإدريسي
السبت 12 شتنبر 2020 - 22:20

ألا ليتَ الهِجاء يُصيب ثَأرا

فأهْجُ كلَّ ما ركِبَ الوباءُ

بأوطانٍ بِلا حَذَرٍ وعِلم

بلا مالٍ يشارِطهُ الشِّفاءُ

تداعَوا للسَّفاهة إذْ تأذَّوا

بجائِحة لها عطَبٌ مَضاءُ

فَخالوها عِقابَ إلهِ حرْبٍ

أدانوها وقولُهمُ غثاءُ

أكَبَّ الأعلمونَ على عُلومٍ

وقالَ الجَهلُ بُرْؤكُم رَجاءُ

كأنَّ اللهَ لمْ يَقِنا بِأمْرٍ

بِقولِ اقْرأْ تُجَلجِلها السَماءُ

وَقولِ اكْتُبْ وحَمْلِ كِتابِ علمٍ

بيُمنانا، لنا ولَهُم رَقاءُ

بِجهلٍ يَركَبون على عُقولٍ

لتَسرح كالشِّياه لها ثغاءُ

ألا تَبًّا وتَبَّ يدٍ تُخرِّب

بناءً، لا يُبكِّتها حَياءُ

فهل نصْحوا لنُعلِنها نِزالا ً

على جَهلٍ له نُصُبٌ وِقاءُ

ويَسْمو منطِق ونُهًى تُجادِلْ

وفكرٌ لا يُخالِطه عَماءٌ

هلُمُّوا للنجاةِ بنورِ عِلم ٍ

فقدْ سادُوا ودينُهُم عَطاءُ

ونُكرانٌ لراحتِهم ونومٍ

وسَعيٌ للِسَّما، فَلَكٌ وِطاءُ

بنِي قومِي قَسا ألَمِي ويأسِي

مِن أقوامٍ لجاهِلهم رُغاءُ

يُبيدون الزَّمان بلا حِسابٍ

بِعلمٍ في سَفاسِفِه غَباءُ

مُناهُم أن يُمَنِّعَنا كَريم ٌ

كأنَّا مِن جَهلِنا نَعَمٌ وشاءُ

ألا لَيت المُنى بِعَصًا لمُوسَى

إذَنْ لاسْتُسْقِيتْ سُحبٌ ظِماءُ

وسالَ الماءُ في قَفرٍ وبِيدٍ

فرَوَّى يابِسًا وجَفَا الوَباءُ

مستفركي: غشت 2020

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