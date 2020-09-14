من فضلك تصور...!

ماء العينين سعد

تصور إحساس الطفل عدنان وهو تحت رحمة مغتصبه ويعبث بجسده ويدنس جسمه الطري ليشبع رغباته الشاذة!..

تصور جسم الطفل عدنان وهو منزوع اللباس وملقى على الفراش وتغطي جسده البريء الأدران (الأوساخ) المنبعثة من جسد المغتصب القذر!..

تصور أنين الطفل عدنان وهو يتألم مما أحدثه الاعتداء الجنسي على جسده من جروح وكدمات، وفي تلك اللحظة كل ما يفكر فيه هو الرجوع إلى حضن أمه وأبيه!..

تصور المغتصب القاتل، بعد أن انتهى من إفراغ مكبوتاته الجنسية على جسد الطفل وهو جالس في ظلام البيت ويدخن سيجارة، رائحتها قذرة، ويفكر في كيفية التخلص من جثة الصغير بعد أن قرر قتله والتخلص منه؛ وتصور في تلك اللحظة أن الطفل عدنان كان يحاول أن يرتدي ملابسه بصعوبة وهو يتألم من كل جانب جراء الاغتصاب، ولا يعلم أن مصيره قد قرره القاتل المغتصب الغادر!..

تصور المغتصب الشاذ وهو يطبق يديه على رقبة الصغير الطرية، ويخنق أنفاسه بيديه وبرائحة أنفاسه القذرة المنبعثة من جسده العفن، والطفل يقاوم بكل طاقته الصغيرة، وينادي أمه وأباه بصوته المختنق الذي لا يسمعه إلا المجرم الآثم!..

تصور أنه في تلك اللحظة بالذات اكتشف الصبي عدنان وهو يصارع الموت أن العالم الذي كان مقبلا على العيش فيه بسلام، في حضن أمه وأبيه، هو متوحش إلى درجة أن كل حياته ووجوده وأحلامه لم تساو إلا نزوة جنسية لشاذ مريض، قرر أن دور الطفل في الحياة قد انتهى بعد أن أشبع فيه رغبته المريضة!..

هل تصورت الطفل عدنان مغتصبا ومقتولا وملقى في حفرة وجسده عار ومغطى بالتراب والأعشاب وكل أنواع القذارة البشرية... ؟!..

تصور فقط وللحظة واحدة أن تلك الجثة...

جثة ابنك!

#الإعدام_لمغتصبي_الأطفال