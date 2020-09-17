محمد أوزين

نقل عن السلف قول ترك للخلف مفاده: "يأتي زمان يخشى فيه على الغلام أكثر من الجارية". فهل حل ذاك الزمان؟ أم هي نبوءة السلف؟ أم هو انحراف الخلف؟ رحل عدنان تاركا جرحا غائرا في قلب الأم والأب والأخ والأخت والقريب وكل ضمير حي ينبض بعبق الإنسانية. خرس اللسان، وانهارت القوى أمام هول الحدث-الصاعقة الذي أصاب عائلة الفتى الفقيد في مقتل. لم تفجع عائلة عدنان لوحدها، بل أصاب الأسى كل الأسر المغربية التي رأت في عدنان طفلها المفقود. رحل عدنان في ربيعه الحادي عشر ورحلت معه ابتسامته البريئة، أرغمتها على الرحيل، وبلا رحمة، وحشية همجية مرضية بفعل منحرف جانح بهيمي.

"هادشي ماشي ساهل على الحومة كاملة"؛ شهادة لسيدة خلف شباك بيتها في حي النصر بمدينة البوغاز وعلامة الصدمة تعلو ملامح وجهها، ونبرات صوتها تحكي كيف هز العمل الشنيع والجريمة البشعة هدوء الحي. اهتزت المشاعر، وانتفضت هواجس الأمومة والأبوة داخل الأسر، وعم الخوف والرعب أزقة الحي.

واقعة عدنان ليست إلا الشجرة التي تخفي الغابة، وتحجب أدغال وحشية آدمية ظاهرة ومتسترة تعيش بيننا ومعنا بوجوه مقنعة وعيون خادعة. واقعة عدنان تروي فصول قصص وحكايات فظيعة عن ظاهرة تعج بها أروقة المحاكم، غالبا لا تصل إلى الإعلام إلا إذا اقترنت بجريمة قتل أو اختطاف أو هما معا. ناهيك عن الحالات التي تتوارى عن الأنظار وتدخل في عداد المسكوت عنه.

رحل عدنان، لكنه ترك دمه يسائلنا بل ويحملنا المسؤولية كمجتمع حول ظاهرة البيدوفيليا أو الغلمانية التي اجتاحت مجتمعاتنا بشراسة. آلاف القاصرين يعيشون حالة انكسار جراء التحرش والاستغلال الجنسي في محيط الإقامة، وفي الداخليات، ومراكز حماية الطفولة، والمخيمات الصيفية، والجمعيات، ومراكز التكوين، وداخل أسوار العديد من المؤسسات، بل وحتى داخل الأسر ووسط الأقرباء.

لسنا بحاجة لأن نعود إلى أرقام ومعطيات ما انقضى من السنوات لاستحضار هول الظاهرة. لنقم فقط بجرد أهم الوقائع خلال السنة الجارية وسنلامس حجم الأبعاد التي استفردت بها ظاهرة البيدوفيليا وسط مجتمعنا:

- 1 يناير 2020: أستاذ يتهم باغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 12 سنة بعد عثور والدتها على رسائل ذات طابع جنسي على هاتفها المحمول.

- 30 يناير 2020: شخص عرف باسم بيدوفيلي ليساسفة بالبيضاء يلقى حكما لمدة 20 سنة بعد هتك عرض 20 قاصرا. يكفي النظر إلى الأرقام لنستشف زمن العقوبة على كل حالة اغتصاب.

- 2 فبراير 2020: استفاق الرأي العام على صدى ضجة كبيرة بعد تمتيع "الدبلوماسي" الكويتي المتهم بالاعتداء جنسيا على فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بالسراح المؤقت بكفالة تبلغ 30 ألف درهم.

- 9 فبراير 2020: عضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يخرج عن صمته ويفضح ممارسات جنسية بالجملة على أطفال قاصرين داخل مؤسسات التكوين لكرة القدم، ملوحا بأرقام صادمة.

- 20 فبراير 2020: مدير جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة بسلا يتهم بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر عضو بالجمعية وينال عقوبة سجنية لعشر سنوات. اليوم نفسه، رجل في الخمسين من عمره يمارس الجنس على ابنة أخته القاصر ذات 12 ربيعا. ليكتشف فيما بعد أنها حامل. الحكم 15 سنة سجنا نافذا.

- 23 فبراير 2020: متقاعد في سن 67 سنة بالعرائش يتهم بهتك عرض قاصرين اثنين.

- 10 مايو 2020: فتاة قاصر تضع شكاية ضد والدها بأكادير، التهمة: اغتصاب ابنته لمدة سنة.

-12 يونيو 2020: طاطا، وتحديدا فم لحسن، احتجاجات عريضة تجبر العدالة على إرجاع شخص إلى الاعتقال بعد أن اتهم باغتصاب طفلة في ربيعها السادس.

وحتى بعد أن اهتز المغاربة على واقعة عدنان، استمر مسلسل الاعتداءات الجنسية وكأنه قدر محتوم لا يعرف الرحمة ولا الهوادة: فتاة قاصر تهتدي الشرطة إلى مكان تواجدها بعد شكاية تقدمت بها والدتها، بعد أن غرر بها أحد المشتبه فيهم بفاس. في اليوم نفسه، أي 14 شتنبر، الشرطة تجهض مخططا لأحد الأشخاص يبلغ من العمر 36 سنة وهو يحاول استدراج قاصر يبلغ من العمر 11 سنة. ناهيك عن مئات الشكاوى التي تفد على الأرقام الخضراء ذات الصلة وتسوق حكايات وروايات صادمة ومروعة.

وحتى نعود إلى الأرقام، فالمثير ليس فقط معدلات الاعتداءات الجنسية وإنما نسب المعاودة (taux de récidive) وهو ما يضع التشريع المغربي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أمام تحد كبير. بل يحمله المسؤولية كاملة أمام فظاعة الجرم.

ويكفي الرجوع إلى حادث 2016 حين ثم الحكم على منحرف اغتصب طفلا عمره لا يتجاوز 7 سنوات بـ 12 سنة سجنا، مباشرة بعد مغادرته للسجن في قضية مماثلة قضى فيها عقوبة حبسية لا تتجاوز 3 سنوات. وهو ما يجعل تشريعنا يصنف من بين التشريعات الأكثر تساهلا مع ظاهرة البيدوفيليا مقارنة مع دول أوروبية وأمريكية وعربية، بل الأدهى من ذلك يجعل ضعف التشريع من بلدنا وجهة مفضلة للعديد من المنحرفين.

ولعل الفرنسي البالغ من العمر 71 سنة، الذي كان موضوع مذكرة بحث من الإنتربول قبل أن يتمكن أمن ولاية أكادير من توقيفه، خير دليل على هذا الطرح. إلى جانب نوازل أخرى متعددة ومتكررة وأكيد متجددة. وهي قوائم طويلة تعج بها مذكرات عيادات الطب النفسي ولا تخرج إلى العلن لفظاعتها ووحشيتها وتكتم ضحاياها حول تفاصيلها. إنها معاناة في صمت، وألم دفين وأنين خافت.

يشكل الأطفال دون سن الخامسة عشر ما يناهز 10 ملايين طفل، بمعدل يقارب 30% من ساكنة المغرب. وحدد الفصل 19 من مدونة الأسرة الأهلية القانونية للزواج في حدود 18 سنة كاملة. فيما ترك المشرع الفصل 20-21 هامشا للتصرف لدى القضاة للترخيص لزواج القاصرين في بعض الحالات حددت بشروط.

الغريب أن هذا الاستثناء أصبح هو القاعدة حسب دراسة قدمتها اليونيسيف بتعاون مع مؤسسات رسمية سنة 2014؛ "فأصبحنا أمام ظاهرة بيدوفيليا مرخص لها"، كما علق أحد الحقوقيين في إشارة إلى ما يعرف بالزواج المبكر أو الزواج القصري. وهو ما اعتبره الناشط الحقوقي ذاته "إنتهاكا لحقوق الطفل".

هذا دون الحديث عن الزواج العرفي في القرى والمداشر حيث يتم الزواج بقراءة سورة الفاتحة ويباح زواج فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 11 و14 سنة غالبا من رجال يكبرهن سنا. ودائما حسب التقرير، فالنتائج كارثية: طلاق ودعارة وتشرد وعوز ومرض وموت.

أثار النقاش حول واقعة عدنان جدلا حول العقوبات والحقوق: فهناك من جنح إلى حق الجاني في الحياة بعد مطالبة كثيرين بإنزال حكم الإعدام في حقه. فيما أثار البعض الآخر حقوق الضحية وحقه أيضا في الحياة الذي صودر منه ظلما وعدوانا. وتناولت فئة ثالثة ذوي الحقوق من الأهل والأقارب.

والواقع أن الحكم في النوازل يستند إلى قانون سار وليس إلى رأي عار. القانون الجنائي المغربي لا يقبل الجدل في النازلة ونص على العقوبة بوضوح، حيث جاء في الفصل 474 منه ما يلي: "في الحالات المشار إليها من الفصول 471 إلى 473، يعاقب على الاختطاف بالإعدام إذا تبعه موت القاصر". قد نتفق وقد نختلف فقط في آرائنا حول حجم العقوبة، لكن لا يمكن أن نختلف حول تطبيق القانون كما هو سار اليوم. وإذا كان لا بد من النقاش، فيجب أن يطال مشروع القانون المعدل للقانون الجنائي المغربي المعروض على البرلمان. وهو بالمناسبة وإلى حدود الساعة لم يأت بمقتضيات هامة بالنسبة لجرائم هتك أعراض القاصرين، باستثناء تعديل بعض المواد من عقوبة الحبس إلى عقوبة السجن، إضافة إلى الغرامات التي لا ينص عليها القانون الجنائي المطبق.

الخلاصة: يتعين المزيد من الإبداع والصرامة من أجل إقرار عقوبات زجرية أكثر شدة وردعا بالنسبة لمغتصبي الأطفال، لا سيما إذا اقترن الأمر بالاختطاف أو الإغراء أو الاستدراج أو العنف.

تحد كبير أمام المشرع المغربي الذي لا يجب أن تحجب الغرامات واقع الرتبة 34 التي يحتلها المغرب ضمن 60 دولة في ما يخص الاعتداءات الجنسية. وإلى جانب العقوبات، وجب تغيير اسم نوع الجريمة لتكون أكثر ردعا "كالإرهاب الطفولي" مثلا، عوض "هتك العرض".

الظاهرة مؤرقة وفي حاجة إلى إرساء دراسات نفسية واجتماعية لاستيعاب كل الجوانب المحيطة بها بهدف الإحاطة بأسبابها ومسبباتها قصد معالجتها والحد من تداعياتها.

الظاهرة غائبة عن أجندات الشبيبات الحزبية وبرامج الأحزاب التي يبدو اهتمامها ميالا أكثر إلى اللوائح الوطنية والعتبات الانتخابية بعيون متقدة على المقاعد والمواقع، وتركز في نقاشها، الذي يصل أحيانا إلى البلوكاج، على جوانب أقل أهمية من الطفولة التي هي المستقبل والأمل، كما هو الحال اليوم في مشروع قانون المعدل للقانون الجنائي.

اليوم، وحتى لا تتكرر مآسي الطفولة أمام أعيننا لنتقاذف فيما بعد المسؤوليات، وجب إقرار سياسات عمومية حقيقية موجهة للطفولة وفق آلية واحدة وموحدة، بعيدا عن شتات المؤسسات وتداخل السياسات التي تنتهي بضياع نبل الرسالة ومعها ضياع الطفولة.

الناشط السياسي والحقوقي الأمريكي مارتن لوثر كينغ ذكر يوما أن "المصيبة ليست هي ظلم الأشرار بل هي صمت الأخيار".

وفي السياق نفسه، قال الفيلسوف الوجودي الفرنسي ألبير كامو: "لسنا ننشد عالما لا يقتل فيه أحد، بل عالما لا يمكن فيه تبرير القتل".

"عدنان" اسم يعني "الدائم"، "الإقامة" و"البقاء". رحل عدنان وترك دمه باقيا فوق أيدينا يخيرنا بين الكون واللا كون. فأيهما سنختار.

رحم الله عدنان. تعازينا للعائلة الكريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون.