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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | القومجيون والولاء لغير الوطن

القومجيون والولاء لغير الوطن

القومجيون والولاء لغير الوطن
لحسن الجيت
الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:07

البحث عن الذات لا يستقيم إلا بالعودة إلى الأصول. والأصل في الهوية المغربية تاريخها، كينونتها الثقافية، مرجعيتها الإثنية، عقيدتها بكل مكوناتها الروحية، موقعها الجغرافي وخضوعه لتيارات شرقية غربية، جنوبية شمالية، لتجعل من الهوية المغربية هوية مستقلة لها خصوصياتها غير قابلة للعبث بها أو حبسها في قوالب أيديولوجية دخيلة معدة للاستغلال الفاحش يتنافى كليا مع الطبيعة ومع تلك الذات المغربية.

حال الشوائب هو الحال الذي يريد القومجيون أن يسوقوه لنا كمغاربة بعد أن تعرضت خرافاتهم للإفلاس ووأدها التاريخ في المهد بتخلي أصحابها عنها. ولو علمنا أن الفكر القومي قد فشل في عقر داره فكيف يحق للقومجيين الجدد أن يبيعوا لنا هذا الوهم وهذا الفكر منتهي الصلاحية في كل محطة من محطات هذا العالم الذي قد نسميه تجاوزا بالعالم العربي، فيما المغرب قد لا يندرج في هذا لتصنيف بحكم دستوره وقوانينه.

ومن بين تلك المحطات التي يخرج فيها القومجيون علينا من حين لآخر بأسطوانات مشروخة، محطة دأبوا على تسميتها بمناهضة التطبيع، بعد أن فشلوا فشلا مخزيا في جر المؤسسات المغربية إلى إصدار قوانين تجرم كل خطوة من خطوات التواصل مع دولة إسرائيل. وبالأمس القريب اعتبروا أن ما قامت به دولة الإمارات العربية الشقيقة في علاقتها مع إسرائيل بمثابة خيانة، نفس الحال من "الجدبة العيساوية" هم عليه اليوم مع مملكة البحرين، وكذلك غدا مع دول أخرى. يتعرون على الملأ ولا يكفيهم سقوط الأقنعة. لقد خرجوا في مظاهرات عدة وأخرجوا ما تيسر لهم من أناس بسطاء. وكلما ألم مكروه بالقضية الفلسطينية واجهوه بالشعارات الجوفاء التي لا تقدم ولكنها تؤخر ومن دون أن يتحقق أي شيء على الأرض قد يفيد القضية.

إنها مظاهرات لتنفيس الاحتقان بينما المطلوب أيها القومجيون، إن كان لكم فيه أصلا دور، أن تطرحوا البديل لا أن تقفوا عند حدود مناهضة التطبيع. لعلكم تلقون باللائمة على الأنظمة العربية وتتهمونها بأبشع الاتهامات من قبيل الخيانة والتخاذل والتقاعس. وعلى فرض أن ما تكيلونه لتلك الأنظمة وما تقولونه عنها صحيح، فما هو البديل الذي تقدمونه وأنتم الذين تنصبون أنفسكم بالأوصياء على الشعوب؟ فعلى أي أساس تتم تلك الوصاية أو تلك التعبئة الجماهيرية إذا غاب عن كل ذلك الجانب العملي لمواجهة ما تسمونه بالعدو الإسرائيلي؟ نريد أن نعرف أجندتكم في هذا الصدد خارج ما تقدمونه من نضال شفوي. ومادام أنكم لا تتوفرون على ذلك، فإن الاحتمال الوارد في ذلك هو أنكم تتخذون من القضية مطية للاسترزاق.

ونحن هنا لا نتكلم من فراغ. ففي مرحلة من مراحل تضالكم المغشوش أو المشكوك في أمره كانت قبلتكم عراق صدام حسين حيث أظهرت القيادات المحلية للتيار القومي في المغرب كل الولاء للرئيس العراقي، ومنهم من كان يبايع ويخنع له على عتباته ويشيد بأفضاله وبخزائنه وبمكرماته. وبعد أن مات صدام تنكروا له ولم تعد بغداد أولى قبلتهم وثالث حرمهم، بل شدوا الرحال إلى قبلتهم الجديدة في بلد الحسينيات والحوزة الدينية وبلد المزارات الشيعية، فبات المرشد الروحي وارث سرهم وهم لأعتابه يخرون ساجدين خانعين لما تجود به خزائنه لينتشروا فيما بعدها في مشارق الأرض ومغاربها حاملين أوفياء لرسالة آية الله العظمى وإرث الأسرار والمطلع على النوايا.

ففي إحدى المؤتمرات التي كانت ترعاها إيران لدعم الانتفاضة الفلسطينية قد حضر بعض القومجيين والإسلامويين من بلادنا في المؤتمر الرابع المنعقد في شهر مارس من عام 2009، وكان نصيبهم في ذلك الحضور أن اعتنت بهم ولاية الفقيه وأحسنت وفادتهم بعد أن تفضل رئيس البرلمان الإيراني آنذاك بزيارتهم في غرفهم، كان ذلك مساء يوم 4 مارس من نفس السنة. ومنهم من تفاءل الإيرانيون بوجوده في ذلك المؤتمر لأنه في عقيدتهم الإثنى عشرية قد يخرج المهدي المنتظر مباشرة بعد ظهور رجل يحمل اسم بعض المشاركين من المغاربة. وقد أبلغ صاحبنا بذلك ويعلم الله كم كان اعتزازه وافتخاره بعد أن وجدوا فيه فال خير وتيمموا ببركته وتيمم هو الآخر ببركاتهم. وبعد ذلك بيومين قطعت العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وطهران.

ولأن البركات لا ينضب معينها ويبقى مفعولها ساريا، ها نحن نراهم اليوم أوفياء للعهد ويتصدون لمسألة التطبيع مع إسرائيل في بيان أصدره ما يسمى بالمؤتمر القومي الإسلامي يوم السبت المنصرم يهاجم فيه البحرين ويعتبر تطبيعها مع إسرائيل شراكة في الإرهاب والعنصرية وجرائم الحرب. ولا يهمهم في هذا الصدد ما يحدق بهذه المملكة الصغيرة من مخاطر حقيقية تأتيها من المارد الإيراني. وإذا سقطت تلك المملكة في قبضة ذلك المارد فسيكونون أول الشامتين مثل ما فعلوا مع الكويت بعد أن نامت على حال واستيقظت على حال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مصطفى الرياحي الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:26
أنت تحلم وتفك وحدك قلنا للمرة ألف أن القضية الفلسطينية قضية عدالة وتضامن بين الشعوب ومحاربة المتجبرين الطاغين اللذين يخرجون الناس من ديارهم بدون وجه حق ويرمونهم إلى المجهول
ماذا يفعل رجل أروبي من الخزر في فلسطين أي رابط يربطه بتلك البلاد حتى جينيا فهو أوروبي
قل لي ما يربطك أنت بالصهاينة لكي تصادر حق الفلسطينين وتتدخل في شؤوني أنا حر في إختياراتي أساند من أريد وما دخلك أنت ؟
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0
2 - مغربي متابع الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:40
وماذا عن المطبلين لغير الوطن؟
ماذا لو قامت الإمارات العربية الشقيقة بالتطبيع مع البوليزاريو؟ نفس ماتقدم به كاتب المقال ونفس الحجج يمكن أن تسوق.
للأسف كما قال ناجي العلي "أخشى أن تصبح الخيانة وجهة نظر".
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3 - "المثقفون" و التطبيع الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:45
المثقف مكانه في طليعة النضال من أجل القضايا العادلة بدون أدنى اعتبار أو اصطفاف على أساس ديني أو إيديولوجي أو عرقي أو طائفي أو مناطقي أو ثقافي. الحق و العدل غير قابلان للتقسيم و التجزيء تماما مثل الوحدة الترابية و الوحدة الوطنية للدول و سيادتها. لا يليق بالمثقف أن يكون مع "كلاب الحراسة" البشرية؛ علما أن الكلب رمز للوفاء و التضحية الصادقة من أجل مالكه و سيده. أما المثقف المزيف المحتال، المتحايل و الدجال فهو وفي فقط لمنافعه و نزواته و الأهواء المغرضة التي تحركه. في ظل الاحتلال الألماني، اصطف المثقفون في فرنسا في جانب التعاون مع المحتل أو في صف الرفض و المقاومة. و نجح البعض منهم في التخفي الشبحي في جنح اللون الرمادي. هناك منهم من فُكَّتْ شِفرته و هناك من نجا بها لأن "رماديته" كانت جد متقدمة و ذكية. تحررت فرنسا بفضل ال 05% فقط من شعبها الذي قاوم و فضل "المُصَوِّبِين" الأفارقة و الأمريكان و سقطت فرنسا المتعاونة المطبعة. نفس الشيىء حصل في أمريكا أثناء حرب الاستقلال و الحرب الأهلية. و انتصرت أمريكا المتحررة على أمريكا التابعة و المُسْتَعْبِدة. التطبيع فرصة و هدية من ذهب لتحرر الشعوب.
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4 - عدو القومية العربية الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:01
ما يثير سخطي على أولائك القوميين العروبيين هو الدعم و الترويج لقوى غير عربية و لو كانوا أعداء للدول العربية يريدون استباحتها و غزوها متى تمكنوا من ذلك على شاكلة إيران و تركيا ثم مهاجتمهم بأحط العبارات و أشنعها إنسان الجزيرة العربية كما يفعلون حالياً مع دولة الإمارات التي وقفت دائما إلى جانبنا في السراء و الضراء و لن تراهم يجدون حرجاً في الترويج لدولة ثبت تورطها في دعم الانفصاليين ضدنا أقصد إيران و أخرى تغرق أسواقنا و تضيع فرص عملنا أقصد تركيا . و هناك قاعدة ثابتة لديهم و هي مهاجمة كل المكونات الأخرى الغير عربية و لو كانت في بلدانها الأصلية ك الهوية الأمازيغية و الهويات الكثيرة في بلدان الشرق كالكرديين و الماندائيين و اليهود و السومريين
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