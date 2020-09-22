النيل من المقدسات المغربية

لحسن الجيت

ما أشبه الأمس باليوم، ومن أصابه العمى قبل أشهر معدودة كي لا يرى السفير الفلسطيني في الجزائر وهو يرفع علم الانفصاليين، فكيف هي حيلته اليوم من الموقع الإعلامي الرسمي لحركة فتح، الفصيل الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ينشر بكل عنجهية ولؤم خارطة المغرب وهي مبتورة من أقاليمنا الجنوبية. نشر ذلك قبل أيام أي بتاريخ 15 شتنبر الجاري تحت عنوان عريض "أنا عربي ضد التطبيع".

لقد خرج علينا آنذاك السفير الفلسطيني في الرباط بمحاولة يائسة أراد من خلالها أن يدافع عن زميله في الجزائر بأنه قد اختلط عليه علم الانفصاليين بعلم الفلسطينيين لوجود التشابه بينهما. ونقول له إن ذلك التشابه لا يقتصر في الألوان بل كما يبدو اليوم أنه كذلك تشابه حتى في المواقف. فكل هذا الذي يحدث ليس من باب الصدفة أو من باب الخطأ بل إن الأمر لا يخلو بكل تأكيد من موقف جاهز ومعد لكي يكون معاديا للمغرب ولاستكمال وحدته الترابية ولكل ما هو مغربي. بل إن ذلك الموقع نشر اسم كل جندي عربي استشهد من أجل قضيتهم باستثناء واضح، إذ تعمد الموقع عدم ذكر ولا اسم واحد من الجنود أو الفدائيين المغاربة الذين قتلوا مع بعض الفصائل الفلسطينية. وقد أشرفت شخصيا من موقع المسؤولية على نقل رفاتهم من بيروت إلى المغرب ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب الله عام 2006. فما سر ذلك وما دلالته؟

سندي في الجواب على ذلك لم أجده لا في كتب ولا في جرائد بل قراته في الواقع الذي فتح أعيني على حقائق لم يتمكن بعض شركائي في الوطن من معاينتها، لا لشيء سوى أن بصيرتهم بقيت سجينة لأيديولوجيات عفا عنها الزمن. والواقع الذي قرأته وعاينته وهو أنني قضيت سنة كاملة وأنا معتمد لدى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. واسترعى انتباهي في تلك الفترة، مثل ما يحدث حاليا، أن الإعلام الفلسطيني كان على الدوام يقوم بالتعتيم على كل المواقف التي يتخذها المغرب لصالح القضية الفلسطينية ولا يبرزها على الإطلاق. ومما أذهلني في تلك الحقبة أنه مع بدء الانتفاضة الثانية أواخر عام 2000 أرسل المغرب بعثة طبية يرأسها الطبيب الكولونيل محمد لزرق الاختصاصي في العظام الذي أبلى البلاء الحسن. وكان الاستقبال الإعلامي لتلك البعثة استقبالا فاترا في عهد وزير الصحة الفلسطيني رياض الزعنون. وطبيعي أن يثير ذلك الموقف بداخلي فضولا عارما. فتوجهت إلى البحث عن السبب وكانت نتيجة تحرياتي صادمة لي. وبالفعل توصلت إلى مفتاح الشيفرة ووجدته في كون الطابور الخامس من رجال التعليم الفلسطينيين الذين كانوا يشتغلون في الجزائر هم الذين أسند إليهم الإعلام الفلسطيني، وخاصة القناة الرسمية للتلفزيون الفلسطيني. كان هذا الإعلام مسخرا لخدمة الجزائر بتلميع صورتها، وكان على النقيض من ذلك يطمس كل ما هو مغربي سواء على مستوى المواقف السياسية أو المبادرات الإنسانية. وما قامت به اليوم مفوضية الإعلام في حركة فتح لا يخرج بكل تأكيد عن هذا السياق.

وإذا كان السفير الفلسطيني يدعي عكس ذلك، نقول له نحن كلنا أذان صاغية. نريد منه خرجة إعلامية أو بيان يوضح فيها الموقف الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية من الوحدة الترابية للمملكة المغربية من طنجة إلى لكويرة لا أن يقوم مرة أخرى بالتهرب وتعويم هذا الموضوع في إطار وحدة عربية متماسكة وغيرها من العبارات الفضفاضة. ونريد أن نعرف كذلك ما تفسيره لهذه الخرجة المستفزة لإعلام حركة فتح. ولعلمه المعلومة ثابتة في ذلك الموقع الفلسطيني ولم نستند عليها في ما تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي لكي لا يجد سعادة السفير في ذلك مخرجا. ولمن ما زال يساوره الشك فله.

وما أحوج المناهضين للتطبيع إلى مثل هذا التوضيح لعلهم يجدون فيه قشة عسى أن تنقذهم من الغرق. وإليهم أتوجه وأقول لهم للمرة الألف يجب أن تبرهنوا عن وطنيتكم في هكذا مواقف. وفي هذا اليوم أريد من السيد خالد السفياني وأحمد وايحمان أن ينفجر فيهم ينبوع الوطنية ليقولوا كلمة واحدة في مواجهة هذا الموقف الإعلامي المشين لحركة فتح. ألا يستحق المغرب منكم موقفا للدفاع عنه؟ أنا لا أدعوكم إلى التوقف عن معاداة إسرائيل فهذا شأنكم، ولكن من يحاول أن يسيء إلى بلدكم يجب التصدي له سواء كان موقعا فلسطينيا رسميا أو موقعا لأي فصيل كان، فبالنسبة لنا الأمر سيان. ويجب أن يحصر النقاش في هذا الحدث المشين، ومن يريد أن يقفز عليه فهو من قبيل التمويه ومحاولة فاشلة للتستر على الجريمة في حق الوطن. فالوطن وطننا وهو حاضننا ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم ولا أريد أن أقول متآمر. فنحن في جميع الحالات شركاء في هذا الوطن ومن واجبنا حمايته ففيه حماية لنا وللأجيال القادمة. وما يحدث اليوم لدول عربية من مآس يجب أن نستخلص منها العبر.