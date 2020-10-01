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كُتّاب وآراء
شعر أمازيغي
الأصل
Tasliɣwa
Tasliɣwa n yiɣzar
Tiyyart tiriw
Tqiccat tuwca i ujenna
Ticuḍaḍ nns yeccuṛen
utint aqiḍun, xafneɣ,
Nec d yemma.
Baba, s nnej nneɣ,
iɣallen mmuḍen,
taɣrect degw ufus
Ittmuṭṭuy zi tecḍaḍt in ɣar ta
Iẓekkweḍ tasliɣwa,
Ttweṭṭa d xafneɣ d anẓaṛ
Neccin nessmuna
Nettcaṛ izyawen d iɣarynen
D inuda
Baba snnej nneɣ
D agllid n ujenna
Tudrt tmun, teccuṛ
Ur days aseqsi, ur days awḍḍaṛ.
Kkin wussan,
Usin d wussan
Temẓi tsliɣwa di tiṭṭawin inu,
Iqqaṛṣ ujenna.
24/10/2002
الترجمة
شجرة الخرّوب
شجرةُ الخَرّوبِ بالوادي
الجِذْعُ ضخمٌ
وَالأَوْجُ مِنْها يُعانقُ السماءْ.
أغصانُها الثِّقالُ خَيْمَةٌ مَنْصوبَةْ.
أُمّي وأنا تحتها
وَفَوْقَنا أبي
ذِراعاهُ مَفْتولَتَانِ
يَخْطو من فَرْعٍ إلى فرعٍ
بِيَدِهِ الْعَصا، يَخْبِطُ الثِّمارْ
فَتَسَّاقَطُ مَطَراً مِنْ خَرّوبٍ
علينا، نَجْمَعُهُ
نَمْلأُ القُفّاتِ والْخِراجَ والسِّلالْ.
أبي فوقنا مَلِكُ السّماءِ
والحياةُ الْتِئامٌ وامْتِلاءْ
لا تَيْهَ فيها
وَلا مِراءْ.
مَرّتْ سِنونَ
وَجاءتْ سِنونْ
صَغُرَتْ شجرةُ الخَرّوبِ في عيني
وَتَمَزَّقَتِ السّماءْ.
24/10/2002