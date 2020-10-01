شعر أمازيغي

ميمون أمسبريذ

الأصل

Tasliɣwa

Tasliɣwa n yiɣzar

Tiyyart tiriw

Tqiccat tuwca i ujenna

Ticuḍaḍ nns yeccuṛen

utint aqiḍun, xafneɣ,

Nec d yemma.

Baba, s nnej nneɣ,

iɣallen mmuḍen,

taɣrect degw ufus

Ittmuṭṭuy zi tecḍaḍt in ɣar ta

Iẓekkweḍ tasliɣwa,

Ttweṭṭa d xafneɣ d anẓaṛ

Neccin nessmuna

Nettcaṛ izyawen d iɣarynen

D inuda

Baba snnej nneɣ

D agllid n ujenna

Tudrt tmun, teccuṛ

Ur days aseqsi, ur days awḍḍaṛ.

Kkin wussan,

Usin d wussan

Temẓi tsliɣwa di tiṭṭawin inu,

Iqqaṛṣ ujenna.

24/10/2002

الترجمة

شجرة الخرّوب

شجرةُ الخَرّوبِ بالوادي

الجِذْعُ ضخمٌ

وَالأَوْجُ مِنْها يُعانقُ السماءْ.

أغصانُها الثِّقالُ خَيْمَةٌ مَنْصوبَةْ.

أُمّي وأنا تحتها

وَفَوْقَنا أبي

ذِراعاهُ مَفْتولَتَانِ

يَخْطو من فَرْعٍ إلى فرعٍ

بِيَدِهِ الْعَصا، يَخْبِطُ الثِّمارْ

فَتَسَّاقَطُ مَطَراً مِنْ خَرّوبٍ

علينا، نَجْمَعُهُ

نَمْلأُ القُفّاتِ والْخِراجَ والسِّلالْ.

أبي فوقنا مَلِكُ السّماءِ

والحياةُ الْتِئامٌ وامْتِلاءْ

لا تَيْهَ فيها

وَلا مِراءْ.

مَرّتْ سِنونَ

وَجاءتْ سِنونْ

صَغُرَتْ شجرةُ الخَرّوبِ في عيني

وَتَمَزَّقَتِ السّماءْ.

24/10/2002