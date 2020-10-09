أدب الحوار أو الحوار المؤدب

لحسن الجيت

عديدة هي أنماط التفكير والسلوك عند الشعوب. وكثيرا ما نقول إن هذا المجتمع متحضر والآخر متخلف. وخلف تلك الأحكام ما يحيلنا إلى البحث عن المعايير والتجليات التي تفصل بين الشعوب وتميز بعضها عن بعض. والخيط الناظم المتحكم والفاصل في هذا التباين يعود إلى القيم السائدة في المجتمع وما يزخر به من حمولة فكرية إما كونها منغلقة لا تقبل بالرأي الآخر، وإما كونها منفتحة تقبل بالأخذ والعطاء. وفي كل ذلك، يوضع الوعي الجماعي في الميزان وعنه ينبثق الوعي الفردي ليظهر لنا مدى القدرة على التواصل وعلى الحوار في ما بيننا.

لكن أين نحن من هذا كله؟ هل نحن نستوفي شروط أدب الحوار ونتحاور في ما بيننا بكل أدب، أم أننا على النقيض من ذلك في الجهل والانغلاق غارقون. ومرة أخرى لكي نستبق كل ملامة، علينا أن نتسلح بنكران الذات ونواجه حقيقة أنفسنا أمام المرآة قبل أن نواجه عدونا أو خصمنا. وكذلك أين نحن كأمة مسلمة أتاها الله بكتاب يقول فيه سبحانه وتعالى "وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم". والجدال معناه هو مقارعة الحجة بالحجة. فالعقول الكبيرة تناقش الأفكار أما العقول الصغيرة فهي تناقش الأشخاص.

ومن أبجديات الحوار التي نفتقر إليها وهو أننا حينما نأتي إلى الطاولة التي نسميها بطاولة الحوار نتناطح كالخرفان ويبدأ العويل والصراخ ولا أحد منا يسمع من كثرة الضجيج ما يقوله الآخر، ويتهيأ لنا أن من يرفع صوته على الآخر هو الذي يرى في نفسه أنه على صواب وأنه هو الذي كسب المعركة. فيتحول ذلك الحوار إلى أم المعارك وإلى حروب وقلب الطاولات أمام الكاميرات. ظاهرة الانفعال ملازمة لنا ولا مجال فيها لحوار هادئ وبناء.

في حوارنا ذلك لا نبحث عن أسلوب الإقناع ولا عن أين هي الحقيقة ولو أنها نسبية، وإنما هدفنا هو البحث عن كيفية أن أهزمك أو تهزمني بينما الحقيقة تبقى مفقودة إلى يوم البعث. وكل الأسلحة في تلك المعارك الطاحنة نسمح لأنفسنا باستخدامها بالحق أو الباطل، بالطرق الشرعية وغير الشرعية. وليست لدينا كوابح نلجم بها ألسنتنا لنتجاوز حدود اللباقة بالتجريح الشخصي في ذلك الذي نقول عنه حوارا ونكيل الاتهام بالباطل على الطرف الآخر في حياته الخاصة في عرضه وفي ماله وندعي أننا نعرف عنه كل شيء، بيد أننا نحن الجاهلون بأمره. نناقش خصمنا انطلاقا من ذواتنا ومن أحاسيسنا تجاه الشخص وليس تجاه الموضوع المعروض على البحث الذي من المفترض أن نتقيد به. ولعل أن هذه الانزلاقات تشكل واحدة من الشوائب التي تطغى على الحوارات العربية كما نشاهدها في الفضائيات فهي بطبيعتها الشاذة لا تلتزم بوحدة الموضوع وإيفائه حقه اللازم في النقاش من جميع الجوانب. وفي هذه "الجدبة" نرجم بالغيب ونضرب أخماسا بأسداس في عشوائية لا صلة لها على الإطلاق بالموضوع وفي خروج تام عن النص.

والحقيقة أن ما حملني على كتابة هذا المقال هو أننا لا نحسن استغلال ما يتيحه لنا منبر "هسبريس" مشكورا من فرص هائلة، نتحاور فيها بكل موضوعية من خلال مقالات نعالج فيها قضايا ونطرح فيها أفكارا وآراء ليس بالضرورة أن نتوافق بشأنها. ومن ثمة يجب اعتبارا هذا المنبر مدرسة انبرت لنتعلم فيها على الأقل أبجديات الحوار الهادئ والمسؤول لا أن نتنابز في ما بينا بالألقاب الرخيصة والساقطة، وألا نأتي إلى هذا المنبر المحترم بمواقف جاهزة نحاول أن نقحمها غصبا على الجميع سواء استدعى الأمر ذلك أم لا. لقد تعلم جيلنا في مدرسة أحمد بوكماخ كيف نحترم غيرنا وكيف نلتزم الصف، ثم متى نتكلم وكيف نتكلم ومتى نستمع وكيف نرهف السمع. وتعلمنا كذلك أن لكل مقام مقال.

شخصيا لا أرى في ذلك حوارا حينما أكتب في موضوع الطفل عدنان المغتصب وأجد انحرافا بـ 180 درجة لدى معظم المعلقين على ذلك المقال، بعد أن شردوا في تعاليقهم إلى التطبيع وانتقلوا في الحديث عن إسرائيل وعن الكنعانيين، ومن سكن أرض فلسطين ومن هجرها وكأن الطفل عدنان جاءنا من قوم لوط، أو كأنه ليس طفلا مغربيا يستحق منا كل الاهتمام المطلوب. فكيف نتضامن مع طفل فلسطيني وأنا لا أجادل في ذلك، ولا نوحي بإشارة واحدة تضامنا مع ابن مدينة البوغاز التي هي أقرب إلينا من حبل الوريد. أي نقاش هذا وأي قرف وأي تخلف وأي فكر هذا. إنها إساءة للمعلق الذي يظهر فقرا ووهنا كبيرا في خوض نقاش مثمر، ويسيء لمبدأ الحوار المسؤول، قبل أن تكون نكاية في الكاتب كما هم متمترسون متربصون به. ولا يسعني سوى أن أقول إن هذه السلوكيات تذكرنا بحوار الطرشان عند العرب يا سادة، ولسنا هنا بصدد إعطاء الدروس بقدر ما هي دعوة للتغيير. فهل هناك جاهزية لهذا التغيير أم أن حليمة لا تستطيع أن تقلع عن عادتها القديمة.