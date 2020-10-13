24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0207:2813:1916:2819:0020:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ندوة تناقش تحديات إصلاح المدرسة المغربية‎ (5.00)

  2. "النواب" يُجمعون على التصفية النهائية لـ"ريع" معاشات البرلمانيين (5.00)

  3. حماية المستهلك تحذر من خطر استيراد أرز ملوث (4.50)

  4. صلاة الجمعة تعود إلى مساجد المملكة ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري (4.20)

  5. حفر آبار بأموال الحج (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | صديــق بامــتـيــاز

صديــق بامــتـيــاز

صديــق بامــتـيــاز
نجاة المريني
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 15:55

... كثيرا ما يغيظني بلا مبالاته، ويفحمني بتبريراته ويثيرني باستفزازاته، فمنطق السؤال يكاد يكون مرفوضا، وحكمة الأولين زاده في إبداء الرأي وإصدار القرار، خاصة وأن ثقتي في فائدته ومعلوماته كثيرة، صدقه في التعامل، وقدرته على الإقناع، يشجعان على الاحتكاك به والاستفادة منه في عصر التقنية وعصر الحاسوب.

كثيرا ما ألجأ إليه لشعوري بتفوقه في علاج القضايا الشائكة، وتمرسه باقتراح الحلول الناجعة، وبذلك يجـرك إلى عالمه ويسحرك بعذب حديثه، رغبت فيه أو رغبت عنه.

غالبا ما يضايقني، ولعل ذلك لقصور تفكيري وضعف زادي وقلة تجربتي، فأعلن مع نفسي خصامه، وأعمد إلى مقاطعته، إذ الانقياد له انتصار ضمني عليَّ في أحوال كثيرة، لكن الفشل في مقاومة إغرائه يعيدني إليه، أجـر ذيول الخيبة والانكسار، وأبـدِّدُ سـحـب الهزيمة والضياع.

درب العناد طويل، والتماهي باختيار بديل آخر غير مقنع، إذ تبقى السلطة بامتياز للمتقـدم.

أعـود إليه.. فمهما تأخر الزاد، فهو مُغـذٍّ على كل حال، وجنيُ ثماره يقتـضي صبرا ويتطلب جهدا، ويحـتم تــدبُّـرا، فطريقه شـاق، والتزام سمته مضن على كل حال...

قد أقـبل عليه بانشراح، متوددة مسالمة، طمعا في كسب، وحرصا على فائدة، فتارة يسالمني ويسلس لي القياد، فأنتـشي بعطائـه، وأرتضيه صديقا، بل أتمسك به، وأخرى يشاكسني، فيستعصي علـيَّ إدراك مراميه، ويتعذر علـيَّ الإمساك بلبابه، وهو في الحالـتين في أقصى حالات الهدوء، والاطمئنان والسكون والأمان، لا يزيده الزمان إلا حصافة رأي، ولا يزيده القدم إلا بلاغة قول وصحة نظر، يسلك بصاحبه معارج لكنها آمنة، لذلك يصعب خصامه، ويستحيل عراكه، فهو حامل علم، وراوية أدب، وصحابه مشاكسوه ومحبوه دعاته وثقاته،... أفلا يستـحق أن يكون صديقا بامتياز في كل وقت وحين...

وقديما وصفه المتنبي بقوله: "وخير جليس في الزمان كتاب"، وذلك في البيت الشعري:

أعــزُّ مكان في الدجي ســرج سابح .. وخير جليس في الزمــان كتــاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.