الإساءة إلى عيسى

ابراهيم أقنسوس

أليس عيسى أخو محمد، عليهما السلام، مع كل الاختلاف في الاعتقاد والتعدد في الرؤية والتأويل، إنهما أخوان نبيان شئنا ذلك أم أبينا، فما مبرر كل هذا الذي يحدث اليوم إذن؟ وما معنى كل هذا التشنج في النظر إلى معتقد بعينه يسمى الإسلام؟ لم يكن للإسلام بمعناه العلمي والثقافي أبدا مشكل مع الآخر، بكل دياناته واختياراته وحمولاته المذهبية، يقول الإسلام كلمته الحضارية ويمضي في احترام كامل للجميع، كل الجميع، فكيف وصلنا إلى كل هذا الحضيض؟ ومتى تحول بعض المسلمين والمسيحيين واليهود أو ما يسمى كذلك، إلى قتلى وقاتلين؟ ومتى كان الدين رديف التطرف، والقول فيه صنو التعصب والعمى؟ لا يمكن التضحية بكل هذا الرصيد التاريخي العريض، من التسامح والتعايش والاعتراف الجميل والمتبادل بين كل هذه المعتقدات والتأويلات، وكل هذه الملل والنحل وكل هذه الآراء والاختيارات المذهبية، لا يمكن القفز على كل هذا الرصيد العلمي والتربوي الضخم، من أجل فهم خاطئ هنا وسلوك طائش هناك، علينا أن نتساءل دائما عن السبب الثاوي خلف التطرف، أليس هذا ما نتعلمه من عقل فرنسا ومن فلاسفة الأنوار، هل يمكن أن ينقرض كل هذا فجأة، بالتأكيد لا.

من الطبيعي أن تخلق حادثة قتل الأستاذ الفرنسي صدمة كبيرة لدى الجميع، فهذا عمل إرهابي مدان بكل المقاييس، ولكن، ليس من الطبيعي أن يكون جواب عقل فرنسا هو الدعوة إلى الإساءة إلى رسول الإسلام، بحجة حرية التعبير، وليس من الطبيعي حتى المسارعة إلى قتل الجاني، كان الموقف يقتضي التريث قليلا لفهم ما جرى، ولمعرفة ماذا قال الأستاذ الفرنسي في درسه تحديدا، ولماذا فكر الشاب في قتله مباشرة؟ لتنطلق بعدها شرارة الانفعالات وردود الأفعال، التي لا تنتهي، ولا يبدو أنها ستنتهي، ما لم ينجح العالم في تحديد وفهم أسباب التطرف ودواعيه الذاتية منها والموضوعية، وعلينا أن نمتلك الشجاعة العلمية والأدبية لنعترف بكل الأسباب التي تغذي التطرف في بلاد العالم كل يوم، فلا يمكن أن نشرع قانونا لتجريم السامية، ثم ندعو إلى الإساءة إلى نبي الإسلام باسم حرية الرأي والتعبير، ولا يمكن أن نمعن في التضييق على قضايا البلاد الإسلامية في العالم، ثم لا ننتظر أن يكون لذلك أجوبة غير منضبطة وردود منفلتة هنا وهناك، ثم نأتي في النهاية لنخلط عنوة بين الإسلام والإرهاب، هذا أسلوب غير مفيد ولا يعني إلا المزيد من إذكاء التعصبات العمياء.

الإسلام دين، والدين لا يصنع الإرهاب أبدا، لأنه رسالة الله إلى الناس، الإرهاب طريق آخر ومسلك آخر، لا علاقة له بأي دين، وموجود في عقول الكثير من المتدينين، لأسباب يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي، ومنها وعلى رأسها سوء الفهم الناجم عن الجهل وضيق الأفق، السلوك العنيف الناتج عن الظلم الاجتماعي وشدة الاحتياج، الحرمان العاطفي الناجم عن سوء التربية، وغياب المؤسسات الحاضنة، العجز عن امتلاك الموقف العاقل، بفعل الهجوم الإعلامي والتكنولوجي وآثاره السلبية والمدمرة للتوازن الشخصي. إن الإساءة إلى دين لست جوابا عاقلا أبدا، لسبب بسيط هو أنها في النهاية، إساءة إلى كل الأديان.