نبي معشوق..

عبد الجليل الشافعي

(ورأته خديجة والتُّقى وال زهد فيه سجية وحياء

وأتاها أن الغمـــامة والسِّـــرْ حَ أظـــــــلته منــــــها أفــــــــياء)

الإمام البوصيري.

في مكان عصي على التصنيف، ولد. مكان لا هو بالقرية، ولا هو بالمدينة، هو شيء ثالث، هِرمُوني التشكيل. مكان يمكن تسميته قري-مدينة، أو مدين-قرية. ولد لأب لا يملك ثروة، غير الصدى الطيب.. أب لم يعرفه أبدا، لم يلعب في حضنه، لم يشتم رائحة عرقه وهو فَاءٍ من عمله، لم يحمله على ذراعه الصلب ويضعه على قفاه النجاد، لم يعبث بلحيته الكثة أو يجر ذيل عباءته الطويل، دلالة أنفة وعزة وبطر.. ! لم يوقظه بصراخه الحاد في عزِّ القيلولة التي تشوي شمسها الوجوه، شمسها التي لا أوْقد منها في كل شموس الأرض، لم يزعجه بأن يكسر اِلتواءات عمامته التي ينفق وقتا غير قليل في ضبطها على رأسه . . كل ما عرف عن أبيه: الصدى الطيب.

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نَمَا في المكان الهرموني المتمنع على التصنيف، كما تنمو فسلة النخيل: نحافة وهشاشة – بعض من الوقت - ثم استواء وصلابة. النخيل الذي ينبجسُ من وسط بطن الصحراء الحبْلى دائما، الولود أبدا، كما لو كانت تمارس التزاوج ليلا. . ! ولم يكن يعرف -كيف له أن يعرف؟ - أنه سيكون أكثر وأجمل وأنفع ثمار الصحراء قاطبة، أنه سيكون النهر الزمزمي الذي سينفجر من كبد الخلاء الشاسع حدَّ التيه، من تحت الشمس الشَّموس المجنونة حرارتها، ويتفرع جداول تسقي الجميع، تروي الدنيا، تحيِي القلوب وتُطمئن الأرواح المضطربة والأفئدة الحيرى! . . .

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بسرعة شبَّ، وبسرعة شبَّت فيه تقاسيم الحسن وعرشت ملامح الجمال: الجسم المربوع، الشعر الأجعد، الجبين الوضاء الذي حين تراه يخيل إليك أنه قَدْ قُدَّ من بدر تام الاكتمال، الثغر البسام، كما لو أنه لم يخلق إلا لذلك، الفلجة الجميلة التي تتوسط أسنانا كريستالية الصفاء بلَّورية اللمعان منضودة في تساوي يشاكل أسنان المشط، المشي المعتدل، لا هو بالسريع، ولا هو بالبطيء، ثم تسربلَ كل هذا البهاء بالخلق الحسن، وغُمس في مرق الحياء، في لبن المعشر الحسن واللسان الحلو. كل هذه الأكوان، نضجت، ليتفاجأ أهل المكان بهذا الكمال الذي تدلى في غفلة منهم، في داليتهم.

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تجاوز العشرين، غدت سنواته تساوي، ربع قرن. فتوة تغلي في الجسد، صفاء قطنيٌّ في السلوك، أمانة وصدق في المال والعهد، وكياسة وفطنة وحذاقة وفراسة . . كل هذا، جعلها تحبه. في الحقيقة، ما كان لها إلا أن تحبه. كيف لا تفعل وهي المرأة الناضجة الجميلة الخبيرة بشؤون الدنيا ومعادن الناس. أحبته فطلبت وصاله! . . .

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تحقق الوصل، اجتمع نيزكان. فاستغرب الناس. علقوا، انتقدوا، ثم تناسوا . . . لكنها لم تنس، وربا حبها له، كما يربي الله الصدقات، تضاعَف، تضاعُف القمح إذا وجد أرضا خصبة. وأي أرض أكثر خصوبة منه؟ . .

حين أحبته وطلبته للزواج، لم يكن ليدور بخلَدها، حتى في أكثر أحلامها وردية، حتى حين تجفل فرس خيالاتها، وتطير في الدياميم والمفازات، في المروج والجنانات . . لم يكن ليدور بخلدها أنها كانت أكثر نساء الكون حظا، وأنها ستكون قرينة أعظم من مشى على جبين هذه الصحراء، هذا الكون..

لم تكن تعرف أنها وثقت، أحبت، ثم تزوجت، رجلا أكبر من كل التوقعات، ألذ من كل الأمنيات، أوسع من كل الممكنات، والمستحيلات . . .

حين طلبته للزواج، لم تفكر في كل هذا. كل ما فعلت هو أنها: اتبعت قلبها . .

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مرت خمسة عشر سنة، وخلال مرورها كانت الحياة عادية، لكنها كانت تزداد في كل يوم امتلاء به، حبا فيه، وإيمانا بأن هذا الرجل، غير كل رجال الدنيا. تعودت لطفه، تفهمه، رقته، تعودت كل ذلك، في بيئة، الغلظة فيها تبدأ من الأوكسيجين الذي يستنشقه الناس، وتتجلى في اللغة والنظرة ثم الأيدي... في بيئة لا تحس بالذنب، حين تئد المولود إذا كان بنتا، خوفا من اسوداد وجه، اتقاء للكظم الذي يطل برؤوسه من المستقبل، كغيلان زنخةٍ ! . . .

ولأن العشرة معرفة، فقد عرفته، وعرفت طباعه، وما عادت تستغرب إذا ما غاب عنها باللية والليالي، إذا ما خرج إلى الجبال، إذا ما ارتكن للتأمل، إذا ما استوحش الناس، وتدثر ثوب التدبر والتفكر. . . لقد آمنت به قبل مدة طويلة وانقادت له بكلِّيتها، فكيف تستغرب ما يجترح من أفعال. لقد كانت تعرف معدنه النادر. لفظ النادر هنا، لا يعني القلة، بل يعني الفرد، الواحد. صحيح أن الله خلق الكثير من الناس، ثم اجتبى من بينهم قلة مميزين. لكنه لم يخلق مثله أبدا . . .

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كانت في بيتها، هانئة، كما هو قَمِيءٌ بامرأة، حباها القدر وقادها إلى الاقتران برجل في مواصفاته، حتى تفاجأت بقدومه، خائفا، مرعوبا، غير مدرك، غير مصدق ما يقع له. حين اعترته تلك الأحاسيس المتفلِّتة من التوصيف، خاف. ولم يخطر بباله غيرها، هي التي أحبته واصطفته من بين الكل، الكل الذي كان يطلب ودها. اختارته، هو الفقير جدا، في نظر الناس، الشاهق الغنى، في نظرها. لجأ إليها، لجوء من يعرف أن له حضنا، يأويه ساعة الخوف، يشتريه بعمره، وقت الكرب، جاءها محموما حد البرد، اقترب منها، جلس إلى فخذها، وشرع يردد:

دثروني، دثروني، دثروني..

وإذ اطمأنت روحه، باح لخليلة قلبه بما خض فؤاده، وروع نفسه:

لقد خشيت على نفسي.

لينزل شلال جوابها ماء صافيا يعيث في الوجدان طمأنينة، هي التي طالما ساندته وأحبته وعرفت أي الرجال هو زوجها:

كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.