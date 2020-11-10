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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | دَواكَ فِيكَ

دَواكَ فِيكَ

دَواكَ فِيكَ
رمضان مصباح الإدريسي
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:34

قُـلْ لِـمَنِ اشْتكَى مَرضًا لِغَيْبٍ

إليك نَـصِـيحَتي فــدواكَ فِـيـكَ

ألـيْـسَ تــرَى لـخـالِقكَ اقْـتِـدارًا

وأنَّـــكَ حَـقـلُـهُ بِـــدَمٍ سَــقـاكَ

وأوْدعَ فـيهِ مِـن عَـجَبٍ عُـجابٍ

فـمـا لـكَ لا تَـــرى قَـــدَرًا بَـــراكَ

فـمِـنْ عَـلَقٍ إلى جَـسَدٍ بِـروحٍ

فكَيفَ إذا مَرِضْتَ نَسَيْتَ ذاكَ؟

وَمِـنْ صِـغرٍ إلى وهَـنٍ وضُـعفٍ

بُـعَـيْـد عُـلـومِـهِ خَــرِفـا نَـسَـاكَ

وأنــــتَ حَــفـيـدُه عَـبـثًـا تُــذَكِّـرْ

وأنْــــتَ حَـبـيـبُهُ عَـجَـبًـا قَـــلاكَ

فَـذِي حِـكَمٌ وسِرُّ عَظيمِ خَلقٍ

تَـــرَى خَــلـلاً، ألا تَـرِبَـتْ يَــداكَ

كـفـاكَ شِـفاءَه جَـسَدًا يُـعاني

وألْــهَـمَ روحَــكَ قـبَـسًا هَــداكَ

وفــاضَ بِـعـلْمِه وسَـما بِـعَرْشٍ

إذا طَــلـبْـتَ جَــواهِــرَهَ حَـــلاَّكَ

وإذا بِـسَـنـائِـهِ عَـلِـقَـتْ مُــنـاكَ

تُـقـارِبُـكَ الـمَـلائِـكُ كَــيْ تَــراكَ

فـتَـرْقُصُ لـلـحَبِيبِ بِــلا دُفــوفٍ

فَــتِـهْ ثَــمـلِاً بِــلاَ سَـكَـرٍ عَــرَاكَ

فــأنْــتَ حَـبِـيـبُـهُ وصَــفِـيُّ رُوحٍ

فَـــــدَعْ كَـــمَــدًا تُــكــابِـدُه رُؤاكَ

سَـتـرْحلُ روحُــكَ وبِـها وَجِـيبٌ

بِـــلا جَــسَـدٍ بِـــلاَ ألَــمٍ دَهــاكَ

وَتَـسْـرحُ فِــي مَـعارِجِهِ وحِـيدًا

تَـرَى عَـجبًا وتَـشْكُرُ مَنْ دَعاكَ

مستفركي: نونبر2020

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