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جمهورية القبائل الديمقراطية

جمهورية القبائل الديمقراطية
عبد الرحمان شحشي*
الاثنين 23 نونبر 2020 - 00:12

"وإن عدتم عدنا" صدق الله مولانا العظيم.

ضدا على "الدولة العميقة" في الجزائر، التي تَتَحَكَّمُ في البلاد والعباد منذ الاستقلال بقبضة من حديد من طرف طغمة عسكرية، تَـتُوقُ "جمهورية القبائل الديمقراطية" إلى تقرير مصيرها والمطالبة بالاستقلال عن النظام العسكري الجزائري، بل إن قضية استقلال جمهورية القبائل الديمقراطية تتداول اليوم في ردهات الأمم المتحدة، حيث لا حديث في أروقة المنظمة ومختلف الهيئات التابعة لها سوى عن ترقب إدراج ملف استقلال منطقة القبائل من جديد ضمن جدول أعمال الجمعية العامة، وهو الملف الذي ظل لوقت طويل يراوح مكانه بضغط من الجزائر ولوبياتها التي تدعي مناصرة حركات التحرير والاستقلال في العالم.

كما سبق للزعيم "فرحات مهني"، رئيس حكومة جمهورية القبايل الجزائرية، أن قدم مذكرة رسمية لدى الأمم المتحدة للمطالبة باستقلال "القبايل" عن الجزائر، داعيا الأسرة الدولية إلى مساعدة "شعب القبايل"، وساعيا إلى كسب دعم الدول المؤثرة في الأمم المتحدة.

ومنطقة القبائل أو بلاد القبائل هي منطقة ثقافية - طبيعية شمال شرق الجزائر، تغطي عدة ولايات: ولاية بومرداس، ولاية تيزي وزو، ولاية بجاية، ولاية البويرة، ولاية المدية، شمالا ولاية برج بوعريريج، ولاية سطيف، ولاية جيجل، ولاية ميلة، غربا ولاية سكيكدة.

ويتكلم سكان المنطقة اللغة الأمازيغية ولهجة قبائلية إلى جانب العربية الدارجة. وتُستخدم اللغة العربية الفصحى في المحررات والمواثيق الرسمية.

ويتوزع سكان الجمهورية في منطقة القبائل على مدن وقرى، بحيث يقطنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، موزعون على مدن كبرى مثل بجاية، وصغرى كالبويرة؛ أما خارج منطقة القبائل فهم موزعون على عدة ولايات، بعدد يقدر بـ 2.5 ملايين نسمة، أغلبهم يقطنون الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران والمدن الصحراوية.

ونظرا للتهميش الذي تعرفه المنطقة وارتفاع عدد العاطلين، ونظرا كذلك للقمع الذي يُواجه به العسكر المطالب المشروعة لشعب القبايل – (كقمع الربيع الأمازيغي مثلا سنة 1980) - فقد هاجر الكثير منهم للخارج؛ فللقبائل جالية كبيرة في فرنسا بعدد يقدر 800.000 شخص، وفي كندا بـ 300000 شخص خاصة في مدينة كيبك. وفي الولايات المتحدة جالية تقدر بـ 200.000 شخص، وفي ألمانيا وبريطانيا ومنطقة الشرق الاوسط كالسعودية والإمارات .

ويعتبر "فرحات مهني" المدعو فرحات إيمازيغن إيمولا مؤسس «الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل». ويرى زعيم حركة الكفاح القبائلي ضد الاحتلال الجزائري أن الجزائر ليست أمة بل صنيعة استعمارية.

(يتبع : 2/2. جمهورية القبائل المحتلة)

* أستاذ التعليم العالي - جامعة الحسن الأول بسطات.

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