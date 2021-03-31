"آبل" تسد ثغرة أمنية خطيرة

"آبل" تسد ثغرة أمنية خطيرة
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 31 مارس 2021 - 01:52

أعلنت شركة “آبل” عن إطلاق التحديث الجديد رقم 14.4.2 لسد ثغرة أمنية خطيرة في نظام التشغيل “آي أو إس”.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الثغرة الأمنية تكمن في ويب كيت محرك المتصفح، مما يسمح للقراصنة بالتجسس على البيانات الشخصية للمستخدم عبر محتويات ويب مزيفة.

وأشارت “آبل” إلى أنه تم استغلال الثغرة الأمنية بالفعل؛ مشددة على ضرورة تثبيت التحديث الجديد على وجه السرعة.

وقد تم سد هذه الثغرة الأمنية في بعض الأجهزة القديمة أيضا، وهنا يحمل التحديث رقم 12.5.2.

وفي حال عدم تفعيل خاصية التحديث الأوتوماتيكي للبرمجيات، فيمكن للمستخدم تنزيل التحديث الجديد عبر البنود “عام/تحديث البرمجيات”.

التحديث الجديد ثغرة أمنية خطيرة شركة أبل نظام التشغيل

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