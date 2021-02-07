"آبل" تطلق أداة "كلمة مرور آي كلاود" لمتصفح "كروم"

يتيح مدير كلمة المرور من أبل إمكانية إدخال كلمات المرور على حواسيب ويندوز، وذلك عن طريق فتح “سلسلة مفاتيح آي كلاود” وإظهار كلمة المرور المطلوبة وإدخالها في متصفح الويب، إلا أن هذه الطريقة قد لا تتناسب مع بعض المستخدمين، ولذلك قامت شركة أبل بإطلاق الأداة الإضافية الرسمية “كلمة مرور آي كلاود” لمتصفح جوجل كروم.

وعلى غرار متصفح سفاري بأجهزة أبل فإن الأداة الإضافية الجديدة تتيح إمكانية استدعاء كلمات المرور لخدمات ومواقع الويب ومعلومات الدفع وتخزينها، وعلى الرغم من أن الأداة الإضافية لا تزال في المرحلة التجريبية، إلا أنه يمكن تثبيتها واستعمالها بالفعل.

وبالنسبة للمستخدم، الذي لا يعمل بواسطة “سلسلة مفاتيح آي كلاود”، قدمت الشركة الأمريكية له بعض التعليمات لتفعيل هذه الوظيفة على صفحات الدعم.

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مدير كلمات المرور باقتراح كلمات مرور آمنة، ويحذر المستخدم من كلمات المرور الضعيفة، والتي تم استعمالها عدة مرات، وتوفر شركة أبل وظيفة تشفير آمنة من النهاية إلى النهاية لضمان تدفق البيانات الحساسة بسلاسة بين الأجهزة الطرفية وخوادم أبل.