آراء في الإغلاق الليلي

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تعليقات الزوار6
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الدولة رأت شعب صنع من القائدة حوريا والمرحوم صلاح الدين الغماري ابطال ضد كورونا بدل علماء الاوبئة و جعل من الرمضاني وراديو الخميرة البلدية صحافيين لذلك لن تاخذ بعين الاعتبار ما يريده هذا الشعب.
ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون و لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم و لو اسمعهم لتولوا و هم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعــٰكم لما يحييكم و اعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه و انه اليه تحشرون
المشكل هو هشاشة فءة عريضة من المجتمع تبحث وتكد من اجل قوة يومها كعمال المقاهي المطاعم الشعبية الفراشة الخ اما في ما يخص صلاة التراويح فلاباس في إغلاق المساجد لأنها تمتلأ بفءة من ” أصحاب” الجمعة والاعياد بحال القياد” ويتركون الصلاة بعد رمضان في انتظار العام القادم
والله ايلا غايتسببوا فضرر نفسي وضرر مادي للطبقة الفقيرة الهشة عيب والله عيب مكينش مراعاة نهائيا . عام هادي والناس مأزمة ماديا كاين اللي دار إفلاس وسد كاين اللي كيكافح باش يجيب طرف دالخبز لوليداتو وهل كورونا لا تدخل إلا لبيوت الله ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .
الاشخاص الداتيين الذين يريدون السفر للعمل. خارج مدنهم بالليل بسياراتهم الخاصة ما مصيرهم؟؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل الاغلاق واين مصروف الانسان خصوصا وانه لم يستفد الا في ثلاث دفعات اعانة 1000.00درهم على طول السنة الاغلاق ليس بالحل بدون دعم ولا عمل حسبنا الله ونعم الوكيل