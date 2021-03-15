"آسوس" تطلق سلسلة الهواتف الذكية ROG Phone 5

أعلنت شركة آسوس عن إطلاق سلسلة الهواتف الذكية ROG Phone 5 الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الموديلات ROG Phone 5 وROG Phone 5 Pro وROG Phone 5 Ultimate تمتاز بمعالجات سريعة وشاشة AMOLED المتطورة والعديد من الوظائف المثيرة لعشاق الألعاب.

ويعتمد الهاتف الذكي آسوس ROG Phone 5 الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي من 8 إلى 18 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 حتى 512 حسب الموديل، ويمتاز بشاشة AMOLED قياس 78ر6 بوصة وبدقة وضوح 2448 x 1080 بيكسل، وتبلغ كثافة البيكسلات 395 بيكسل في البوصة المربعة ومعدل تنشيط صورة 144 هرتز.

وأضافت الشركة التايوانية أن معدل أخذ العينات اللمسي يبلغ 300 هرتز، وتصل درجة السطوع القصوى من 800 إلى 1200 نيت مع إمكانية عرض محتويات HDR وتغطية كاملة لنطاق الألوان DCI-P3، ويزخر الهاتف الذكي الجديد من آسوس ببعض الوظائف العملية للألعاب مثل أزرار AirTrigger، وهي عبارة عن أزرار فوق صوتية يمكن استعمالها للتحكم في الألعاب.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية سعة 6000 مللي أمبير ساعة، ويمكن شحنها بقدرة 65 وات مع توافر منفذ USB-C على جانب الهاتف الذكي وسماعة ستريو في الأمام، وقامت الشركة التايوانية بدمج مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة.

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 24 ميجابيكسل والكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 64 ميجابيكسل مع الاعتماد على مستشعر سوني IMX686، بالإضافة إلى كاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ويأتي الهاتف الذكي ROG Phone 5 في حجم مدمج للغاية؛ حيث يبلغ سُمكه 29ر10 ملم ولا يتعدى وزنه 238 جراما.

ويختلف الموديل ROG Phone 5 Pro والموديل ROG Phone 5 Ultimate عن بعضهما البعض من الناحية التقنية في سعة الذاكرة الإضافية بشكل أساسي؛ حيث يأتي الهاتف الذكي ROG Phone 5 Pro بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت، ويأتي الإصدار ROG Phone 5 Ultimate بذاكرة وصول عشوائي بسعة 18 جيجابايت، وبغض النظر عن وجود أزرار AirTrigger الإضافية على الجانب الخلفي وبعض التعديلات التصميمية.

وقد قامت الشركة التايوانية بتزيين الجانب الخلفي للهاتف ROG Phone 5 بواسطة شعار ROG مضاء، ويأتي الموديل ROG Phone 5 Pro مزودا بشاشة ملونة صغيرة، ويزخر الهاتف الذكي ROG Phone 5 Ultimate بشاشة بالأبيض والأسود.

وأعلنت شركة آسوس عن إطلاق الهاتف الذكي ROG Phone 5 باللون الأبيض والأسود خلال شهر مارس الجاري، وسيتم طرح الموديل ROG Phone 5 Pro باللون الأسود بدءا من شهر أبريل المقبل.