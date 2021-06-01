في سياق الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب

كان العالم الجليل أبو حنيفة النعمان يجلس مع طلابه في مسجد بغداد، مادا رجليه بسبب آلام في الركبة قد أصابته. وكان قد استأذن تلامذته أن يمد رجليه لأجل ذلك العذر، وبينما هو يلقي درسا حول موضوع “أوقات الصلاة”، إذ جاء إلى المجلس رجل عليه علامات الوقار والحشمة، فجلس بين تلامذة الإمام، فما كان من أبي حنيفة إلا أن طوى رجليه، وتربع تربع الأديب الجليل احتراما وتبجيلا لذلك الضيف، الذي ظل يراقبهم وينظر إليهم خفية. فقال لأبي حنيفة دون سابق استئذان: يا أبا حنيفة، إني سائلك، فأجبني. فشعر أبو حنيفة بأنه أمام عالم جليل واسع الفقه والاطلاع. فقال له: تفضل واسأل. فقال الرجل: أجبني إن كنت عالما يتكل عليه في الفتوى، متى يفطر الصائم؟ اعتقد العالم أن السؤال فيه مكيدة عميقة أو لغز محير لا يدركهما علم أبي حنيفة، فأجابه على حذر: يفطر إذا غربت الشمس. فقال الرجل بعد إجابة أبي حنيفة، وقد علت وجهه علامات الانتصار، وكأنه قد وجد على أبي حنيفة حجة دامغة، وممسكا محرجا: وإذا لم تغرب شمس ذلك اليوم يا أبا حنيفة، فمتى يفطر إذن؟!!! وبعد أن تكشف الأمر، وبرز ما في الصدور، وبان ما وراء اللباس الوقور، قال أبو حنيفة قولته الشهيرة، التي صارت مثلا يضرب، وقد كتب في طيات أمهات الكتب بماء الذهب: “آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه”.

تذكرت هذه القصة، وأنا أتابع، كما جل المغاربة داخل الوطن وخارجه، مسلسل الأزمة التي تمر بها العلاقات المغربية الإسبانية منذ منتصف أبريل المنصرم، عندما استقبلت الجارة الشمالية على أراضيها إبراهيم غالي، مجرم الحرب وزعيم عصابات “البوليساريو”، بأوراق وهوية مزورة.

شخصيا، عندما سمعت الخبر لأول مرة صدمت، إذ كيف لدولة محترمة مثل إسبانيا، تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، وواحدة من مقدمي دروس “كيف تتعلم الديمقراطية في خمسة أيام”، ولا تني تتشدق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان ووو؟ قلت كيف لدولة بكل هذه الأوصاف الجليلة والمزايا النبيلة أن تنحدر إلى مستوى عصابات المافيا لتنافسها في أفعال تجرمها جميع شرائع الأرض؟ فأقدمت دون سابق إشعار ودون تشاور مع بلد جار يعتبر أحد أهم شركائها الإستراتيجيين وتربطها به علاقات صداقة (من المفترض أنها متينة جدا) فتقدم على ما أقدمت عليه. وما أقدمت عليه إسبانيا لم يكن بالأمر الهين والحدث العابر الذي يمكن تمريره من خلال خدعة اللعب على عامل الزمن وشعار “تكبر وتنسى”.

بعد يومين من الاجتياح الكبير الذي شهدته مدينة سبتة، كنت أتحدث مع صديق، ننتقل من هذا الموضوع إلى ذاك إلى إن انتهى بنا الحديث إلى الأزمة المغربية الإسبانية. سألني صديقي: ما رأيك فيما يحري الآن بين إسبانيا والمغرب؟ أجبته: أسمع رأيك أنت أولا. فقال: “ما حدث في سبتة كان “شوهة” كبيرة للمغرب. انظر كيف أصبحت صور نزوح آلاف المهاجرين غير الشرعيين على سبتة تتصدر عناوين نشرات الأخبار الرئيسية لكبريات القنوات العالمية وتغزو مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها. ولو كان لي من الأمر شيء لطالبت الجهات المسؤولة بتقديم مهندس هذا النزوح الجماعي إلى المحاكمة”. فأجبته على الفور: “أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء فسأطلب من هذه الجهات المسؤولة نفسها توشيح هذا المهندس بأعلى وسام في الدولة”.

لقد رأينا كيف جن جنون إسبانيا بعد الاعتراف الرسمي للإدارة الأمريكية بالصحراء المغربية، خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس الأمريكي السابق رونالد ترامب. مبدئيا، كان من المفروض أن تكون إسبانيا هي أول من كان عليه أن يرحب بهذا الاعتراف؛ وذلك باعتبارها المستعمر السابق لهذه الصحراء التي كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. وإن لم هذا فعلى الأقل من باب التكفير عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في حق الريف خلال عشرينيات القرن الماضي، عندما قامت بإمطار الأرض ومن وما عليها من إنسان وحيوان ونبات بالغازات السامة، التي ما زالت نتائجها بارزة للعيان إلى حدود الساعة تحصد الأرواح من خلال شتى أنواع السرطان. بل الغريب هو أن العكس هو الذي حصل. فبدل اغتنام فرصة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء للتصالح مع ماضيها الاستعماري ومع المغرب تصالح الشجعان، كانت إسبانيا وبكل وقاحة أول دولة أبدت على لسان وزيرة خارجيتها اعتراضها على هذا الاعتراف.

وجاء حدث استقبال إسبانيا لزعيم عصابات “البوليساريو” بأوراق وهوية مزورة، وهو المتابع من لدن القضاء الإسباني -قبل المغربي- بجرائم حرب وتعذيب واغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لم يشكل هذا الحدث طعنة من الخلف في ظهر المغرب فحسب، بل وكان أيضا ورقة التوت التي عرت بسقوطها طبيعة نظام كان الجميع يعتقد بأنه كان حليفا قويا وشريكا استراتيجيا للمغرب أو هذا ما كان من المفترض أن يكون. وليدخل الفقيه، الذي كنا نترجى على الدوام بركته، إلى المحراب ببلغته وبغلته.

الجميل في مسلسل استقبال محمد بن بطوش هو الدعم الكبير الذي حظي به القرار المغربي المندد باستقبال إسبانيا لهذا المجرم من مختلف مكونات الشعب المغربي، والدعوة لتقديمه إلى القضاء ليقول فيه كلمته. ولم يتخلف مغاربة العالم عن التعبير عن دعمهم وتأييدهم هم أيضا، مؤكدين من خلال ذلك على مدى عمق أواصر الارتباط بالوطن الأم، والتماهي مع قضاياه المصيرية.

قلت لصاحبي: خلال يوم واحد فقط، تخلى فيه المغرب عن لعب “دور الدركي” الخاص بمعالي السيدة إسبانيا ومن خلالها لأوروبا، تدفق على مدينة سبتة (المغربية بحكم التاريخ والجغرافيا) ما يزيد عن ثمانية آلاف شخص، بينهم مئات الأفارقة. ثمانية آلاف شخص في يوم واحد. ماذا سيحدث لو أعطى المغرب لما يزيد عن عشرين ألفا من قواته الأمنية، التي ترابط على طول السواحل المغربية ليل نهار، إجازة لمدة أسبوع واحد فقط؟ ومهمة الحراسة هذه التي يضطلع بها المغرب منذ فجر الاستقلال، يقوم بها ببلاش، “بيليكي”. هذه هي الحقيقة التي على الجانب الإسباني خاصة والأوروبي عامة أن يستوعبها.

قال لي صاحبي: ولكن يجب أن لا ننسى بأن أوروبا تقدم للمغرب حوالي 30 مليون أورو سنويا مقابل هذه الحراسة. فأجبته: هل تعتقد حقا بأن هذا المبلغ يغطي ولو جزءا صغيرا من المصاريف التي ينفقها المغرب على حراسة حدوده. في أبريل المنصرم، قدمت أوروبا ما يزيد عن ستة مليارات أورو لتركيا مقابل حراسة حدودها الشرقية.

إذن، فقد آن الأوان فعلا ليمد المغرب رجليه أمام دولة كان يكن لها دائما كل الاحترام، بعد أن كشف سقوط ورقة التوت عنها ما يكنه له حكامها من نوايا عدوانية، وبتعاون وتنسيق مع عصابات جنرالات ابتلي بها الشعب الجزائري الشقيق لا تقل إجراما ووضاعة عن مثيلاتها من عصابات “البوليساريو”.