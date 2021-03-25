آلة لرش المبيدات تنهي حياة عامل نواحي اشتوكة

أودت آلة لرش المبيدات كانت مقطورة بواسطة جرار بحياة عامل زراعي، الأربعاء، داخل ضيعة فلاحية بدوار “تدارت”، التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، نواحي اشتوكة آيت باها.

ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن الهالك، الذي كان يبلغ عمره قيد حياته 60 سنة، انخرط في إعداد الآلة من أجل الشروع في رش مبيدات ومادة الجير على البيوت البلاستيكية المغطاة، قبل أن يفقد العامل الزراعي توازنه وتصيبه الآلة المذكورة بجروح خطيرة، نظرا لسرعة دورانها، ليفارق الحياة في عين المكان.

وحضرت مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى الضيعة الفلاحية التي شهدت الواقعة، وجرى فتح تحقيق في ظروفها وملابساتها. كما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.