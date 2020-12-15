آيت الطالب ينفي توصل المغرب بجرعات اللقاح ضد فيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، أن وزارته على أتم الجاهزية لتنزيل تعليمات الملك محمد السادس للحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة، التي طالب بمجانيتها للمغاربة بهدف تأمين تغطيتهم بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس كورونا، والتحكم في انتشاره، موضحا أن “انطلاق الحملة رهين باقتناء الجرعات وسيتم إعلانه بشكل رسمي”.
حديث وزير الصحة جاء ضمن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور أعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدابير مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، لمناقشة “الإجراءات والتدابير البشرية واللوجستيكية التي اتخذتها الحكومة لتوفير وتعميم التلقيح، ومدى فعالية اللقاح وإستراتيجية الوزارة لإنجاح العملية”.
وقال آيت الطالب: “حتى نكون واضحين، لا يمكن الكشف عن تاريخ التلقيح ما لم يتم الحصول على الجرعات”، مبرزا أن “التواريخ التي تم إعلانها مثل 4 دجنبر أو 8 منه هي ‘فايك نيوز’، لأن الوزارة لم تعلن أي شيء بشكل رسمي، كما ليست هناك أي جرعة دخلت المغرب”.
المسؤول الحكومي أكد أن المملكة ستستعمل اللقاح الذي سيتوصل به أولا، سواء كان صينيا أو بريطانيا، ضمن إستراتيجية التلقيح، مشيرا إلى أن “الهدف هو ألا يتوقف التلقيح عند بدايته”.
وأكد آيت الطالب أنه على يقين بأن المغرب سيكون من الدول الأولى التي ستستفيد من اللقاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه “سيتم التغلب على الوباء عبر استهداف المواطنين فوق 18 سنة، نظرا لأن التجارب السريرية استهدفت هذه الفئة، كما أن أغلبية المصابين بين 40 و80 سنة”.
وزير الصحة أكد أن الفئات المستهدفة من المغاربة في البداية تهم العاملين في الصفوف الأمامية؛ وهم أفراد الأطقم الصحية، والسلطات العمومية، وقوات الأمن، وموظفو التعليم، إلى جانب الأشخاص المسنين والفئات الهشة، ثم باقي المواطنين.
وأعلن آيت الطالب أن المواطنين سيخضعون للتلقيح خلال ثلاثة أشهر، وهو ما تم التحضير له لوجيستيكيا، مطمئنا المغاربة بأن “الهدف هو حمايتهم وضمان تلقيح حوالي 80 في المائة منهم، أي ما يعادل 25 مليون مغربي، ووقف الحالات الحرجة والوفيات، رغم أن الإصابات يمكن أن تسجل، ولكن بشكل طفيف”.
ويقوم التلقيح حسب وزير الصحة على مبادئ أولها المجانية والشفافية والتطوع، وهو ما يتنافى مع الإجبارية، لأنه لم يتم الحديث عنها، مع التوصية بضرورة أخذ اللقاح بالنظر إلى خطورة الفيروس، موضحا أن “الهدف هو إيصال اللقاح إلى جميع المغاربة، سواء في المدن أو القرى أو الرحل، وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأبرز وزير الصحة أن “الهدف هو الوصول إلى مناعة لأكثر من 60 في المائة لمواجهة الفيروس، وهو ما يتطلب الاستمرار في الإجراءات إلى حدود 28 يوما من تاريخ تلقيح آخر مواطن”، وزاد موضحا: “العمل سيستمر بوتيرة 6 أيام في الأسبوع، خلال أربع فترات، تبلغ مدة كل منها 21 يوما، بمعدل بين 150 و200 لقاح لكل إطار..لأن لنا خبرة طويلة في هذا المجال”.
اوف اوف كنت اعتقد ان اللقاح موجود وفي stock,اي ان حالة الطوارء المزعجة المزعجة ستدوم الى شهر يونيو او يوليوز في احسن الحالات ، %99 من الشعب يطالب برفع الازعاج ومن يموت الله ارحمو و ان امتلءت الميتشفيات نخصص كوطا لكورونا والبقية تعالج في منزلها حتى ولو امتلءت اسرة الانعاش نترك البعض يموت في منزله الان الاقتصاد هو اهم شيء يجب فتحه يجب فتحه يجب فتحه
هذا الوزير لا يرضى الكلام الا إذا أخرجوه ليكذب إشاعة ما.. ويعجز لسانه ان يقول الحقيقة بعد التكذيب
فينك اسي الوردي الرجل المناسب في المكان المناسب….. رسالة إلى وزير الصحة الحالي :بكل روح رياضية السي ايت الطالب قدم استقالتك لأنك وزير فاشل بكل المقاييس…لقيتو الشعب المغربي صبور كضحكو عليه يوميا ف نشرات الاخبارية… المغرب توصل ب اللقاح… المغرب أو بلد سيقوم بتلقيح… المغرب نجح فالتجارب سريرية ولكن فالواقع مكين والو غير هدرة خاوية.
مفكراتكومش هاد لافيير بالبترول ديال تالسينت
فالدول المحترمة معيار التلقيح هو السلامة ونجاعته في التجارب السررية. قول الوزير ان المغاربة سيولقحون بالي وصل الأول البريطاني او الصيني، يطرح الكتير من علامات الاستفهام. عن المعيار الذي تتبع وزارة الصحة فشراء العقار. خاصة مع العلم ان التلقيح الصيني يبحت له عن فءران تجارب. ومع العلم ان الإمارات هي الوسيط العالمي لتلقيح الصيني، ومع العلم ان المغرب طبع مع إسرائيل بمباركة اماراتية…يتتبع
يا سبحان الله هذه الحكومة؟ الكذب عيني في عينك. كان المغرب يستعد للقاح يوم 4 من هذا الشهر والان يصرح الوزير بأن المغرب لم يتوصل بعد بأي جرعة من اللقاح،؟ جرعات الكذب لا تتوقف؟ لم نعد نصدقكم. لماذا تضيعون كلامكم؟
قلنالكم صفقة اللقاح ضربها الضو مع صفقة الصحراء الصين كانت باغية دير قواعد و موانئ فالمغرب ودابا يستحيل مع التقارب الأمريكي…غانتسناو بريطانيا تكمل الأبحاث ونشدو الصف
Le personnel de la Royal air Maroc ont déjà pris la première dose du vaccin, alors d’où vient il si vous dites qu’aucun vaccin n’est rentré au Maroc
إذن لم نتوصل بالجرعات لحد الساعة. لا يسعني إلا أن أقول الإستعداد جيد و إن كان في صمت سيكون أفضل و أن الكلام عن غير علم مضر و إن كان الشخص لا يعلم لا حرج عليه يكفي أن يقول لا أعلم لكي لا يترك الباب للتكهنات و المغالطات.
و لا حولا ولا قوة الا بالله.
كم من مرة اعلنتم على أن التلقيح سيبدأ في دجنبر؟؟؟؟من فضلكم من اعلن على الخبر؟؟؟
الا يستحق العقاب او السجن؟؟ أليس هذا تلاعب بمشاعر الملايين من المغاربة؟؟؟؟اكتفي بها القدر من الأسئلة قبل أن أصيب بالجنون. واك واك
يجب أن يعاقب كل من يكدب على الحكومة اواي أي مسؤول كبيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر ملكنا على هذه الالتفات السامية لتعميم اللقاح كوفيد ا مجانا على المواطنين كيفما كانت إمكانيتهم
ونطلب أن يتم تنظيم طريقة الاستفادة من اللقاح بوضع برنامج application على إلج ال مثل؛(وقايتنا) لأخذ موعد مع تسجيل جميع معلومات الشخص لكي نتفاذي الازدحام والتكرار.
هل سيتم تلقيحنا فقط باللقاح الصيني الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية ام سيتم تلقيحنا كذلك بلقاحات لم نشارك في تجاربها السريرية ؟
ما يمكنش هذا اكثر من شهر باش قالو التلقيح سيكون في الأسبوع الأول أو الثاني من دحنبر .
والآن الوزير يقول ليس لدينا الجرعات .هل تناقض
ام شيء آخر.
لي كاين ربما السادة ديال الصفوف الأولى ما بغاوش
اللقاح الصيني وباغيين ديال دولة اخرى وآيت الطالب حصل ووقع في حرج خصو يبدأ بالصفوف الأولى ومنهم الأطباء ربما رفضوا اللقاح الصيني.يجي لقاح آخر يلقحوهم به .ويبداو يلقحو من بعد المواطنين من الصفوف الثانية باللقاح الصيني .
المغرب سيبدأ في عملية التلقيح بعد ان تبدا فرنسا بذالك.نأمل ان يكون التلقيح المستعمل من الصين بدلا من بريطانيا او غيرها.
أكثر الناس موجود عندهم تلقيح في مناعتهم من صنع الله عز وجل
في نظري أحسن وزير صحة في العالم قال كلاما جيد جدا هو آنتظار تنزيل ٱستاتيجية تنزيل تعليمات الملك، الوزير العظيم يقول أنه لا توجد جرعة بالمغرب حتى الان، الوزير كأن لا يوجد في وزارته أخصائيون في مجال التلقيح والأوبئة والفيروسات، بحال السيد الايوبي الذي لم نعد نسمع عنه أي شيء، الوزير الواعر يقول كل شيء لكن دون معنى.
هل سيلغي المغرب صفقة اللقاح مع روسيا بعد أن صرحت رفضها جهارا ما أقدم عليه ترامب بخصوص الصحراء المغربية.. أما اللقاح الصيني بلا شك كذلك سيخدع للمساومة اما قبول الصين بما جاء به ترامب او إبقاء ذاك اللقاح لشعبها فهو أولى به مادام لم يغير طبيعة أكله..