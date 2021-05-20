آيت منا يتهم العثماني و"البيجيدي" بـ"الكذب"

رفض هشام آيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية، الاتهامات الموجهة إليه، بالسعي إلى التحكم في المرافق الرياضية بمدينة “الزهور”، عبر دفع مجلس الجماعة إلى تفويت ملعب البشير إلى الفريق.

وشدد آيت منا على أن الاتهامات الموجهة إليه تظل باطلة ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن نادي شباب المحمدية يسعى إلى وضع ملعب البشير رهن إشارته وليس تفويته إليه كما يتم تداوله.

وأوضح رئيس الفريق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش جلسة مصادقة المجلس على اتفاقية مع “الشباب” أمس الأربعاء، أن ما ذهب له مستشارو حزب العدالة والتنمية، الذين يعارضون الاتفاقية، مجانب للصواب؛ ذلك أن الفريق يسعى إلى “جعل الملعب في مستوى يليق بالمدينة، علما أنه سيظل في اسم الجماعة وليس النادي”.

وأضاف المتحدث نفسه: “ليس هناك أي تفويت للملعب، وإنما هناك وضع رهن الإشارة، وهذا معمول به لدى جميع الفرق بمختلف المدن. وأدعوهم، هنا، إلى الاطلاع على اتفاقية ملعب الزمامرة، وبركان، وحتى نادي الغولف بالدار البيضاء التي وقع عليها عبد العزيز العماري، عمدة المدينة وعضو حزب العدالة والتنمية”، داعيا إياهم إلى عدم الكذب وتغليظ المواطنين بالقول: “علاش لكذوب؟ واش لي بغا يبرد طرف الخبز يكذب؟ كنا نتمنى منهم أن يقوموا بإقناعنا بأخطاء في الاتفاقية، وسنتعامل معها بكل أريحية”.

وبخصوص الاتهامات التي وجهت إليه بكونه استقطب مناصريه خلال الدورة لمهاجمة “البيجيدي”، أوضح هشام آيت منا أن مستشاري الحزب المذكور احتقروا المساندين للفريق، حيث تبين لهم حضور أغلبية مطلقة للأعضاء، وعملوا على استفزازهم؛ ما جعل الحاضرين ينتفضون في وجوههم رفضا للإهانة.

واستغرب آيت منا من إقدام مستشاري “البيجيدي” على إقحام صفته السياسية كمنسق إقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في هذا الجدال، حيث أوضح أن حضوره إلى أشغال الدورة كان بصفته رئيسا للنادي وليس كمسؤول سياسي.

وزاد، في هذا السياق، بأن هؤلاء المستشارين “يخلطون بين آيت منا كرئيس الفريق وبين آيت منا كمنسق للحزب.. وعندما تحدثت ودافعت عن الاتفاقية، كان ذلك بصفتي رئيسا للنادي”.

واتهم منسق حزب “الحمامة” مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة المحمدية وكذا سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب “المصباح”، بـ”النصب على ساكنة المحمدية والكذب عليها”؛ فهؤلاء، وفق تعبيره، “من الفوق للتحت نصبوا علينا”.

وأردف رجل الأعمال، وهو يهاجم حزب العدالة والتنمية، بالقول: “كنت فرحا عند قدومهم، وكان لنا أمل في ذلك بأن يساهموا في التنمية؛ لكن لا شيء من ذلك تحقق، ولم نرَ لهم أي وجود في الساحة”، مضيفا: “كل واحد منهم كان في الانتخابات يأتي إليّ طلبا للدعم، وإلى نساو نفكرهم”.

وشدد المتحدث نفسه على أن أعضاء العدالة والتنمية يجب أن يتوقفوا عن الكذب على ساكنة المحمدية، إذ قال: “منهم من تحدث عن أنه قادر على جلب 15 هكتارا من رئيس الحكومة وتقديمها إلى الفريق، وأقول له: أنت ورئيس الحكومة تكذبون علينا، ولنا في قضية المستشفى الإقليمي مثال صارخ على ذلك، حيث قمت بزيارته واتصلت به مرارا وتكرارا؛ لكنه ظل يقدم وعودا كاذبة”.

وأكد المسؤول التجمعي أن ساكنة المحمدية لم يعد لها أمل في حزب العدالة والتنمية، مشددا على أنه سيكون في طليعة المواجهين لهم لوقف عودتهم إلى تسيير الشأن المحلي بـ”مدينة الزهور”.