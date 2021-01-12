"آيسر" تطلق جهاز الكروم بوك Spin 514 الجديد

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق جهاز الكروم بوك Spin 514 الجديد، وأوضحت الشركة التايوانية أن جهاز اللاب توب القابل للتحويل يجمع ما بين نظام التشغيل “كروم أو إس” والأداء الفائق بفضل الاعتماد على معالجات Ryzen من AMD مع شاشة قياس 14 بوصة بدقة 1080 بيكسل، ويمتاز جهاز آيسر الجديد بجسم متين مصنوع من الألومنيوم وأقراص الحالة الساكنة SSD السريعة.

وأوضحت شركة آيسر أنه يمكن للمستخدم الاختيار ما بين معالجات Ryzen 5 3500C وRyzen 7 3700C مع بطاقة الرسوميات Radeon RX Vega iGPU من AMD، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة داخلية PCIe NVMe SSD بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.

وأوضحت الشركة التايوانية أن جهاز اللاب توب الجديد يزخر بشاشة لمسية قياس 14 بوصة تعمل بدقة 1080 بيكسل ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass مع مفصلة 360 درجة، بحيث تتيح استعمال جهاز اللاب توب في وضع الخيمة أو وضع الحاسوب اللوحي.

ويمتاز جهاز الكروم بوك Spin 514 الجديد بجسم متين مصنوع من الألومنيوم وفقا للمعيار العسكري MIL-STD 810H بحيث يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 122 سم، وقد قامت شركة آيسر بتزويد لوحة المفاتيح بإضاءة في الإصدارات الفاخرة من جهاز اللاب توب الجديد.

ويزخر جهاز آيسر الجديد باثنين من منافذ التوصيل USB-C واثنين من منافذ USB-A وقارئ بطاقة الذاكرة microSD ومنفذ HDMI، ويدعم جهاز اللاب توب الجديد شبكة الواي فاي 5 وتقنية البلوتوث 5.0، ويشتمل على سماعة ستريو واثنين من الميكروفونات بما في ذلك دعم المساعد الصوتي جوجل Assistant، وأعلنت الشركة التايوانية عن طرح جهاز الكروم بوك Spin 514 الجديد في الأسواق العالمية بدءا من آذار/مارس المقبل.