رئيس اتحاد طنجة يعد بصرف مستحقات اللاعبين

رئيس اتحاد طنجة يعد بصرف مستحقات اللاعبين
صورة: أرشيف
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 10:10

استضاف عبد الحميد أبرشان، رئيس اتحاد طنجة لكرة القدم، أمس الإثنين، لاعبي الفريق في بيته الخاص، حيث قدم لهم وعودا بتسليم مستحقاتهم العالقة قريبا، وذلك بغرض حثهم على العودة إلى خوض التداريب بعدما أضربوا عنها لثلاثة أيام متتالية.

وأوضحت مصادر مطلعة لهسبورت أن أبرشان أقنع اللاعبين بالعودة إلى التدريبات بداية من مساء أمس، إذ التحقوا فعلا بالتدريبات، على أن يبادر إلى صرف رواتبهم الشهرية العالقة وواجبات كراء الشقق، إلى جانب الرواتب الشهرية لإداريي الفريق العالقة منذ شهور طويلة، بعد أيام قليلة.

ورفض لاعبو الاتحاد خوض حصصهم التدريبية منذ الأربعاء الماضي، احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة إدارة النادي منذ أشهر، كما عبروا عن امتعاضهم مما سموه “تجاهل” الإدارة لمطلبهم، إذ لم يُحرك رئيس النادي ساكنا منذ امتناعهم عن أول حصة تدريبية، ولم يحضر إلى ملعب التداريب من أجل الوقوف على هذا المشكل المادي الذي طال أمده، ما دفعهم إلى التصعيد، قبل أن يستجيب في الأخير لطلبهم مبدئيا.

ويعيش اتحاد طنجة أزمة مالية ومشاكل تسييرية غير مسبوقة خلال منافسات الموسم الكروي الحالي، بعد تراكم الديون عليه، في وقت أرخى انتشار وباء “كورونا” بظلاله على مداخيل “فارس البوغاز”، ما زاد من معاناة الفريق الذي حقق نتائج إيجابية خلال الجولات الأولى من “البطولة برو”.

اتحاد طنجة لكرة القدم الرواتب الشهرية العودة إلى خوض التداريب عبد الحميد أبرشان

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