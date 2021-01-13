أبرشية الرباط تنعي قسا بعد وفاته بفيروس "كورونا"

يستمر الحضور القوي للجائحة الراهنة في أحدث رسائل الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو إلى المجتمع المسيحي الكاثوليكي بالمغرب.

ونعت الرسالة الأب إيمانويل دو مونتغولفيي، الذي أمضى جزءا كبيرا من خدمته الكهنوتية بالرباط وآسفي والجديدة، وتوفي في سنته المائة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتذكر الكاردينال العلاقة المستمرة للراحل مع المغرب ومع الأبرشية، حتى بعدما غادر البلاد، ونادى بالصلاة لأبرشية طنجة التي مسها وباء كورونا.

وذكر كريستوبال لوبيز روميرو أن جميع الإصابات الأخرى في صفوف المشتغلات والمشتغلين بالكنائس الكاثوليكية في طور التعافي، أو تعافت، وطلب الدعاء للمصابين.

وكان الكاردينال قد نعى في رسالته السابقة في شهر دجنبر وفاة أختين من أخوات الكنيسة الكاثوليكية، ونادى بالاستمرار في “محاولة عيش اعتقادنا بأكثر طريقة طبيعية محتملة”، دون سقوط في الخوف، أو تصرف تحت تأثيره، قائلا: “الحذر مطلوب، أما الخوف فلا”.