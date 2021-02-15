أبطال مغاربة يحصدون التألق في "جائزة فزاع"

أبطال مغاربة يحصدون التألق في "جائزة فزاع"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 15 فبراير 2021 - 18:19

أحرز المنتخب المغربي لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة 11 ميدالية (7 ذهبية و2 فضية و2 برونزية)، خلال الجائزة الكبرى “فزاع” الدولية الـ12 لألعاب القوى، المنظمة بدبي بالإمارات العربية المتحدة بين 6 و13 فبراير الجاري، والتي تعد المحطة الأخيرة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

وبصم عداؤو وعداءات نادي أولمبيك آسفي للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب المنتخب الوطني، على مشاركة متميزة ضمن الجائزة الكبرى، حيث أكد عضو نادي أولمبيك آسفي لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة شعيب الكرعي أن “هذه النتائج الجيدة، التي تأتي بعد رفع الحجر الصحي، تؤشر على مشاركة جيدة تحضيرا للدورة المقبلة للألعاب البارالمبية بطوكيو”.

وأشار الكرعي، في تصريح صحافي، إلى أن هذه النتائج تعد نتاج عمل جاد وتداريب شبه يومية، مذكرا بأن ثلاثة أبطال من نادي أولمبيك آسفي يوجدون ضمن ثمانية أبطال مغاربة تأهلوا إلى الألعاب البارالمبية بطوكيو 2021، أي ثلث المنتخب الوطني.

وتمكن النادي المسفيوي من الظفر بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، حيث أحرزت سعيدة عمودي ميداليتين ذهبيتين في رمي الرمح لصنف “F34” (15.73م)، وفي دفع الجلة لصنف “F34” (8.33م)، مسجلة رقما قياسيا إفريقيا.

وعادت الميدالية البرونزية لعز الدين النويري في دفع الجلة لصنف “F34” (10.57م)، الذي سبق له أن أحرز الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية بلندن وريو دي جانيرو.

أولمبيك أسفي الأشخاص في وضعية إعاقة جائزة فزاع دبي

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