أبطال يحلمون بتتويجات للمغرب

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‫تعليقات الزوار

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  • آدم
    الأحد 14 فبراير 2021 - 12:33

    بالتوفيق ان شاء لكن المشكل اللذي يطرح دائما في جميع المجالات دون استثناء في المغرب هو الدعم الا الغناء والشطيح. لو كان مثل هاؤلاء الشباب في اروبا اوجدوا الدعم من كل الجهات. ولكن المغرب ماعندهومش فلوس باش يدعموا الشباب يالله عندهم لي يكفيهم هما وعائلاتهم

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