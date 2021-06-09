أبعد من مناورات "الأسد الإفريقي"

في الواقع لا أرى مبررا لهذه الجعجعة المصاحبة لمناورات “الأسد الأفريقي”، التي يقودها جيش الولايات المتحدة الأمريكية بمعية الجيش المغربي وجيوش بعض الدول الأخرى، ما بين 7 و18 يونيو الجاري، وبالأخص في منطقة المحبس بالصحراء المغربية.

هذه تدريبات عسكرية سنوية معتادة بين دول صديقة ومتحالفة ضد عدو مشترك (النسخة الحالية هي النسخة 17) وانتهى الأمر. أما الحديث عن المنطقة “الحساسة” بالمحبس، والتهليل بموضوع إدراجها في التدريبات العسكرية المشتركة بقيادة أمريكا والمغرب، ومشاركة دول كبرى من مثل بريطانيا، كندا، هولندا، إيطاليا والبرازيل، إلى جانب تونس والسنغال والحلف الأطلسي، فهذا خطأ في التقدير والتبصّر. ومن طرف من؟ من طرف منابر إعلامية مغربية تعتقد أنها بهذه الحملة العبثية تقف إلى جانب نصرة القضية الوطنية الأولى، وهي في الأصل تضرّ، من حيث لا تعلم، بجوهر هذه القضية المقدسة، على الأقل من الناحية السيكولوجية التي شارك في نسجها وتركيبها حتى الموقف الرسمي، منذ الحديث عن موضوع الاستفتاء بهذه المنطقة المسترجعة وحتى بزوغ فكرة الحكم الذاتي التي تبقى في واقع الأمر شأنا داخليا للمملكة.

لقد رفعنا القضية الوطنية الأولى إلى هيئة الأمم المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، وانتظرنا بين دهاليزها وممراتها وأنفاقها عمرا طويلا نترقّب اعترافا مكتوبا وصريحا أعتقد أننا لن نناله، مادام أن الدول العظمى بمجلس الأمن التي تتحكّم في المنتظم الدولي لن تشبع من لعبة ابتزازنا أو إشهار ورقة الفيتو ضد مصالحنا، وابتهلنا إلى الله وإلى مواطنينا بآيات التوفيق والنصر والتمكين، حتى تسرّب إلى نفوسنا، بعد 45 سنة من الانتظار والترقّب، الشك والارتياب، وبعض اليأس، من حقيقة الوضع بصحرائنا، وبالجزء الجنوبي من أرضنا وتاريخنا وجغرافيتنا وثقافتنا، وارتفعت كلفة فاتورة نصرة هذه القضية بين موال يشترط تعويضات مقتطعة من تنميتنا، ومعارض نهدر معه جهدنا وطاقتنا وزمننا، وواقف في المنطقة الرمادية يأكل بعضا من خيراتنا وخيرات أعدائنا، ويدعو الله أن يطول النزاع والخلاف في هذه القضية، وألا نلتقط أنفاسنا حتى لا نعرف ما يدور حولنا.

العالم بأسره أصبح اليوم مطّلعا بكفاية على ما يدور بمنطقة إفريقية تسمى أحيانا بلغة الترهيب الصحراء الغربية، وأحيانا أخرى بلغة الترغيب والتودد الصحراء المغربية، وأخذ علما بقدسية هذه القضية لدى المغاربة، نظاما وشعبا، وباستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس من أجل حماية آخر حبة رمل متاخمة لحدود تندوف التي يقال إنها جزائرية، وتصرّف على هذا المنوال، أي بمنطق من يدفع أكثر، واضطررنا إلى انتزاع اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية مقابل التطبيع مع كيان محتل، وإسكات الاتحاد الأوروبي بفلاحتنا ومياهنا وتعاوننا الأمني والاستخباراتي، ومجاراة دول الاتحاد الإفريقي باستثماراتنا وتمويلاتنا، ومكافأة نمور آسيا بمشاركة مشاريعنا الصناعية الكبرى ودخول أسواقنا المفتوحة، واستنزفنا زمنا سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتنمويا من أجل إرضاء أنظمة دولية تشبه السلالات المتحورة من فيروس كورونا، لا تتعب من طلب جرعات إضافية وقوية من التلقيحات المادية والمعنوية المتتالية؛ بل وبالغنا في أريحيتنا وجودنا وكرمنا لإشباع نهم اللوبيات العالمية وجهات التأثير الدولية التي من المفترض أن تقف دوما إلى جانبنا، وجنّدنا حتى وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، ومؤثري فايسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام، للدفاع عن عدالة قضيتنا، ونصرة إجماعنا، حتى صار حديثنا اليومي، في نومنا واستيقاظنا، في مجالسنا ونوادينا، يتمحور فقط حول سقف وأفق عدالة هذه القضية، وانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات الغرف والقاعات المغلقة من قرارات تكافئ جهدنا وتعبنا؛ بل وتجعلنا نتمسّك بأي قشة عابرة، حتى صرنا نقول اليوم إن أمريكا تعترف عمليا، بعد مبادرة الرئيس السابق ترامب وضبابية موقف بايدن، بمغربية الصحراء، لمجرد أنها وافقت على إجراء جزء من مناورات “الأسد الإفريقي” بمنطقة المحبس القريبة من الجدار الأمني العازل.

إن الضغط النفسي الذي مارسه علينا إعلامنا، رغم أننا في صحرائنا، وإخوتنا في الجنوب يمارسون حياتهم المدنية وفق دستور مملكة طنجة والكويرة، جعلنا أحيانا بغير قصد نميل إلى الاقتراب من أطروحات أعدائنا، ولو من باب الاطلاع، أو في أحسن الأحوال، نعمل بجد ونية خالصة على مقارعة الحجة بالحجة، من خلال حوار عقيم لا ينتهي، وانفتاح عبثي مع الإخوة الأعداء؛ ولما يناصرنا أحدهم من الضفة الأخرى، بمقابل أو بدون مقابل، نهلّل لانتصارنا ونجاحنا، كأن الأمر، بلغة علماء النفس، كان موضوع شك أو تشويش سابق، وهنا مربط الفرس، حيث يلعب المخادعون السياسيون الذين يتربّصون بالمصالح العليا للبلاد وبقناعات ومسلّمات أبنائه.

إن القائمين على شؤون هذه البلاد العصية على الاستسلام، ومنهم مؤسساته الدستورية والإعلامية ودبلوماسيته الخارجية، مطالبون اليوم بالخروج بالقضية الوطنية من حالة اللايقين، ومن التشويش الدماغي الناتج عن الضغط الإعلامي في قضايا وأحداث متجاوزة وطنيا، والتفرغ للقضايا الكبرى المرتبطة بالديمقراطية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور والتأثير الدولي، ومحاربة مواقع النزاع الرمادية، على اعتبار أن المغرب في النهاية في صحرائه، وأن حدوده الجغرافية واضحة في الواقع وفي الميدان، وليس في خرائط سماسرة البيع والشراء.. وأهلا بالأمم المتحدة، وبالشرعية الدولية، وبحقوق الإنسان العالمية، التي لا تمس المقدسات الوطنية والإجماع الشعبي.