أبواب مفتوحة تواكب حاملي المشاريع بشفشاون

في سياق إنعاش الحس المقاولاتي وتحقيق التكامل بين مختلف برامج دعم وخلق المقاولة، نظم المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بشراكة مع عمالة إقليم شفشاون ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، يوم الخميس الماضي الأبواب المفتوحة لفائدة حاملي المشاريع، تحت شعار: “التقائية برامج دعم وإنشاء المقاولات، رافعة للإدماج الاقتصادي للشباب”.

اللقاء، الذي احتضنه مركب محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة والذي حضره عامل الإقليم محمد علمي ودان والوفد المرافق له، يندرج في إطار مواكبة أصحاب المشاريع. كما يهدف، أيضا، حسب بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى تمكين الشباب حاملي المشاريع بإقليم شفشاون من ربط الصلة مع مختلف الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال، قصد الاستفادة من التوجيه والمواكبة.

يذكر أن هذه الأبواب المفتوحة المنظمة لفائدة حاملي المشاريع جاءت لتعزز مختلف المبادرات الجماعية، على غرار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في برنامجها الخاص بمحور “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” الذي يروم النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة، وخصوصاً الشباب.. وكذا دعم المشاريع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. فضلا عن التواصل المباشر مع البنوك لبحث إمكانيات التمويل التي يتيحها “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”.