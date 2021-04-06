أبوظبي تشغل محطة نووية لأغراض سلمية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجاري لأولى محطات “براكة” للطاقة النووية السلمية.

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، غرد عبر حسابه الرسمي في “تويتر” كاتبا: “بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين.. اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري”.

وأضاف في ذات التغريدة نفسها: “إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية”.

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد أعلنت، في غشت الماضي، عن ربط المفاعل الأول في محطة براكة قرب أبوظبي بشبكة الكهرباء بعد نحو أسبوعين على بدء تشغيله.

وتقع محطة “براكة” غرب إمارة أبوظبي. وقد تولى تجمع بقيادة “كيبكو” الكورية بناءها بموجب عقد بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار.

ويرتقب أن تؤمن مفاعلات الطاقة الأربعة، عند اكتمال تشغيلها، نحو 25 بالمئة من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتتطلّع دولة الامارات العربية المتحدة إلى أن يسهم البرنامج النووي في تعزيز موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأعلنت الإمارات، في شهر مارس الماضي، أنها ستستضيف في الربع الأخير من العام الحالي أكثر تمرينات حالات الطوارئ النووية تعقيدا، وذلك تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وستقام المناورةـ التي ستشارك فيها أكثر من 170 دولة، في محطة “براكة” المطلة على ساحل الخليج العربي.