أبو حفص يعزو تطرف الشباب إلى الرغبة في الاستشهاد و"الحور العين"

قلل محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية، من دور العوامل الاقتصادية والاجتماعية في دفع الشباب إلى اعتناق الفكر المتطرف والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، معتبرا أن السبب الرئيسي وراء انزياح الشباب نحو طريق الإرهاب هو الرغبة في التكفير عن ذنوبهم عن طريق “الاستشهاد”.
وقال رفيقي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول التفكير في التطرف في أوساط الشباب: “لا أعطي بُعدا كبيرا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية كدافع لتطرف الشباب؛ قد تكون هذه العوامل مغذّية للفكر المتطرف لدى الشاب، ولكن هناك كثيرا من الشباب التحقوا بتنظيمات إرهابية رغم أنهم يتحدرون من أسر ميسورة”.
واستدل رفيقي بحالته الشخصية؛ حيث تطرف لأسباب غير العوامل الاقتصادية والاجتماعية، قائلا: “شخصيا نشأت في أسرة متوسطة من أبويْن موظفين، في أحد أجود أحياء مدينة الدار البيضاء، ولي مكان قريب من الفضاءات الحية، مثل البحر والمسابح ودور السينما. وبالتالي، فإن تأثير العامل الاقتصادي والاجتماعي غير موجود”.
وقدم كذلك نموذج فتيحة المجاطي، “إحدى البروفايلات الشهيرة في عالم التطرف والإرهاب”، كما وصفها، لافتا إلى أنها “تنتمي إلى عائلة ميسورة، وكانت متفوقة في دراستها حيث استُقبلت من طرف الملك محمد السادس عندما كان وليا للعهد ضمن فوج من الطلبة النوابغ، وتتقن ثلاث أو أربع لغات، وكانت فنانة تشكيلية نظمت عددا من المعارض، ومع ذلك اختارت الانضمام إلى تنظيم “داعش”، حيث كانت قيادية كبيرة أسندت إليها مسؤولة عن التحقيق والتعذيب في قسم النساء”.
ويرى رفيقي أن حالة فتيحة المجاطي، وغيرها من “البروفايلات” الشبيهة لها في عالم التطرف والإرهاب، يهدم كثيرا من النظريات التي تقول إن سبب تطرف الشباب راجع إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه لا يستبعد تأثير هذه العوامل ولكنه يضعها في مرتبة أدنى من تأثير الدين.
وقال في هذا الإطار: “بعض الشباب الميسورين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية اعتبروا ذلك وسيلة للتكفير عن ذنوبهم، لأنهم تشبعوا بالخطاب الذي يقول بأن الشهيد تُغفر له جميع ذنوبه، وهو ما يدفعهم إلى الالتحاق بتلك الجماعات، لأنهم يعتقدون أن لا شيء سيغفر لهم ذنوبهم سوى الاستشهاد”.
وشدد الباحث في الدراسات الإسلامية على أن الملتحقين بالتنظيمات المتطرفة مدفوعون بغاية الحرص على تنزيل النصوص الدينية بالطريقة التي يصوّرها منظرو تلك الجماعات، لافتا إلى أن هناك سببا آخر يتمثل في عامل الجنس، حيث يطمحون إلى العيش في الجنة وسط الحور العين.
واستطرد المتحدث قائلا إن “عامل الجنس هو أحد الدوافع الكبرى نحو التطرف، بسبب البروباغاندا التي تقوم بها الجماعات المتطرفة من أجل استمالة الشباب، وذلك بنسج قصص حول الحور العين لإغرائهم”، مضيفا أن “المرويات الحديثية مشحونة كثيرا بموضوع الحور العين، وعندما يصادَم هذا الشحن بالكبت الجنسي يؤدي إلى التطرف”.
كان السلف يجتهدون ويقولون الله أعلم وأصبح الخلف يتهكمون ويقولون نحن أعلم.
اعتناق التطرف والانتماء إلى التنظيمات الإرهابية مرجعه الأموال التي تقدم من طرف هؤلاء كإغراءات اما الاستشهاد هذا يأتي بعد غسل ادمغة هؤلاء اما حور العين قد يوفرها من سبايا النساء والفتيات اللواتي يسقطن بدورهن في مغريات هذه التنظيمات
أيها شبه رجل الغير فاضل أقول لك بأن الذي استهوى الشباب للانتحار ليس الجنة أو الحور العين بل هم الذين يتلاعبون بالدين من أمثالك أنسيت عندما كنت تنظر وتفتي بالتكفير والتفجير وصديقك السابق الفيزازي أنتما علماءالسوء سيرتم لخدمة أجندات صهيونية لتشويه الدين الإسلامي وبعد ذلك قمت بالانقلاب على الإسلام 180 درجة والإسلام منك ومن أمثالك براء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا اتفق مع مزاعم ابو حفص بان الشباب يلتحقون بالجماعات الارهابية لاغراض جنسية !!!! بل بسبب قلة الوعي بالدين والجهل ، متى كان الغرض من الالتحاق بالتنظيمات هو الجنس ، بل انه في غالب يكون بسبب الظلم والقهر الذي يتعرضون له داخل مجتمعهم ، سواء من بسبب بعض سياسات الدولة او من بسبب التربية الخاطئة داخل الاسرة ، مما يولد لهم عدم الاحساس الظلم وفقدان الانتماء ، فيجدون البديل في التطرف داخل التنظيمات التي لا علاقة لها بالدين الاسلامي لا من قريب ولا من بعيد !!!
الحور العين هن نساء حقيقيات لا عظام فيهن ومن لا يؤمن بهن فهو كافر باجماع العلماء لكنهن لا ينتظرن الزواج من الانتحاريين والانفجاريين والدواعش بل هن من نصيب الشهداء الذين يستشهدون في ساحات المعركة ضد الكفار، المجاهدون والمرابطون في سبيل الله .
الحور العين و الجنس، يبدو أن رفيقي قال كل شيء إلا الحقيفة، لم يذكر لنا الظلم الواقع من طرف الحكام و لم يتكلم عن التعذيب و التنكيل في السجون و عن ابتلاع حقوق الناس و السبطرة على خيرات الأرض من طرف نخب ظالمة فاسدة مجرمة، هؤلاء في الأغلب تطرفوا ضد الظلم و الفساد، طبعا حادوا عن الطريق و بالغوا، لكن من دفعهم لذلك هو ظلم أشد، أما الكلام عن الحور العين فربما رفيقي يتكلم عن تجربته الشخصية هو، فكل إناء بما فيه ينضح.
كلام تافه هدفه تسفيه المسلمين.. التطرف سببه الإقصاء و التهميش..
وهذا شيء حقيقي ويؤمن به اعداد غفيرة من الشباب وحتى القاصرين الذي يتم غسل دماغهم من طرف اناس لا يريدون الخير لهذه البلاد . فبدل اشهار وتشجيع وتدريس العلم والفلسفة والادب والفن والموسيقى والرسم لبراعم صغيرة في المدارس والثانويات يعلمهم يعض المدرسات والمدرسين بان الحياة لا معنى لها وبان الموت هو نهاية الانسان لذا فعليه ان يتفرغ فقط لاخرته وان الدنيا فانية وان الصلاة تنهينا عن المناكر والفساد وكثرة الضحك والمسلم عليه ان يبكي كثيرا ويتخشع وما يتم الحرمان منه في الدنيا سيجده في الاخرة وما عليه سوى التفكير الكلي لما سينتظره من عقاب ان هو خالف الاسلام او تعاليمه
هداك الشي اللي كاين ، معظم الشباب الذين يقومون بعمليات فدائية لو لم يكن التحفيز عليها بالحور العين لما رأيتهم يفجرون أنفسهم ، معظم الانتحاريين أو الاستشهاديين تجدهم ينتمون إلى دول لا يرون فيها وجوه النساء إلا وجوه قريباتهم المحرمات عليهم . والذي يشجعهم على ذلك هو أن الشيوخ يعدونهم أنه بعد مقتل أحدهم يجد نفسه مباشرة في حضن حورية لو بصقت في البحر المالح لصار عذبا .
اولا سلامي الحار لهذا المفكر الرائع الذي اخرجه الله من الظلمات الى النور واصبح له مصداقية لانه مطلع على ثقافة المتشددين بحيث يتفقون جميع على التشدد والارهاب والعنف ولكن بمشارب متعددة وروافد متنوعة فمنهم من يريد الانتقام من المجتمع الذي همشه او من الاوضاع الاقتصادية المزرية او غسل عقله احد من الوعاظ الذي يستعمل الدين لنشر التفرقة والعداواة بين الامم بحيث حتى اولائك الذين دمروا البرجين في امريكا كانوا من الوسط العادي علميا وتربويا وثقافيا وماديا وبالتالي الاسباب متنوعة والهدف واحد وموحد .فالاستاذ ابو حفص مجتهد ومتابع لهؤلاء واتمنى ان يستمر في الاجتهاد لانقاذ ما يمكن انقاذه من شبابنا المغربي الذي ومع الاسف اليوم يعيش بين الرياح الاجتماعية القوية التي تشكل الخطر على الامة المغربية جميعا
تبارك الله على المحقق كونان. راه الإحساس بالظلم والحكرة هما الأسباب الرئيسية للتطرف والحقد والكراهية آشمن الحور العين. نتا وليت كدخل وتخرج فالهضرة. وليت غي كتكور وتعطي لعور
ابو حفص مشا ليه الريزو غير تيحرف شحال هادي ما بقاش عارف اشنو كيدير ربما جاه ال زهايمر والله اعلم كيدخل ويخرج فالهضرا
استغلال ابناء الطبقة الفقيرة في العمليات الانتحارية ويسمونها استشهادية ويبقى المستفيد من يطلقون على انفسهم زعماء جماعات