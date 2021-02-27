"أثر ونظر" يناقش الفكر الإسلامي على "الأولى"

من المرتقب أن ينطلق، مطلع شهر مارس المقبل، برنامج فكري حواري خاص بالفكر الإسلامي، على القناة المغربية الأولى، بعنوان “أثر ونظر”.

ومن المزمع أن تستضيف الحلقة الأولى من البرنامج الأكاديمي والروائي العرفاني عبد الإله بن عرفة، في موضوع “الفكر الإسلامي.. الأسس والتحديات”.

وتقول الورقة الخاصة بالبرنامج الفكري الحواري الجديد على القناة الأولى إنه “في سياق شبكة البرامج التلفزيونية الجديدة والمتميزة، تطلق القناة الأولى برنامجا فكريا حواريا جديدا بعنوان دال “أثر ونظر”؛ وهو برنامج يروم عقد حوار مثمر وخلاق بين آثار مرجعيتنا الإسلامية وبين النظر المتجدد فيها”.

ويشكل هذا البرنامج، وفق ورقته، “نافذة حوارية متوهجة وفسحة معرفية متميزة، تتناول بعمق تحليلي وأفق تنويري مختلف قضايا الفكر الإسلامي، وتطرح برؤية منهجية واعية شتى الأسئلة والإحراجات التي تشغل عقل المسلم في السياق المحلي والعالمي المعاصر”.

ويستضيف البرنامج، من أجل الحوار والنقاش والمذاكرة والتداول، أسماء متألقة في سماء الفكر الإسلامي من داخل المغرب وخارجه، وعلماء وباحثين وأكاديميين متخصصين في مختلف أبواب المعرفة الإسلامية الأصيلة والمعاصرة؛ آملا بذلك “أن يكون فضاء تواصليا مفتوحا تتلاقح وتتثاقف فيه النخب العلمية ذات التكوين التقليدي الأصيل، والنخب العلمية ذات التكوين الحداثي الرصين؛ بما يسهم في تجسير العلاقة المعرفية والمنهجية بين الأفقين، وبما يسهم في صياغة مسار نهضوي متجدد للعقل المسلم؛ يستفيد من أنوار المعارف الدينية، ومن أنوار الحداثة العلمية على حد سواء، ذلك أن الأنوار قط لا تتزاحم”.

كما تذكر الورقة أن برنامج “أثر ونظر”، بالنظر إلى طبيعة المواضيع التي يتناولها والضيوف الذين يستضيفهم، “يعد نقطة ضوء لامعة جديدة تنضاف إلى مشهدنا الإعلامي الفكري، بفضل ما يبتغيه من تثمين المنجز المغربي في الفكر الإسلامي، وما يتيحه للعقول العطشى إلى المعرفة والسؤال في هذا المجال من إمكانات جديدة للتبلور والتطور والتوهج”.

ويأتي هذا البرنامج، وفق المصدر ذاته، “ليلبي حاجة ما فتئت تلح اليوم إلى عقلانية إيمانية، تشج وبشكل نقدي بين متعاليات وثوابت مرجعيتنا الروحية ومعارفنا الأصيلة الموروثة وبين حركية العقل الحديث وفتوحاته العلمية والمنهجية المتوالية”؛ وهو “أفق الفكر الديني المتنور الذي رفع شعاره أمير المؤمنين محمد السادس، منذ خطابه في حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في جامع القرويين بفاس بتاريخ 14 يونيو من سنة 2016”.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الفكري الحواري الجديد “أثر ونظر”، الذي سيعرض يوم الاثنين فاتح مارس من السنة الجارية (2021) على القناة المغربية الأولى، يعده محمد التهامي الحراق وخديجة رشوق وتقدمه حكيمة الشامي.